‘No reciben ayuda’: Miles de personas en Gary, Indiana, siguen sin electricidad casi dos semanas después de las tormentas

GARY, Indiana — Los cortes de energía causados ​​por las tormentas que azotaron la región hace casi dos semanas tienen a un residente de esta ciudad del Rust Belt literalmente sin aliento.

Joetta Walker, de 73 años y asma, utiliza un nebulizador para ayudarla a respirar. Pero ahora mismo es una maquinaria inútil y ha tenido que depender de un inhalador para sobrevivir.

“Tengo un nebulizador donde necesito recibir tratamientos respiratorios”, dijo Walker en una entrevista en su sofocante casa. “No puedo hacer eso sin la electricidad”.

Joetta Walker, de 73 años, residente de toda la vida de Gary, Indiana, sostiene su nebulizador. Selina Guevara / NBC News

Walker dijo que el inhalador no le brinda el mismo nivel de alivio.

“Resiento”, dijo Walker y lo demostró. “Lo oyes ahora porque tengo demasiado calor”.

Ningún otro lugar en Indiana ha sufrido más como resultado de esas tormentas del 11 de agosto que esta ciudad mayoritariamente negra en el extremo sur del lago Michigan, mejor conocida como la ciudad natal de Michael Jackson y los Jackson 5.

Hasta el lunes, más de 8.600 clientes todavía esperaban que se restableciera el suministro eléctrico, la mayoría de ellos en Gary, informó Northern Indiana Public Service Co. (NIPSCO) en su sitio web.

El alcalde Eddie Melton dijo que habló con el presidente Donald Trump y le dijo “explícitamente que necesitábamos ayuda, que necesitábamos recursos”.

Melton dijo que le pidió a Trump que firmara una orden ejecutiva “y avanzara en esto para que la gente pueda comenzar a regresar al trabajo y comencemos a restaurar a Gary a la normalidad”.

“Dijo que iba a hacer todo lo que pudiera”, dijo Melton.

Melton dijo que también se reunió con el senador republicano Jim Banks. Espera que el suministro eléctrico para los residentes esté completamente restablecido el martes.

“Creo que una buena parte de eso se restaurará hoy y, con suerte, el 100% se restablecerá mañana”, dijo.

El pronóstico esperanzador de Melton llegó un día después de criticar a NIPSCO por no restablecer completamente la electricidad en su ciudad.

“Doce días es demasiado para que las familias se queden sin electricidad”, dijo el domingo en un discurso publicado en la página de Facebook de la ciudad. “He dejado claro que el ritmo actual de restauración es inaceptable”.

Los trabajadores de Tree Care de Michigan retiran un árbol del frente de una casa en Gary el jueves después de que fue derribado durante una tormenta reciente. Scott Olson/Getty Images

En un correo electrónico el lunes, NIPSCO, el proveedor de servicios públicos con sede en Merrillville, Indiana, que suministra gas natural y electricidad a más de 1,3 millones de clientes residenciales y comerciales en el tercio norte del estado, dijo que está “concentrado en restaurar de forma segura la energía a todos los clientes en cada comunidad afectada”.

En su sitio web, dijo que espera restablecer el suministro eléctrico a todos sus clientes en Gary el martes.

Walker dijo que eso no puede suceder demasiado pronto. Dijo que ha dependido de sus sobrinas para que le traigan comida y carguen su teléfono celular dos veces al día. Dijo que tiene chuletas de cerdo, jamones en espiral y otros alimentos por valor de 750 dólares pudriéndose en su congelador y refrigerador que no funcionan.

â€”Todo se ha ido, se ha ido â€”dijo.

Por la noche, dijo Walker, recorre la casa a la luz de las velas.

Walker se para frente a su refrigerador vacío, donde, según ella, se han echado a perder alimentos por valor de más de 700 dólares. Selina Guevara / NBC News

“Me siento herida… porque siento que pueden hacerlo mejor que esto”, dijo sobre la compañía eléctrica. “Pero también entiendo cuánto daño se hizo, y también entiendo que los trabajadores tienen que estar cansados”.

Otro residente de Gary, Dion Thomas, de 40 años, dijo que el lunes fue la primera vez que vio equipos de energía en su vecindario. Pero parecían estar luchando por volver a conectar la electricidad.

“Las cosas de algunas personas estaban saliendo, luego volvieron a salir”, dijo.

Mientras tanto, la gente se dirige a los parques para cocinar cualquier alimento que les quede con carbón y comerlo antes de que se eche a perder, dijo Thomas, padre de tres hijos.

“Ha sido una locura”, dijo.

Desde que se cortó la luz, ha habido una serie de robos de generadores en su vecindario, dijo Calvin Boone, de 44 años, padre de cuatro hijos.

“Los niños corren por ahí y roban los generadores de la gente en este momento”, dijo Boone. “Pienso en las personas mayores, en su salud”.

Boone dijo que todo el mundo se ha sentido acalorado y miserable y que algunos han empezado a dormir en sus coches con los motores encendidos y el aire acondicionado a todo volumen.

“No vamos a recibir ayuda”, dijo.

Channie Weaver recuperó su poder de la noche a la mañana. Pero ya era demasiado tarde para guardar la comida en su refrigerador. Dijo que había ido de compras justo antes de que azotaran las tormentas y estima que perdió provisiones por valor de 300 dólares.

â€”Se ha acabado toda la comida. Estamos a punto de salir a comer algo”, dijo Weaver, de 50 años.

Channie Weaver, 50 años, de Gary. Selina Guevara / NBC News

Weaver dijo que vive con su hija de 22 años, Desaray Weaver, y sus nietas, Raelynn, de 2 años, y Riley, de 1.

“Hombre, ha sido duro”, dijo Weaver. “Tener calor en la casa, no hay aire acondicionado, además mi hija está embarazada. Pero definitivamente ha sido duro”.

Weaver y otros residentes de Gary dijeron en entrevistas que no pueden evitar preguntarse si la razón por la que el suministro eléctrico de su ciudad se restablece en último lugar es que es una ciudad mayoritariamente negra.

“Me siento como si estuviéramos en el fondo antes que los demás”, dijo.

Shaquille Brewster y Selina Guevara informaron desde Gary y Corky Siemaszko desde la ciudad de Nueva York.