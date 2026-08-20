La NFL multa a los Saints y a los Cowboys con 500.000 dólares por pelea de práctica, pero las peleas no pararán a menos que los jugadores sean multados

El jueves fue otro día de prácticas conjuntas en la NFL con más peleas entre equipos, incluida una entre los Miami Dolphins y los New York Giants en la que aparentemente alguien le dio un golpe al mariscal de campo Jameis Winston.

Y sí, parece que este debería ser el punto de inflexión porque una vez que Winston entró en el scrum y aparentemente derribó a alguien, alguien más le dio un golpe. Y eso llevó al mariscal de campo titular de los Giants, Jaxson Dart, a intervenir.

“Simplemente miré y vi la camiseta roja 19 (que es Winston) y pensé: ‘Tengo que irme'”, dijo Dart. “¡Tengo que ir a ayudar a mi hijo! No sé qué está pasando allí”.

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La NFL ya ha tenido suficiente. Bueno, más o menos.

La liga impuso multas de 500.000 dólares tanto a los Dallas Cowboys como a los New Orleans Saints el jueves, un día después de que los equipos se vieron involucrados en una seria pelea.

La NFL señaló que su Comité de Competición ha hecho del espíritu deportivo, incluida la conducta durante las prácticas conjuntas, un punto de énfasis en los últimos años. La liga también recordó ese énfasis a los 32 equipos este verano.

Por lo tanto, las fuertes multas son un intento sólido de frenar la violencia. Pero no van lo suficientemente lejos.

La pelea de esta semana debería dejar una cosa clara tanto para la NFL como para la Asociación de Jugadores de la NFL: los propios jugadores deben enfrentar multas por mala conducta durante las prácticas del campo de entrenamiento, tal como lo hacen durante los juegos de pretemporada y temporada regular.

Como ya saben, el jueves marcó el cuarto día consecutivo en el que los equipos que realizaban prácticas conjuntas se pelearon, riñas, escaramuzas, cualquiera que sea el nombre que desee utilizar.

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Los New York Jets y los Tampa Bay Buccaneers tuvieron múltiples peleas el 11 de agosto.

Los Jaguars y los Saints tuvieron una pequeña escaramuza el 13 de agosto.

Los Cowboys y Saints llegaron al límite de lo medieval el 18 de agosto. Ese incluyó movimientos de lucha libre y finalmente resultó en multas para ambos clubes.

Los Jaguars y Panthers tuvieron una práctica conjunta el miércoles que incluyó múltiples escaramuzas.

Los Eagles y Patriots lo hicieron en los últimos días, a pesar de que ambos entrenadores advirtieron a sus equipos que se abstuvieran antes de las sesiones de práctica.

“No quiero que nadie pelee”, dijo el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel. “No quiero que nuestros muchachos peleen en las prácticas. No quiero que lancen golpes”.

“Cuando suceden esas cosas, los expulsan del juego”, añadió Vrabel.

De todos modos, en la práctica conjunta de los Bears con los Bengals el jueves, tuvimos múltiples peleas. El más grande llegó cuando el receptor de los Bears, Ray-Ray McCloud, pareció lanzar un puñetazo a un back defensivo de los Bengals, después de lo cual varios jugadores de los Bengals se amontonaron encima de él.

Y luego estuvo la pelea en Miami Gardens, donde los Gigantes y los Delfines realizaron una práctica conjunta.

Varios jugadores de ambos equipos fueron retirados de la práctica por lanzar golpes o aparentemente provocar que otros lanzaran golpes. Varios jugadores fueron eliminados o enviados a la banca.

Y se suponía que ese castigo serviría para calmar las cosas en el futuro.

Pero aquí está la cuestión: eliminar cualquier parte de un entrenamiento caluroso, bochornoso e incómodo no es el castigo que los entrenadores creen que es. Para algunos jugadores, especialmente los veteranos, es un respiro bienvenido.

Y que el club sea multado tampoco hará que los jugadores individuales reduzcan sus emociones o no se defiendan de agravios reales o percibidos.

Los jugadores simplemente no se van a contener porque lo digan sus entrenadores, o porque la NFL esté multando a su amado club.

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La única forma en que los equipos y la NFL abordarán este problema con éxito es multando a los propios jugadores. Si los equipos no van a llegar hasta ese punto, entonces la NFL debería intervenir.

Los jugadores generalmente no actúan de esta manera en los juegos de temporada regular o pretemporada porque les acarrea una multa. De sus cheques de pago.

La propia guía de cumplimiento de la liga dice explícitamente que su personal encargado de hacer cumplir la ley supervisa la conducta de los jugadores durante los juegos de pretemporada, temporada regular y postemporada, e identifica específicamente las peleas como conducta dentro de su jurisdicción.

No así en las prácticas conjuntas.

Así que la NFL dio un paso notable el jueves. Pero es muy probable que los jugadores sigan participando en escaramuzas de práctica conjunta hasta que les cueste dinero.

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