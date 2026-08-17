Home Argentina GNL de Argentina: Proyecto de GNL Vaca Muerta de 51 mil millones...

GNL de Argentina: Proyecto de GNL Vaca Muerta de 51 mil millones de dólares presentado para la aprobación del RIGI

By
Martina López
-
37
0

17 de agosto de 2026

YPF, Eni y XRG han presentado su proyecto de GNL en Argentina por valor de 51 mil millones de dólares para revisión bajo el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) del país, una medida que impulsa los esfuerzos para aprovechar el gas de Vaca Muerta para importantes operaciones de exportación.

La iniciativa de alcance completo cubre la extracción de gas en Neuquén, sistemas de ductos dedicados, plantas de procesamiento y separación de líquidos, además de dos unidades flotantes de GNL ubicadas frente a Río Negro en el Golfo de San Matías. Esos dos buques están diseñados para entregar una producción combinada de 12 millones de toneladas por año de licuefacción.

Argentina LNG ha declarado que la cifra de 51 mil millones de dólares refleja los desembolsos proyectados durante toda la duración del proyecto, posicionándolo como la mayor inversión privada jamás presentada en Argentina y la mayor presentación bajo RIGI hasta el momento.

Está previsto desplegar aproximadamente 29.000 millones de dólares para 2031, la fecha prevista para que las dos unidades FLNG comiencen a funcionar. Dentro de esa suma, alrededor de 24 mil millones de dólares están destinados a infraestructura como oleoductos, sitios de procesamiento, obras portuarias y las propias instalaciones flotantes.

Los 5.000 millones de dólares restantes están previstos para trabajos upstream y perforación de pozos para alimentar las plantas de licuefacción con suministro de Vaca Muerta.

Horacio Marín, presidente y director general de YPF, dijo que ingresar al marco de RIGI marca un hito clave para un proyecto que podría posicionar a Argentina como un importante proveedor de energía en el escenario mundial. Lo llamó una plataforma para la creación de empleo, el avance tecnológico, la participación de proveedores locales y un nivel de integración global que el país no ha visto antes.

RIGI ofrece medidas ampliadas de estabilidad legal, tributaria, aduanera y monetaria diseñadas para respaldar empresas a gran escala en Argentina. El consorcio señaló que esta estructura será crucial para atraer el capital y la financiación internacionales necesarios para hacer realidad el proyecto de GNL.

Se espera que parte de la financiación de la construcción provenga de préstamos para proyectos globales garantizados a través de contratos de venta de GNL a largo plazo con contrapartes con grado de inversión.

Una vez operativo, se proyecta que Argentina LNG generará alrededor de 10 mil millones de dólares cada año en ingresos por exportaciones durante un período de 20 años, según los socios.

Los trabajos de construcción están programados desde 2026 hasta 2030, y se espera que la empresa mantenga aproximadamente 20.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos anualmente en ese período, con un máximo de hasta 40.000 trabajadores. Los desarrolladores también esperan alrededor de 15 mil millones de dólares en compras de proveedores argentinos durante la vida del proyecto.

Esta iniciativa es parte de una estrategia más amplia de Argentina para comercializar sus importantes reservas de esquisto de Vaca Muerta mediante la apertura de nuevas rutas a los mercados globales de GNL.

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio

    1. DESCRIPCIÓN DEL INFORME
    2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
    3. DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
    4. GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS

  2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

    Una descripción general rápida del desempeño del mercado

    1. HALLAZGOS CLAVE
    2. TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO

  3. 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

    Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas

    1. TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    2. CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    3. PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035

  4. 4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN

    Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio

    1. PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
    2. PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
    3. PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
    4. PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
    5. PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN

  5. 5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES

    Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible

    1. PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
    2. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
    3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
    4. PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO

  6. 6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES

    Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones

    1. MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
    2. PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
    3. MERCADOS NO SATURADOS
    4. PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
    5. MERCADOS MÁS RENTABLES

  7. 7. PRODUCCIÓN

    Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria

    1. VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    2. PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)

  8. 8. IMPORTACIONES

    Los mayores países proveedores de importaciones

    1. IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    2. IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
    3. PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)

  9. 9. EXPORTACIONES

    Los mayores destinos de las exportaciones

    1. EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    2. EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    3. PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)

  10. 10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES

    Los mayores productores del mercado y sus perfiles

  11. 11. PERFILES DE PAÍSES

    Los mercados más grandes y sus perfiles

    Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
    PRO

    1. 11.1

      Estados Unidos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    2. 11.2

      Porcelana

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    3. 11.3

      Japón

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    4. 11.4

      Alemania

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    5. 11.5

      Reino Unido

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    6. 11.6

      Francia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    7. 11.7

      Brasil

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    8. 11.8

      Italia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    9. 11.9

      Federación Rusa

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    10. 11.10

      India

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    11. 11.11

      Canadá

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    12. 11.12

      Australia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    13. 11.13

      República de Corea

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    14. 11.14

      España

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    15. 11.15

      México

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    16. 11.16

      Indonesia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    17. 11.17

      Países Bajos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    18. 11.18

      Pavo

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    19. 11.19

      Arabia Saudita

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    20. 11.20

      Suiza

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    21. 11.21

      Suecia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    22. 11.22

      Nigeria

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    23. 11.23

      Polonia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    24. 11.24

      Bélgica

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    25. 11.25

      Argentina

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    26. 11.26

      Noruega

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    27. 11.27

      Austria

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    28. 11.28

      Tailandia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    29. 11.29

      Emiratos Árabes Unidos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    30. 11.30

      Colombia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    31. 11.31

      Dinamarca

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    32. 11.32

      Sudáfrica

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    33. 11.33

      Malasia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    34. 11.34

      Israel

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    35. 11.35

      Singapur

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    36. 11.36

      Egipto

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    37. 11.37

      Filipinas

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    38. 11.38

      Finlandia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    39. 11.39

      Chile

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    40. 11.40

      Irlanda

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    41. 11.41

      Pakistán

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    42. 11.42

      Grecia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    43. 11.43

      Portugal

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    44. 11.44

      Kazajstán

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    45. 11.45

      Argelia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    46. 11.46

      República Checa

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    47. 11.47

      Catar

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    48. 11.48

      Perú

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    49. 11.49

      Rumania

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    50. 11.50

      Vietnam

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

  12. LISTA DE TABLAS

    1. Hallazgos clave en 2025
    2. Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    3. Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    4. Consumo per cápita, por país, 2022-2025
    5. Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    6. Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    7. Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    8. Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    9. Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    10. Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    11. Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)

  13. LISTA DE CIFRAS

    1. Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    2. Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    3. Consumo, por país, 2025
    4. Previsión del volumen del mercado hasta 2035
    5. Previsión del valor de mercado hasta 2035
    6. Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
    7. Consumo promedio per cápita, por producto
    8. Exportaciones y crecimiento, por producto
    9. Precios de exportación y crecimiento, por producto
    10. Volumen de producción y crecimiento
    11. Exportaciones y crecimiento
    12. Precios de exportación y crecimiento
    13. Tamaño y crecimiento del mercado
    14. Consumo per cápita
    15. Importaciones y crecimiento
    16. Precios de Importación
    17. Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    18. Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    19. Producción, por país, 2025
    20. Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    21. Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    22. Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    23. Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
    24. Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    25. Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    26. Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    27. Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    28. Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    29. Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
    30. Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    31. Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    32. Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR