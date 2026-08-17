GNL de Argentina: Proyecto de GNL Vaca Muerta de 51 mil millones de dólares presentado para la aprobación del RIGI

17 de agosto de 2026
YPF, Eni y XRG han presentado su proyecto de GNL en Argentina por valor de 51 mil millones de dólares para revisión bajo el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) del país, una medida que impulsa los esfuerzos para aprovechar el gas de Vaca Muerta para importantes operaciones de exportación.
La iniciativa de alcance completo cubre la extracción de gas en Neuquén, sistemas de ductos dedicados, plantas de procesamiento y separación de líquidos, además de dos unidades flotantes de GNL ubicadas frente a Río Negro en el Golfo de San Matías. Esos dos buques están diseñados para entregar una producción combinada de 12 millones de toneladas por año de licuefacción.
Argentina LNG ha declarado que la cifra de 51 mil millones de dólares refleja los desembolsos proyectados durante toda la duración del proyecto, posicionándolo como la mayor inversión privada jamás presentada en Argentina y la mayor presentación bajo RIGI hasta el momento.
Está previsto desplegar aproximadamente 29.000 millones de dólares para 2031, la fecha prevista para que las dos unidades FLNG comiencen a funcionar. Dentro de esa suma, alrededor de 24 mil millones de dólares están destinados a infraestructura como oleoductos, sitios de procesamiento, obras portuarias y las propias instalaciones flotantes.
Los 5.000 millones de dólares restantes están previstos para trabajos upstream y perforación de pozos para alimentar las plantas de licuefacción con suministro de Vaca Muerta.
Horacio Marín, presidente y director general de YPF, dijo que ingresar al marco de RIGI marca un hito clave para un proyecto que podría posicionar a Argentina como un importante proveedor de energía en el escenario mundial. Lo llamó una plataforma para la creación de empleo, el avance tecnológico, la participación de proveedores locales y un nivel de integración global que el país no ha visto antes.
RIGI ofrece medidas ampliadas de estabilidad legal, tributaria, aduanera y monetaria diseñadas para respaldar empresas a gran escala en Argentina. El consorcio señaló que esta estructura será crucial para atraer el capital y la financiación internacionales necesarios para hacer realidad el proyecto de GNL.
Se espera que parte de la financiación de la construcción provenga de préstamos para proyectos globales garantizados a través de contratos de venta de GNL a largo plazo con contrapartes con grado de inversión.
Una vez operativo, se proyecta que Argentina LNG generará alrededor de 10 mil millones de dólares cada año en ingresos por exportaciones durante un período de 20 años, según los socios.
Los trabajos de construcción están programados desde 2026 hasta 2030, y se espera que la empresa mantenga aproximadamente 20.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos anualmente en ese período, con un máximo de hasta 40.000 trabajadores. Los desarrolladores también esperan alrededor de 15 mil millones de dólares en compras de proveedores argentinos durante la vida del proyecto.
Esta iniciativa es parte de una estrategia más amplia de Argentina para comercializar sus importantes reservas de esquisto de Vaca Muerta mediante la apertura de nuevas rutas a los mercados globales de GNL.
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1. INTRODUCCIÓN
Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio
- DESCRIPCIÓN DEL INFORME
- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
- DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
- GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Una descripción general rápida del desempeño del mercado
- HALLAZGOS CLAVE
- TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas
- TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035
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4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio
- PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
- PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
- PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
- PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
- PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN
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5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible
- PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
- PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
- PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
- PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO
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6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones
- MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
- PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
- MERCADOS NO SATURADOS
- PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
- MERCADOS MÁS RENTABLES
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7. PRODUCCIÓN
Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria
- VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
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8. IMPORTACIONES
Los mayores países proveedores de importaciones
- IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
- PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)
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9. EXPORTACIONES
Los mayores destinos de las exportaciones
- EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
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10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES
Los mayores productores del mercado y sus perfiles
-
11. PERFILES DE PAÍSES
Los mercados más grandes y sus perfiles
Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
PRO
-
11.1
Estados Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.2
Porcelana
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.3
Japón
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.4
Alemania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.5
Reino Unido
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.6
Francia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.7
Brasil
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.8
Italia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.9
Federación Rusa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.10
India
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.11
Canadá
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.12
Australia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.13
República de Corea
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.14
España
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.15
México
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.16
Indonesia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.17
Países Bajos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.18
Pavo
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.19
Arabia Saudita
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.20
Suiza
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.21
Suecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.22
Nigeria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.23
Polonia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.24
Bélgica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.25
Argentina
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.26
Noruega
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.27
Austria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.28
Tailandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.29
Emiratos Árabes Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.30
Colombia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.31
Dinamarca
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.32
Sudáfrica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.33
Malasia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.34
Israel
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.35
Singapur
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.36
Egipto
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.37
Filipinas
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.38
Finlandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.39
Chile
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.40
Irlanda
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.41
Pakistán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.42
Grecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.43
Portugal
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.44
Kazajstán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.45
Argelia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.46
República Checa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.47
Catar
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.48
Perú
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.49
Rumania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.50
Vietnam
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
-
LISTA DE TABLAS
- Hallazgos clave en 2025
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo per cápita, por país, 2022-2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
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LISTA DE CIFRAS
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo, por país, 2025
- Previsión del volumen del mercado hasta 2035
- Previsión del valor de mercado hasta 2035
- Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
- Consumo promedio per cápita, por producto
- Exportaciones y crecimiento, por producto
- Precios de exportación y crecimiento, por producto
- Volumen de producción y crecimiento
- Exportaciones y crecimiento
- Precios de exportación y crecimiento
- Tamaño y crecimiento del mercado
- Consumo per cápita
- Importaciones y crecimiento
- Precios de Importación
- Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, por país, 2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)