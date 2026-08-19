Los robots chinos que dan volteretas hacia atrás saltan a un exitoso debut en el mercado de valores en la última señal del auge de la IA

HONG KONG – La firma de robótica detrás de los famosos humanoides chinos que dan volteretas hacia atrás tuvo un notable debut en el mercado de valores el miércoles, con las acciones de Unitree cerrando con un alza del 460% mientras los inversores respaldan a los beneficiarios locales del auge de la IA.

Los robots humanoides y de otro tipo chinos han avanzado a un ritmo impresionante mientras Beijing compite por el dominio tecnológico global con Washington, que prohibió las importaciones de nuevos robots fabricados en el extranjero el mes pasado por preocupaciones de seguridad nacional. Unitree, el primer fabricante de robótica humanoide que sale a bolsa en una bolsa de China continental, ha ganado la atención mundial con sus robots humanoides y cuadrúpedos que pueden correr, bailar y hacer volteretas hacia atrás y kung fu.

El lunes, la compañía con sede en Hangzhou presentó su nuevo robot “Superman”, que, según dice, puede saltar más de 6,5 pies de altura y tiene una velocidad máxima de más de 45 kilómetros por hora, más rápido que el poseedor del récord mundial masculino de 100 metros, Usain Bolt.

Las acciones de Unitree, que inicialmente tenían un precio de 150,8 yuanes (22 dólares) cada una, cerraron el miércoles a 845 yuanes (125,40 dólares) en el mercado STAR de Shanghai, centrado en la tecnología, valorando la empresa en unos 50.000 millones de dólares. Anteriormente, llegó a 1.100 yuanes (163,23 dólares), o el 629%.

El debut deja al director ejecutivo de Unitree, Wang Xingxing, que posee aproximadamente una quinta parte de la empresa que fundó en 2016, con una riqueza en papel de más de 12.000 millones de dólares, según Reuters.

Aunque Unitree es rentable, a diferencia de la mayoría de sus competidores, sus productos se venden principalmente a universidades e instituciones de investigación en lugar de utilizarse comercialmente.

Y debido a la prohibición, está excluido del mercado estadounidense, aunque los modelos existentes pueden seguir vendiéndose. Estados Unidos representó alrededor del 13% de los 250 millones de dólares en ingresos de Unitree el año pasado, según su prospecto de IPO.

Los visitantes interactúan con el perro robótico Go2 en la tienda Unitree Robotics en Shanghai en mayo. VCG a través de Getty Images

El director ejecutivo de Unitree, Wang Xingxing, a la izquierda, y el canciller alemán, Friedrich Merz, a la derecha, en una sala de exposición de Unitree Robotics en Zhejiang en febrero de 2019. Michael Kappeler / dpa/Picture Alliance vía Getty Images

En junio, el Departamento de Defensa de EE.UU. también añadió a Unitree a una lista de empresas militares chinas, describiéndola como “contribuyente a la base industrial de defensa china”. Aunque la designación no implica sanciones a Unitree, que dice que sus robots son sólo para uso civil, prohíbe al ejército de EE.UU. contratar directamente con ella.

El debut comercial se produjo cuando cientos de empresas chinas mostraron nuevos productos en la Conferencia Mundial de Robots en Beijing que comenzó el miércoles. China está apostando fuerte por la inteligencia artificial y la robótica para ayudar a impulsar el crecimiento de su economía, que el último trimestre se desaceleró a su nivel más débil en más de tres años.

Beijing ha puesto la industria de la robótica avanzada al frente y al centro de su agenda nacional, con su último plan quinquenal prometiendo “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Unitree y AgiBot, otra empresa china, representaron en conjunto más del 70% de los aproximadamente 13.000 robots humanoides enviados a nivel mundial el año pasado, según la firma de investigación de mercado Omdia, con sede en Singapur.

El debut de Unitree sigue a otra exitosa cotización en Shanghai por parte del fabricante chino de chips de memoria CXMT, que superó al gigante tecnológico Tencent para convertirse en la empresa más valiosa que cotiza en una bolsa de China continental después de que sus acciones subieran un 466% en su primer día de cotización el mes pasado.

Robots humanoides controlados por un control remoto participan en una pelea durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en julio. Héctor Retamal / AFP vía Getty Images

Los inversores que defienden a Unitree y CXMT están aprovechando la creciente destreza de China en todo el proceso de IA: desde la memoria, que es crucial en los centros de datos, hasta los modelos y la robótica.

“Los compradores minoristas chinos tienden a estar más motivados por las exageraciones”, dijo Lian Jye Su, analista jefe de Omdia. “Pero lo más importante de la IPO es el hecho de que será un referente para la industria de la robótica humanoide”.

El desempeño de Unitree en el futuro será monitoreado de cerca mientras otras compañías chinas de robótica se preparan para salir a bolsa.

“La industria todavía se encuentra en una etapa muy incipiente”, dijo Lian. “Lo primero que busco una respuesta es ¿qué tan real es la demanda?”.