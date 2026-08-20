Del campo al puerto: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay fomentan el cumplimiento del EUDR

El Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) entrará en vigor a finales de 2026. Su objetivo es sencillo: las empresas europeas que importan soja, carne de vacuno, aceite de palma, cacao, café, caucho o madera deben poder demostrar que sus productos no contribuyeron a la deforestación después del 31 de diciembre de 2020. Si no pueden, los productos se mantendrán fuera del mercado de la UE. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta el 4% del volumen de negocios anual de la UE. La regulación se retrasó dos veces tras la presión de los países exportadores y de grupos industriales de la UE, pero el año extra ya se está utilizando y el tiempo sigue corriendo.

Para Argentina, Paraguay y Uruguay, la EUDR afecta principalmente a tres pilares de exportación: soja, carne vacuna y productos de madera. Argentina, Paraguay y Uruguay están muy expuestos a través de las cadenas de suministro de soja y ganado. Según el EUDR, todos estos productos enfrentan el mismo requisito básico: cada envío debe ser rastreable hasta la parcela de tierra donde se produjo, con coordenadas de geolocalización, evidencia satelital de no deforestación desde 2020, prueba de uso legal de la tierra y documentación sobre derechos laborales y comunidades indígenas.

Resultados del riesgo país del EUDR para Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile

La clasificación de riesgo país EUDR de la UE clasifica a los países en riesgo bajo, estándar o alto, determinando cuán estrictos serán los controles aduaneros y de debida diligencia. Los países de bajo riesgo se benefician de procedimientos simplificados, con un 1% de los operadores controlados, mientras que los países de riesgo estándar y alto deben cumplir todos los requisitos de diligencia debida. La principal diferencia es la intensidad de la inspección: 3% para los países de riesgo estándar y 9% para los países de alto riesgo.

En el benchmarking, Argentina y Paraguay fueron ubicados en el nivel de riesgo estándar. Ambos gobiernos se opusieron, especialmente porque el acuerdo UE-Mercosur establece que el acuerdo comercial debe ser “considerado favorablemente” en las evaluaciones de riesgos del EUDR. Aun así, la Comisión Europea señaló las persistentes presiones de deforestación.

Argentina continúa experimentando pérdida de bosques en el Gran Chaco, uno de los bosques secos que se está reduciendo más rápidamente del mundo. Paraguay tiene una ley de deforestación cero de larga data en el este, pero los datos de Global Forest Watch muestran que la deforestación nacional en general sigue estando entre las más altas del mundo, impulsada principalmente por la expansión en el Chaco de la ganadería y la continua tala ilegal.

Por el contrario, Uruguay recibió designaciones de bajo riesgo, lo que refleja sus tasas de deforestación comparativamente bajas y sus sistemas de gobernanza forestal más sólidos.

La ventaja de Argentina… y sus dolores de cabeza

De los cuatro países del Cono Sur, Argentina es el que más ha avanzado. VISEC, o Visión Sectorial del Gran Chaco, fue creada en 2019 por el sector exportador de granos y trituración de oleaginosas de Argentina, con el apoyo de The Nature Conservancy y Tropical Forest Alliance. Ahora ofrece uno de los sistemas de cumplimiento EUDR más completos fuera de Brasil para las cadenas de suministro de soja y carne vacuna.

Las granjas registran sus parcelas, las imágenes satelitales verifican el uso de la tierra desde 2007, los documentos de transporte se rastrean digitalmente desde el campo hasta el puerto a través del sistema de guía electrónica y un auditor independiente emite un Certificado de cumplimiento de producto para cada envío. El sistema es gratuito para los agricultores, mientras que los exportadores cubren el costo. La Bolsa de Comercio de Rosario administra la plataforma.

El progreso de VISEC refleja un cambio más amplio en el enfoque de Argentina. Inicialmente, la posición política e industrial del país era en gran medida opuesta al EUDR, y los preparativos fueron limitados mientras la atención se centraba en impugnar el reglamento. Esa postura ha evolucionado. Si bien los actores clave siguen siendo críticos con el EUDR, ahora existe un claro reconocimiento de que Argentina también debe prepararse para su implementación. La etapa relativamente avanzada de VISEC y la creciente cooperación entre actores públicos y privados a través de la plataforma son signos concretos de este cambio.

