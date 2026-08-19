Actualización sobre el accidente entre dos barcos en el Golfo de Nápoles

Una mirada retrospectiva a la importante operación de rescate y búsqueda llevada a cabo en el Golfo de Nápoles. La tarde del domingo 16 de agosto, el CROSS MED La Garde fue alertado de una colisión entre dos embarcaciones de recreo, al sur del Golfo de Napoule, frente a la costa de la ciudad de Mandelieu-la-Napoule (06), en la que murieron 21 personas.

Desde que se recibió la alerta, CROSS MED coordinó un importante sistema de salvamento aeromarítimo y terrestre, en particular movilizando

La Armada Nacional, el SNSM, el dSDIS des Alpes-Maritimes, la Gendarmería Nacional, la Seguridad Civil y el SMUR han comprometido recursos para rescatar a las personas involucradas y buscar al navegante desaparecido.

Fueron rescatadas 20 personas, de las cuales 10 resultaron heridas: 6 en emergencia relativa y 4 en emergencia absoluta. Las víctimas fueron atendidas y evacuadas a hospitales de Cannes, Antibes, Niza y Toulon.

Paralelamente a las operaciones de rescate, CROSS MED coordinó la búsqueda de la 21ª persona, un hombre de 22 años que se encontraba inicialmente a bordo del semirrígido.

El helicóptero H160 “Belligou” y los medios náuticos del SNSM y SDIS realizaron búsquedas en la zona.

La búsqueda, suspendida durante la noche, se reanudó al amanecer. A pesar de que todo el sistema se movilizó, no se pudo encontrar al navegante desaparecido.

A pesar de las búsquedas realizadas por todos los recursos movilizados, la persona desaparecida no pudo ser reubicada.

El lunes 17 de agosto de 2026 a las 11:00 horas, el prefecto marítimo del Mediterráneo decidió detener las búsquedas coordinadas por medios dirigidos.

La investigación judicial está siendo llevada a cabo conjuntamente por la brigada náutica costera de Antibes (BNC) del grupo de gendarmería departamental de los Alpes Marítimos y el grupo de gendarmería marítima del Mediterráneo.

Fuentes del comunicado de prensa