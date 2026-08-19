Ministro de Defensa ucraniano despedido convoca elecciones presidenciales

No dio ninguna indicación de sus propios planes políticos en el vídeo de YouTube, sino que se centró en la necesidad de un “mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restaurar un proceso democrático pleno incluso en medio de una guerra prolongada”.

En el espacio de un mes, pasó de decir que sólo volvería al gobierno en su antiguo puesto a pedir reformas generalizadas y cambios políticos. No ha declarado explícitamente su intención de competir contra Zelensky, pero ha planteado el desafío más serio hasta el momento, pidiendo “un Estado donde las instituciones sean más fuertes que los nombres”.

Esto podría ser una referencia al perfil personal de Zelensky, pero después de una intervención tan cruda, es el nombre de Fedorov el que ahora circula.

Su llamado a elecciones ha enojado a algunos comentaristas ucranianos, incluidos aquellos que respaldaron el regreso de Fedorov como ministro de Defensa. Uno de los detractores de Zelensky argumentó que incluso los opositores más feroces del gobierno entendían que celebrar elecciones durante la guerra era imposible.

Ivan, de 24 años, que estaba entre los manifestantes que pedían la restitución de Fedorov frente al parlamento, dijo a la BBC que “elecciones en este momento de guerra no serían lo mejor”.

El mandato presidencial de cinco años de Zelensky terminó en mayo de 2024, pero según la constitución de Ucrania no se pueden celebrar elecciones mientras esté vigente la ley marcial.

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump sugirió el año pasado que Kiev estaba “usando la guerra” para evitar una votación, Zelensky dijo que Ucrania estaba “lista para elecciones” en un plazo de 60 a 90 días si sus aliados ayudaban a garantizarles la seguridad.

Celebrar una votación justa y segura presentaría desafíos considerables para un país bajo repetidos bombardeos rusos y muchos ucranianos vieron los comentarios de Trump como un reflejo de la narrativa de Vladimir Putin de que Zelensky no es un líder legítimo.

En el último ataque ruso del miércoles, cuatro personas murieron cuando un dron impactó contra un minibús en la ciudad sureña de Kherson. Los autobuses y minibuses de Kherson han sido atacados repetidamente en los últimos meses, matando a conductores y pasajeros por igual.

Mykhailo Fedorov argumentó que Ucrania se enfrentaba a una “crisis sistémica de gobernanza” y tenía “miedo al cambio”, y señaló la corrupción en Ucrania como una de las cosas que perjudicaban el esfuerzo bélico del país.

Oleksandr Merezhko, un diputado leal a Zelensky, dijo que había respaldado el regreso de Fedorov al Ministerio de Defensa, pero consideró que su idea de celebrar nuevas elecciones era “muy peligrosa y poco realista”.

“Debilitará al país y nuestra unidad, nuestra resiliencia. Por eso creo que la idea de celebrar elecciones lamentablemente le hace el juego a Putin”.

Sin embargo, el diputado opositor Volodymyr Aryev no estuvo de acuerdo, acusando a Zelensky de estar alejado de la realidad y diciendo que “hemos llegado a un punto en el que debemos elegir entre elecciones y caos”.