Oficial de policía israelí revela cómo localizó a madre e hija desaparecidas en Argentina

“Cuando comprendí que las mujeres desaparecidas habían llegado a Argentina, llevé a cabo una investigación rápida”, dijo Kogan en un vídeo publicado el domingo por la policía de Israel. “Me di cuenta de que viajaban fuera de Buenos Aires”.
Kogan dijo que luego partió con la policía argentina y agentes de Interpol para localizarlos. Una vez encontrados, se identificó y comprobó que estaban a salvo y que no había indicios de que se hubiera cometido ningún delito.
La operación, dijo, involucró personal adicional y fue coordinada a través de la División de Inteligencia de la Policía de Israel. “Al final, fue un buen final, y eso es lo que importa”.
Kogan fue el oficial invisible al que se escuchó hablando con Mali y Liel en las imágenes policiales publicadas después de que fueron encontrados.
“Hola Mali, hola Liel, soy Walter, el representante de la policía en Sudamérica, ¿vale? De la División de Inteligencia de la Policía de Israel”, se le escuchó decir. â€”Quiero hacerte algunas preguntas. Estábamos muy preocupados por ti, ¿vale? Voy a bajar a todos del autobús y luego hablaremos, ¿vale?
La policía de Israel dijo que sus representantes en el extranjero trabajan con agencias policiales extranjeras como parte de la red de inteligencia internacional de la fuerza, tanto en operaciones contra el crimen organizado como en casos urgentes como la búsqueda de israelíes desaparecidos.
Antes de asumir su puesto actual, Kogan vivió en Beersheba y se desempeñó como oficial de investigaciones e inteligencia en la comisaría de policía de Arad. Posteriormente fue ascendido de inspector jefe a superintendente jefe y nombrado representante de la policía de Israel en América Latina.
Durante su estancia en Arad, Kogan estuvo involucrado en varias investigaciones que atrajeron la atención de los medios, incluidos robos en habitaciones del Hotel Milos en el Mar Muerto y robos en sinagogas gur jasídicas de la ciudad. También participó en una investigación sobre un beduino sospechoso de haber cometido un acto indecente contra una niña de 11 años en un centro comercial de Arad.