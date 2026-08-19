Alcalde de La Plata responde a la censura y cuestiona hechos clave

El Ayuntamiento de La Plata votó 4-1 el 18 de agosto censurar a la alcaldesa Jeannine James sobre su manejo de un nombramiento de la coalición estatal de seguridad vial, una disputa que, según James, se centra en un desacuerdo fáctico genuino sobre a quién estaba destinada realmente la invitación del MDOT.

La resolución, presentada por el concejal Paul Gutenberg y apoyada por el concejal Patrick McCormick, cita violaciones de los estatutos de la ciudad, las reglas de procedimiento del consejo y su código de civilidad. Los miembros del consejo Gutenberg, McCormick, Tyjon Johnson y Gregory Sampson votaron a favor de la censura; El alcalde James fue el único que votó en contra.

El relato del consejo, expuesto en la resolución y en la propia declaración pública de McCormick, sostiene que el administrador municipal, Chuck Stevens, dijo al Departamento de Transporte de Maryland a mediados de julio que cualquier representante municipal en su coalición “Serious About Safety” necesitaría primero la aprobación del consejo. El consejo votó 4-1 el 28 de julio para designar a Guttenberg como ese representante, con el desacuerdo de James. A la mañana siguiente, James envió un correo electrónico al MDOT y a la oficina del vicegobernador diciendo que la designación del consejo “no se alinea con la intención o la base de su invitación”. Aproximadamente tres días después, dice la resolución, el MDOT cambió de rumbo y extendió la invitación a James en lugar de a Guttenberg, lo que, según los miembros del consejo, equivalía a que el correo electrónico de James deshaciera una votación legal del consejo.

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James cuestiona por completo ese encuadre. En respuesta a preguntas escritas, dijo que la invitación nunca fue del consejo para redirigir en primer lugar: el Secretario de Transporte del MDOT la había invitado personalmente, por su nombre, y el MDOT luego le confirmó que la invitación era “intransferible”. Debido a que el MDOT nunca reconoció a Gutenberg como candidato sustituto, dijo, no hubo ninguna aceptación aprobada por el consejo para que el MDOT la “rescindiera”; su correo electrónico, dijo, simplemente transmitía hechos sobre una invitación dirigida directamente También argumentó que los estatutos y el código de la ciudad no otorgan expresamente al consejo autoridad para disciplinar a un funcionario electo en absoluto, y dijo que el propio fundamento público del consejo (que fue censurada por el “contexto” de un correo electrónico legal) plantea preocupaciones sobre la Primera Enmienda. “Censificar a un funcionario electo por el contexto de una comunicación legal plantea preocupaciones sobre la Primera Enmienda”, dijo James.

Los dos relatos no pueden ser completamente correctos, y esta sala de redacción no ha revisado de forma independiente la correspondencia subyacente del MDOT o las pruebas del consejo para resolver qué caracterización respaldan realmente los documentos: el consejo dice que la invitación del MDOT estaba abierta a cualquier representante aprobado por el consejo hasta que el correo electrónico de James provocó una revocación; James dice que la invitación era sólo suya desde el principio y nunca fue redirigida válidamente. Obtener una copia de la cadena de correo electrónico completa de la ciudad o directamente del MDOT resolvería la cuestión fáctica.

Santiago también presentó la censura como parte de un patrón más amplio. Dijo que algunos miembros del concejo han intentado repetidamente desacreditarla personalmente y dijo que, en ocasiones, su liderazgo ha encontrado resistencia en formas que ella atribuye a ser una mujer en el cargo, una afirmación que planteó sin citar incidentes específicos que la respalden en su respuesta. Dijo que su enfoque sigue siendo gobernar “por hechos, por los Estatutos, por el Código Municipal y por la ley”.

La censura no conlleva ninguna sanción formal y no destituye a James de su cargo, ha señalado McCormick. El consejo tiene previsto celebrar por separado una audiencia pública el 8 de septiembre sobre una propuesta de enmienda a los estatutos que aborda los “Poderes y Deberes del Alcalde”.

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