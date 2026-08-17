John Oliver se burla brutalmente de Trump por sacrificar personal en incidente de intercambio de aviones

El domingo por la noche, la estrella de telenovelas más popular del verano, John Oliver, inauguró la última edición de su serie de HBO ganadora de un Emmy, “Last Week Tonight”, abordando el controvertido incidente del cambio de avión de Trump mientras salía de una cumbre de la OTAN en Turquía.

“La guerra con Irán se prolongó con una serie de titulares humillantes, incluida esta revelación sobre el viaje de Trump a casa desde la cumbre de la OTAN del mes pasado”, ofreció Oliver.

Sí, el avión de Trump fue cambiado en secreto en su viaje de regreso desde Turquía debido a la inteligencia sobre un posible intento iraní contra su avión Air Force One, regalado por Qatar. Según los informes, Trump se escapó del avión y se subió a un camión de catering que lo llevó rápidamente a un avión militar más pequeño para el vuelo de regreso. A

â€œFantástico. El único problema que veo es que la próxima vez que necesite escapar, no podrá volver a utilizar el truco del camión de catering porque ya todo el mundo lo sabe”, bromeó Oliver. “La gente sospechará de ahora en adelante si ve un avión ir en una dirección, un camión de catering en otra y dos chefs sospechosamente secuestrados se llevan un enorme pastel del tamaño de un hombre”.

“Aunque claramente no luce muy bien que un presidente esté escondido de emergencia en un camión de catering, luce aún peor cuando recuerdas que muchas otras personas todavía estaban en el avión del que lo sacaron clandestinamente”, continuó Oliver.

Sí, varios periodistas y empleados de la Casa Blanca, incluidos el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario del Tesoro Scott Bessent, quedaron a bordo del Air Force One después de que Trump escapara.

â€”Â¡No es genial! â€”exclamÃ³ Oliver. “Había mucha gente inocente en ese avión… y Marco Rubio”.

Coincidentemente (o no), la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, Karoline Leavitt, anunció su renuncia poco después del incidente del intercambio de aviones. A