Los preparativos del EUDR en Argentina ahora se concentran en gran medida en torno a VISEC como un sistema colectivo de trazabilidad y verificación para las cadenas de suministro de soja y carne vacuna. Los productores consideran crucial la gestión de datos confidenciales. En cuanto a los controles de legalidad, ya existen los elementos básicos, pero es posible y necesario fortalecerlos aún más.

VISEC perdió algo de impulso después del primer –y especialmente del segundo– retraso en la implementación del EUDR. En respuesta al retraso y a las demandas más amplias del mercado, la plataforma está desarrollando una opción “VISEC Plus” que iría más allá del EUDR al garantizar la no conversión de otros ecosistemas, utilizar una fecha límite de deforestación anterior a 2020 e incluir criterios sociales adicionales. VISEC Plus está diseñado para seguir siendo útil incluso si se pospone nuevamente la implementación del EUDR.

A nivel provincial, Santa Fe, una provincia clave para la exportación de soja y carne vacuna, está desarrollando su propio sistema de trazabilidad de la carne vacuna, que también controlará otros criterios de sostenibilidad, como la no conversión del ecosistema. Grupos de la sociedad civil en Argentina y Paraguay enfatizan la importancia de fortalecer los sistemas públicos de trazabilidad y verificación bajo EUDR para la gobernanza del uso de la tierra a largo plazo, y abogan por integrar datos confiables de deforestación y conversión de MAPBIOMAS en estos sistemas.

El desafío central es el costo. Separar físicamente la soja que cumple con el EUDR de la que no lo hace a través de silos de almacenamiento, instalaciones de procesamiento e infraestructura portuaria le cuesta al sector sojero de Argentina aproximadamente mil millones de dólares por año. Es poco probable que ese costo se quede sólo en Argentina. Se moverá a lo largo de la cadena de suministro, aumentando el precio que los fabricantes e importadores europeos de piensos pagan por tonelada.

Paraguay: todavía algunos obstáculos por superar

Paraguay presenta un contraste. Su ley de deforestación cero en la región productiva oriental data de 1994, que limita la deforestación. A pesar de ello, el cambio de uso de la tierra continúa, particularmente en la región del Chaco, según datos de Global Forest Watch.

Se están desarrollando dos plataformas de cumplimiento: RETSA, un sistema público liderado por el Ministerio de Industria y Comercio, y SISE, una plataforma privada intergremial con monitoreo satelital y cadena de custodia con códigos QR desde el campo hasta la frontera de exportación.

RETSA está totalmente controlada por el gobierno y combina datos de deforestación de múltiples fuentes con al menos 18 flujos de documentos de legalidad diferentes. Se está desarrollando no sólo para la soja, sino también para el ganado y la madera. El sistema RETSA Beef se lanzó el 13 de abril con una asistencia de alto nivel y una considerable cobertura mediática, en parte como respuesta a informes críticos anteriores sobre el sector del cuero.

La trazabilidad en el ganado vacuno, tanto de carne como de cuero, está actualmente mucho más avanzada que en la soja. Esto ha desencadenado fuertes esfuerzos para mejorar la trazabilidad de la soja, dada la importancia económica del sector de la soja. La mayoría de las exportaciones de soja paraguaya pasan por instalaciones de trituración en Argentina, lo que hace que la alineación con el sistema VISEC de Argentina sea crucial. Por lo tanto, RETSA para la soja sigue el ejemplo de VISEC y utiliza su software.

El EUDR ha brindado influencia para formalizar tanto el sector de la soja como los acuerdos de gobernanza de la tierra en Paraguay. Para que estos avances se materialicen, la implementación a finales de año será fundamental. A medida que evoluciona, RETSA –al igual que VISEC– puede respaldar esfuerzos más amplios de diligencia debida y combinarse con certificación y otros datos de la cadena de suministro.

