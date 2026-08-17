Peter Thiel apuesta 76 millones de dólares por el auge del esquisto en Argentina

Peter Thiel, el multimillonario conocido por apoyar a las nuevas empresas tecnológicas, acaba de hacer un tipo de apuesta muy diferente. La medida vincula a Thiel aún más con un país que de repente es una de las historias energéticas más interesantes del mundo.

Al 30 de junio, el fondo de Thiel poseía casi 1,2 millones de acciones de Vista por un valor aproximado de 76 millones de dólares, según un documento regulatorio estadounidense publicado el viernes. Eso convirtió a Vista en el segundo mayor holding del fondo, justo detrás de Amazon, y en su única inversión extranjera.

Lo que está en juego no son sólo los números. Thiel ha sido visto en Argentina este año. Viajó allí, fue visto en un club de ajedrez local en Buenos Aires y recientemente compró una casa en la ciudad. En abril, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei, un colega libertario que comparte su escepticismo respecto del gran gobierno.

Milei dijo más tarde que Thiel le preguntó qué probabilidades había de que duraran las reformas del país y planteó el tema de los impuestos a la riqueza. El portavoz de Thiel no ofreció ningún comentario inmediato cuando fue contactado el sábado.

La conexión tiene sentido sobre el papel. Milei está aplicando políticas de libre mercado a una economía que estuvo fuertemente controlada por el Estado durante unas dos décadas. Para un inversor como Thiel, la cuestión clave es observar si esos cambios se mantienen.

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El motor detrás de la apuesta

Miguel Galuccio creó Vista en 2017 después de pasar años anteriores en una empresa controlada por el estado, donde desempeñó un papel central en los primeros esfuerzos para desarrollar la enorme zona de esquisto de Vaca Muerta en Argentina. Vista ahora produce alrededor de 160.000 barriles de petróleo equivalente por día y exporta el 70% de esa producción. La empresa planea una mayor expansión después de las compras realizadas este año y el pasado.

Esa inversión es parte de un cambio más amplio. Después de años de fuerte control y mercados cerrados, el sector energético argentino está siendo puesto a prueba por la agenda de libre mercado de Milei. El retorno de capital extranjero importante para las empresas de perforación y oleoductos ha abierto proyectos que eran más difíciles de financiar bajo gobiernos anteriores. Si Vaca Muerta sigue creciendo, las ganancias en exportaciones podrían ser importantes tanto para el país como para los accionistas que presten atención.

La producción de Vaca Muerta ha superado el millón de barriles, lo que ha ayudado a cambiar el panorama económico de Argentina y acallar a los escépticos que dudaban que el campo pudiera crecer hasta ahora. La balanza atrae ahora a grandes nombres estadounidenses. Chevron se está expandiendo en la región de esquisto de Argentina y el multimillonario Harold Hamm está entrando en escena. Cuando los ya establecidos en el petróleo comienzan a llegar, la oportunidad es difícil de ignorar.

Qué significa esto para su cartera

El auge energético de Argentina sigue siendo una historia de mercados emergentes, por lo que conlleva riesgos reales. Las oscilaciones monetarias, los cambios políticos y la posibilidad de que las reformas puedan revertirse hacen que esto sea diferente a comprar acciones estadounidenses.

Pero la dirección es más clara. Un país que pasó años limitando su lugar en los mercados globales ahora está dando la bienvenida al capital externo y el petróleo fluye. Se espera que VMOS, una empresa portuaria y de oleoductos de propiedad parcial de Vista, entre en funcionamiento el próximo año y podría abrir mayores exportaciones de crudo.

Para los inversores, la lección no es que se deban comprar inmediatamente acciones petroleras argentinas. Es que el capital avanza hacia el cambio, y el fondo de Thiel es un ejemplo. Cuando el inversor conocido por respaldar a los ganadores comienza a invertir dinero real en Sudamérica, vale la pena prestar atención.

La próxima prueba será si el programa de reformas de Milei podrá sobrevivir. Thiel planteó la misma preocupación en abril. Hasta entonces, la historia energética de Argentina ha estado expuesta al mundo, y ahora Peter Thiel tiene el asiento de primera fila.

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