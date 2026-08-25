Argentina retira definitivamente el Súper Etendard

Argentina compró cinco aviones de combate a Francia, los pagó y los recibió en mayo de 2019. Siete años después, ninguno de ellos ha realizado una sola salida operativa. El 20 de agosto, la Armada Argentina dejó de fingir que alguna vez lo haría.

Los aviones estaban bien. Los motores estaban bien. Lo que Argentina no pudo conseguir fue un juego de cartuchos explosivos del tamaño aproximado de un puño: los elementos pirotécnicos que disparan a un piloto desde un asiento eyectable Martin-Baker. Martin-Baker es británico. Gran Bretaña ha restringido las exportaciones militares a Argentina desde 1982, y esa restricción alcanza a cualquier equipo que contenga piezas de origen británico.

Sin cartuchos, sin asiento eyectable. Sin asiento eyectable ni certificado de aeronavegabilidad. Cinco aviones permanecieron almacenados en Comandante Espora hasta que la Marina admitió la derrota.

Información rápida

Aeronave: Dassault-Breguet Super Étendard y Super Étendard Modernisé

Anunciado: 20 August 2026, Punta Indio Naval Air Base

Anunciado por: Rear Admiral RomÃ¡n Enrique Olivero, commander of Argentine Naval Aviation

En servicio desde: 1981 (primeros cinco aviones)

Plan de estudios militar: Ataques de Exocet que hundieron el HMS Sheffield y el Atlantic Conveyor, 1982

La compra de 2018: cinco SEM ex franceses, entregados en mayo de 2019, nunca entraron en servicio

Bloqueador: La pirotecnia con asiento eyectable de Martin-Baker requiere aprobación de exportación en el Reino Unido

Resultado: La Armada se queda sin ningún avión de combate de ala fija.

Cuatro décadas, dos barcos británicos

Los primeros cinco Super Étendards llegaron a Argentina en 1981 y pasaron al Segundo Escuadrón Naval de Caza y Ataque. Un año después estaban en guerra.

Equipado con misiles AM39 Exocet, el escuadrón realizó los ataques que alcanzaron al destructor HMS Sheffield y al portacontenedores Atlantic Conveyor en mayo de 1982. Ambos barcos se perdieron. Para la Royal Navy fue la lección más dolorosa de la campaña; para la aviación naval argentina se convirtió en la leyenda fundacional.

â€œmás de cuatro décadas de gloriosa trayectoria históricaâ€ Armada Argentina — Comunicado oficial sobre la jubilación, 20 de agosto de 2026.

En la década de 2010, el avión original había dejado de volar por completo. Los repuestos se agotaron, los componentes dejaron de producirse y la flota se convirtió silenciosamente en una colección de museo que todavía llevaba marcas de escuadrón.

Una Armada Argentina Super Étendard. Este tipo nunca volvió a realizar una salida operativa después de 2019. Foto: Wikimedia Commons

La solución que casi funcionó

Se suponía que el acuerdo de 2018 resolvería todo. Cinco Super Étendard Modernisés, el estándar francés modernizado, por unos 14 millones de euros, piezas de repuesto y un simulador incluidos. Sobre el papel fue la ganga de la década.

Entonces surgió el problema del asiento eyectable. Argentina intentó una solución alternativa, con la empresa MBA Argentina SA intentando producir o recertificar los cartuchos localmente, pero la Dirección Conjunta de Aeronavegabilidad Militar del país consideró que las pruebas en tierra eran insatisfactorias. Francia, por su parte, ya no opera el tipo y no podía suministrar las piezas de origen británico ni mantener un avión que ella misma había retirado.

Es difícil pasar por alto la ironía. En 2024, la Fuerza Aérea Argentina recibió exitosamente los antiguos F-16 daneses, un acuerdo que también requería la aprobación británica para los componentes fabricados en el Reino Unido, y lo consiguió. La Fuerza Aérea superó el obstáculo, pero la Armada nunca lo hizo.

Lo que realmente compra el Plan Dédalo

La jubilación es una línea en un documento más grande. El Plan Dédalo es una reestructuración de cinco años de la Aviación Naval Argentina, construida sobre un estudio iniciado en 2025 y aprobado por el Estado Mayor de la Armada. Reorganiza bases, reescribe la doctrina y trae nuevos equipos: dos aviones de patrulla marítima P-3C Orion, Beechcraft B-360 que reemplazan a los viejos B-200, helicópteros Leonardo AW-109 en lugar de AS-555 Fennec y drones Shield AI V-BAT.

Observe lo que no está en esa lista. No hay cazas, ni aviones de ataque ni misiles antibuque lanzados desde el aire. El retiro simultáneo de ambas versiones Super Ã‰tendard deja a la Armada Argentina sin un solo avión de combate de ala fija y sin la capacidad que lo hizo famoso en 1982. Actualmente no está previsto ningún reemplazo.

Un final tranquilo

No hubo ningún sobrevuelo. La retirada se producirá en algún momento de este año, en una fecha que la Marina no ha fijado, y el Ministerio de Defensa no ha dicho qué será de los aviones.

Un tipo que alguna vez obligó a la Royal Navy a repensar cómo defendía un grupo de trabajo está siendo retirado porque nadie quiso vender los cartuchos a Argentina. Cuarenta y cuatro años después de las Malvinas, el embargo sigue cumpliendo su función.

Super Étendards argentinos y AM39 Exocet: la combinación que definió la reputación del tipo.

Fuentes: MercoPress, Zona Militar, Air Data News, Militarnyi, Defense Mirror.