SISE, la segunda plataforma, es un sistema privado intergremial con monitoreo satelital y cadena de custodia con código QR desde el campo hasta la frontera de exportación. Ya cuenta con más de 1.600 productores registrados y cerca de 8.000 unidades de producción. El costo adicional por la segregación física se estima en USD 16 por tonelada. A diferencia de RETSA, SISE es un sistema privado creado para la soja y actualmente carece de verificación de legalidad por parte de terceros, lo que hace probable que los dos sistemas eventualmente necesiten cooperar o interoperar para proporcionar una arquitectura de cumplimiento única y creíble.

A diferencia de Argentina, Paraguay no ha visto el mismo cambio de mentalidad sobre el EUDR. Hay más actores que siguen oponiéndose principalmente a la regulación, y esto tiende a traducirse en una preparación más lenta. Esto se refleja en el ritmo y la profundidad del desarrollo del sistema de trazabilidad.

Hasta los diálogos EUDR Mercosur-UE más recientes, ningún comprador de la UE había ofrecido un sobreprecio para absorber los costos adicionales de cumplimiento. Los exportadores paraguayos suelen decir que redirigirán volúmenes a otros mercados si los requisitos del EUDR resultan demasiado onerosos. En la práctica, esto es más difícil de lo que parece. La mayor parte de la soja paraguaya no viaja directamente a los compradores, sino que primero se procesa a través de instalaciones de trituración e infraestructura portuaria en Argentina, infraestructura que se construye cada vez más en torno a los estándares de cumplimiento del EUDR.

Redirigir las exportaciones requeriría establecer rutas logísticas independientes alrededor del sistema argentino, que no existe a escala, o encontrar compradores en mercados extracomunitarios dispuestos a absorber volúmenes rechazados por la UE. Ninguno de los dos es sencillo. La geografía comercial del corredor de soja Paraguay-Argentina significa que, para la mayoría de los exportadores, prepararse para el EUDR no es realmente opcional.

Uruguay: bien posicionado

Uruguay es el productor de soja más pequeño entre los tres países del Mercosur analizados aquí, y sus ventas a la UE son modestas y variables. Sin embargo, se encuentra en la mejor posición regulatoria. Su plataforma nacional libre de deforestación se lanzó en octubre de 2024 y se basó en registros oficiales que incluyen un catastro nacional que data de 1907 y planes integrales de uso de la tierra verificados por satélite. El sistema emite un certificado de cumplimiento a nivel de finca.

La principal complicación es física. Uruguay exporta prácticamente toda su soja a través de sólo dos puertos. La segregación total de la carga que cumple con el EUDR requiere la adopción universal por parte de todos los exportadores que utilizan esos puertos o el tratamiento de la soja certificada como carga especializada, lo que eleva los costos y complica la logística de un producto básico que históricamente se ha movido a granel.

El sector bovino de Uruguay está aún más avanzado en trazabilidad. El país cuenta con trazabilidad individual obligatoria del ganado desde 2006, donde cada animal es etiquetado y rastreado a través de una base de datos nacional, SNIG. Este sistema ya proporciona registros de movimiento y geolocalización a nivel de parcela, capacidades que se alinean estrechamente con los requisitos del EUDR para cadenas de suministro de carne vacuna libres de deforestación. Como resultado, Uruguay es considerado uno de los pocos exportadores globales estructuralmente capaces de cumplir con los requisitos de trazabilidad de la carne vacuna EUDR con ajustes relativamente limitados.

El papel de la certificación de la soja

La Mesa Redonda sobre Soja Responsable, o RTRS, es uno de los principales sistemas de certificación que podría respaldar el cumplimiento del EUDR y criterios más amplios de sostenibilidad para la soja en Argentina y otros países productores. RTRS requiere auditorías de campo anuales, que pueden ayudar a verificar cuestiones de legalidad, y se considera uno de los sistemas de certificación más sólidos disponibles para la debida diligencia relacionada con EUDR.

