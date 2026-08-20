El fútbol masculino de La Plata busca cambiar la narrativa y volver a escalar SMAC – The BayNet

Fuente de la foto: Instagram del Fútbol Masculino de La Plata

LA PLATA, MD. — Después de una difícil temporada 2025, el entrenador de fútbol masculino de La Plata High School, Nicolas Andrews, cree que su equipo está entrando en la nueva temporada con una mentalidad diferente.

Los Warriors regresan con un grupo fuerte de jugadores que experimentaron juntos la temporada pasada, y Andrews dijo que esa experiencia ha alimentado el deseo de demostrar que el equipo es capaz de competir con los mejores programas de la Conferencia Atlética del Sur de Maryland (SMAC).

“El equipo de este año se dio cuenta de que las oportunidades estarán ahí, pero depende de usted cambiar los resultados de esas oportunidades”, dijo Andrews a The BayNet. “Así que este equipo tiene muchas ganas de volver a salir y demostrarle a la región SMAC que estamos aquí para competir y que estamos aquí para desempeñarnos”.

Andrews forma parte del programa de La Plata desde hace más de una década. Comenzó a entrenar al equipo universitario junior de la escuela en 2012 y se desempeñó como su entrenador en jefe hasta 2018. Se mudó al personal del equipo universitario como asistente en 2019 antes de convertirse en el entrenador en jefe del equipo universitario en febrero de 2020.

La temporada pasada, Andrews dijo que los Warriors mostraron resiliencia a pesar de una serie de decepciones y luchas a lo largo del año. Sin embargo, cree que hubo oportunidades en varios partidos que La Plata no supo aprovechar.

Esta temporada, los Warriors esperan convertir algunos de esos resultados ajustados o decepcionantes en victorias.

“Teníamos un buen grupo de muchachos, un buen grupo central y fuimos resistentes hasta el final”, dijo Andrews. “Pero definitivamente me gusta cambiar algunos de los resultados que obtuvimos en juegos específicos y algunos resultados que creo que podrían haber sido a nuestro favor”.

Los Warriors buscarán aprovechar la experiencia adquirida por los jugadores que regresan, muchos de los cuales también han jugado juntos a nivel de clubes. Andrews dijo que la familiaridad ha ayudado a crear un vínculo fuerte dentro del equipo.

Fuente de la foto: Instagram del Fútbol Masculino de La Plata

La química de La Plata es una de las áreas que Andrews cree que puede ayudar a mejorar a los Warriors. Describió que el grupo tiene una mentalidad humilde después de la temporada pasada y al mismo tiempo posee un mayor deseo de hacer el trabajo necesario para alcanzar sus objetivos.

Los Warriors han hecho hincapié en algo más que fútbol durante las prácticas de pretemporada. Andrews dijo que el programa se centra en desarrollar a los jugadores como personas y al mismo tiempo establecer la identidad del equipo en el campo.

Esa identidad se centrará en la competitividad, el ritmo de trabajo y el esfuerzo incansable.

“Realmente queremos que nuestra identidad sea reconocida por nuestra competitividad, nuestro ritmo de trabajo y nuestra implacabilidad en el campo”, dijo Andrews a TheBayNet. “Queremos ejercer una presión de alto calibre y asegurarnos de que los equipos sepan que tendrán que trabajar en cada minuto, en cada gol contra nosotros”.

La comunicación y la rendición de cuentas también serán componentes importantes del enfoque de La Plata. Andrews quiere que los jugadores se comuniquen positivamente, se responsabilicen mutuamente y sigan mejorando tanto dentro como fuera del campo.

Los Warriors enfrentan un calendario desafiante, que incluye enfrentamientos iniciales contra Chopticon y Leonardtown. La Plata jugó contra Chopticon en un empate 1-1 la temporada pasada, mientras que Andrews señaló las derrotas contra Lackey y North Point como juegos en los que sintió que su equipo podría haber sido más competitivo.

Esos juegos brindan una oportunidad para que La Plata mida su progreso.

Andrews dijo que el objetivo del programa es regresar a la mitad superior del SMAC después de terminar hacia el final de la conferencia la temporada pasada. Una temporada exitosa incluiría un récord ganador, una carrera a los playoffs y la oportunidad de competir por un campeonato regional.

Aún así, Andrews enfatizó que la medida final del éxito del programa se extiende más allá de las victorias y las derrotas.

Quiere que sus jugadores salgan de La Plata como hombres jóvenes de carácter que estén preparados para liderar a sus familias, servir a sus comunidades y buscar la excelencia más allá del campo de fútbol.

Para los Warriors, el desafío inmediato es traducir esa mentalidad en resultados.

Un grupo central de jugadores ha estado trabajando desde marzo mediante levantamiento de pesas y entrenamientos, y Andrews dijo que su dedicación y hambre le han llamado la atención.

Con un calendario difícil por delante, La Plata tendrá muchas oportunidades para demostrar si su nueva mentalidad puede traducirse en un cambio de rumbo.

Los Warriors creen que tienen algo que demostrar y Andrews espera que acepten el desafío.

“Vamos a empezar a mostrarle a la gente que tenemos jugadores de alto calibre que necesitan ser reconocidos y que definitivamente pueden llamar la atención”, dijo Andrews.

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