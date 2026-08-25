Zebby Matthews y Josh Bell llevan a los Mellizos de Minnesota a la victoria por 9-6 sobre los Atléticos

WEST SACRAMENTO, California — – Zebby Matthews permitió seis hits y una carrera en siete entradas, Josh Bell impulsó tres carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron a los Atléticos 9-6 el lunes por la noche.

Byron Buxton conectó tres hits y anotó cuatro veces, el novato Kaelen Culpepper conectó cuatro hits por primera vez en su decimocuarto juego y Ryan Kreidler conectó jonrón para ayudar a los Mellizos a romper una racha de tres derrotas.

Matthews (8-8) ponchó a siete y concedió una base por bolas. El derecho ha ganado sus cuatro aperturas en agosto.

Tommy Nance lanzó una octava sin anotaciones, pero Yoendrys Gómez permitió un doble de dos carreras a Jeff McNeil y dobles RBI consecutivos a Zack Gelof y Lawrence Butler en la novena antes de que Andrew Morris retirara a Tommy White en un lineout a primera para su cuarto salvamento.

Kody Clemens impulsó a Buxton con sencillos productores en la quinta y octava entrada. Culpepper conectó un sencillo a Bell en el octavo para la última carrera de los Mellizos.

Buxton recibió un boleto de Jeffrey Springs (3-12) con un out en la primera después de un desafío exitoso en un tercer strike, y Bell conectó su doblete número 27: un tiro desde lo alto de la pared en el jardín central izquierdo para una ventaja de 1-0.

Bell agregó un rodado anotador para una ventaja de 2-0 en la segunda y un elevado de sacrificio a la pared del jardín izquierdo luego de un doble de dos carreras de Luke Keaschall para una ventaja de 7-1 en la sexta.

Butler conectó un sencillo productor en la tercera entrada para los Atléticos y White conectó un elevado de sacrificio en la octava entrada.

Springs permitió cuatro carreras, siete hits y dos bases por bolas en 4 2/3 entradas. El zurdo obtuvo tres victorias consecutivas al comienzo de abril, pero no lo ha hecho en 21 aperturas desde entonces.

A continuación

El RHP de los Mellizos Taj Bradley (9-5. 3.90 de efectividad) comienza el martes frente al LHP de los Atléticos, Gage Jump (5-8, 4.83).

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