Hasta ahora, el apoyo a la producción responsable de soja certificada por la RTRS y otros sistemas se ha basado principalmente en sistemas de crédito de reserva y reclamación. Estos créditos apoyan la producción responsable en granjas individuales, pero no están reconocidos bajo el EUDR porque no están directamente relacionados con los flujos físicos de productos básicos. Sin embargo, el suministro segregado de soja certificada sigue siendo costoso, especialmente en países donde la aceptación aún es limitada, como Argentina y Paraguay.

Con los nuevos sistemas que se están desarrollando para el cumplimiento del EUDR, la soja certificada y sus datos pueden integrarse potencialmente en cadenas de suministro totalmente verificadas que cumplen con el EUDR, como las construidas por VISEC y RETSA. Esto crea un nuevo modelo de equilibrio de masas que está totalmente controlado para la deforestación y el cumplimiento legal según el EUDR, al tiempo que incorpora criterios de sostenibilidad adicionales como el trabajo, las relaciones comunitarias y la gestión de productos químicos.

Los actores downstream prefieren cada vez más sistemas que les ayuden a cumplir con múltiples regulaciones, obligaciones de diligencia debida y compromisos corporativos al mismo tiempo. Es probable que el siguiente paso sea la gestión de datos de múltiples niveles en soja y otros productos básicos, combinando datos de la cadena de suministro, datos de certificación e información de cumplimiento del EUDR.

Conclusión

En Argentina, Paraguay y Uruguay, la preparación para el EUDR ha pasado del concepto a sistemas concretos. Actualmente se están incorporando la geolocalización, el monitoreo satelital y los controles de legalidad a las cadenas de suministro de soja, carne y silvicultura. Pero los puntos de partida y las velocidades difieren marcadamente. Argentina y Uruguay están relativamente avanzados, Chile se está recuperando de una posición favorable de bajo riesgo, mientras que Paraguay aún se ve frenado por la resistencia y una implementación práctica más lenta.

Una vez que el EUDR entre en vigor, estas diferencias se traducirán en impactos desiguales en los flujos comerciales, los costos de cumplimiento y el acceso a los mercados.

En la mayoría de los países, los actores públicos y privados aceptan cada vez más que el EUDR está por llegar y se están preparando en consecuencia. Esto es visible en el surgimiento de sistemas razonablemente sofisticados como VISEC en Argentina y la plataforma nacional libre de deforestación de Uruguay. No todos estos sistemas están completos, pero muestran un claro cambio de limitarse a impugnar la regulación a organizarse también para su cumplimiento.

También muestran que existe más de una vía exitosa para la implementación del EUDR. Argentina ilustra la fuerza de la acción colectiva liderada por la industria en la construcción de una infraestructura de trazabilidad compartida. Uruguay destaca el valor de décadas de inversión en registros públicos sólidos y gobernanza digital. Paraguay demuestra que la tecnología por sí sola no es suficiente sin coordinación institucional.

En lugar de converger hacia un modelo institucional único, el Cono Sur está demostrando que se puede lograr una debida diligencia efectiva a través de diferentes combinaciones de registros públicos, plataformas privadas de trazabilidad, monitoreo satelital, esquemas de certificación y verificación independiente.

Al mismo tiempo, los cuatro países buscan la cooperación con la UE y los estados miembros individuales. Quieren mantener la conversación, comprender lo que requiere el cumplimiento total en la práctica y ajustar sus sistemas en consecuencia. Incluso cuando la frustración política con el EUDR –y con el sistema de evaluación comparativa en particular– sigue siendo alta, existe un claro interés en un diálogo práctico con los socios europeos sobre cómo cumplirlo.

Para los exportadores, importadores, comerciantes y operadores logísticos, la cuestión clave ya no es si el EUDR afectará las cadenas de suministro del Cono Sur. Ya lo es. La pregunta ahora es qué tan rápido estos sistemas pueden volverse operativos, interoperables y lo suficientemente confiables como para mantener la circulación de productos de soja, carne vacuna y madera en el mercado de la UE después de que la regulación entre en vigor.

Fuente: Agrobericht Abroad – Países Bajos