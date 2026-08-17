Oficial de policía israelí revela cómo localizó a madre e hija desaparecidas en Argentina

Superintendente Jefe Walter Alejandro Kogan representante de la policía de Israel en América del Sur, dijo que comenzó a trabajar con las autoridades locales tan pronto como quedó claro que la madre y la hija habían ingresado a Argentina.

Superintendente Jefe Walter Alejandro Kogan (Foto: Policía de Israel)

“Cuando comprendí que las mujeres desaparecidas habían llegado a Argentina, llevé a cabo una investigación rápida”, dijo Kogan en un vídeo publicado el domingo por la policía de Israel. “Me di cuenta de que viajaban fuera de Buenos Aires”.

Kogan dijo que luego partió con la policía argentina y agentes de Interpol para localizarlos. Una vez encontrados, se identificó y comprobó que estaban a salvo y que no había indicios de que se hubiera cometido ningún delito.

La operación, dijo, involucró personal adicional y fue coordinada a través de la División de Inteligencia de la Policía de Israel. “Al final, fue un buen final, y eso es lo que importa”.

Kogan fue el oficial invisible al que se escuchó hablando con Mali y Liel en las imágenes policiales publicadas después de que fueron encontrados.

“Hola Mali, hola Liel, soy Walter, el representante de la policía en Sudamérica, ¿vale? De la División de Inteligencia de la Policía de Israel”, se le escuchó decir. â€”Quiero hacerte algunas preguntas. Estábamos muy preocupados por ti, ¿vale? Voy a bajar a todos del autobús y luego hablaremos, ¿vale?

Walter con Liel y Mali

La policía de Israel dijo que sus representantes en el extranjero trabajan con agencias policiales extranjeras como parte de la red de inteligencia internacional de la fuerza, tanto en operaciones contra el crimen organizado como en casos urgentes como la búsqueda de israelíes desaparecidos.

Antes de asumir su puesto actual, Kogan vivió en Beersheba y se desempeñó como oficial de investigaciones e inteligencia en la comisaría de policía de Arad. Posteriormente fue ascendido de inspector jefe a superintendente jefe y nombrado representante de la policía de Israel en América Latina.