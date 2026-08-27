La ‘boleta de calificaciones’ correccional identifica las principales necesidades operativas en la cárcel del condado de La Plata

La cárcel del condado de La Plata es una instalación antigua que carece de una unidad de desintoxicación y se encuentra en un sitio contaminado, según un informe de evaluación.

La Oficina del Sheriff dice que está tomando medidas para abordar esos problemas de larga data.

El Instituto Nacional Correccional evaluó las fortalezas y debilidades de la cárcel como un primer paso para sentar las bases para posibles mejoras.

Como parte de la evaluación inicial, los evaluadores entrevistaron a profesionales de la justicia penal y dos contratistas del NIC visitaron e inspeccionaron la cárcel. Los hallazgos fueron presentados la semana pasada en la Oficina del Sheriff.

La evaluación describió nueve recomendaciones para mejorar la cárcel e identificó tres áreas en las que la cárcel ha tenido éxito.

La evaluación es el primer paso en el proceso de NIC para planificar mejoras en las instalaciones correccionales y se proporciona sin costo alguno. Identifica y clasifica las necesidades primarias de una instalación. El siguiente paso es una evaluación de necesidades más integral que examine esas cuestiones con mayor profundidad, según la presentación del NIC.

Una evaluación de necesidades normalmente cuesta entre $50,000 y $80,000, pero la del condado de La Plata podría costar más debido a la investigación especializada necesaria para evaluar la contaminación en el sitio de la cárcel, dijo Alan Richardson, contratista de NIC y presidente de Justice Planners.

La financiación para una evaluación de necesidades tendría que ser aprobada por la Junta de Comisionados del Condado, dijo la comisionada Marsha-Porter Norton.

La cárcel es antigua y se encuentra en un sitio de contaminación heredado. La cárcel fue construida en los terrenos de un sitio industrial para una compañía de fusileros y tiene alcantarillas y tuberías de drenaje de hierro fundido de 50 años de antigüedad, que se están erosionando en el suelo contaminado.

No hay una comprensión clara sobre el alcance de la contaminación y hasta dónde se propaga. La contaminación está debajo de la sección antigua de la cárcel y potencialmente se ha extendido a la sección nueva, dijo Richardson.

Un especialista ambiental del condado de La Plata visita la cárcel para realizar pruebas de rutina de la calidad del aire. Un sistema de recuperación de vapor debajo de las antiguas instalaciones extrae las toxinas del aire, dijo el sheriff del condado de La Plata, Sean Smith.

La antigüedad de la cárcel ha provocado otros incidentes recientes, como la falla de dos unidades HVAC en la azotea. Cuando la primera unidad salió, Smith dijo que estaba en Farmington, por lo que compró algunos refrigeradores industriales para mantener las unidades de celdas de prisioneros a una temperatura razonable.

Las reparaciones de las unidades de aire acondicionado del techo han llevado mucho tiempo. La cárcel ha tenido que gastar alrededor de $14,000 en refrigeradores para evitar que cuatro bloques de celdas se calienten demasiado, dijo Smith.

Según los estándares carcelarios, se requiere que la cárcel mantenga las temperaturas por debajo de los 85 grados, y los datos de la cárcel muestran que las temperaturas dentro de las unidades sin aire acondicionado han estado en los 70 grados con la ayuda de los enfriadores de pantano, dijo Smith.

Personas encarceladas han enviado cartas a El Heraldo de Durango desde que las unidades HVAC se cayeron diciendo que los bloques de celdas estaban demasiado calientes.

Al visitar la cárcel, había un gran refrigerador en cada bloque de celdas con una unidad derribada.

Una conclusión positiva de la evaluación fue que la cárcel del condado de La Plata estaba limpia y tenía menos olor que muchas cárceles.

Si bien la instalación tenía la cantidad adecuada de camas para su población, los nuevos estándares de Colorado exigen una clasificación estricta por género y separación de niveles de delitos. Según la presentación del NIC, las áreas de dormitorios abiertos ahora son inadecuadas y en gran medida inutilizables para su propósito original según los nuevos estándares.

Varios de los puestos de personal financiados para la cárcel están vacantes.

“Creo que todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos van a decir que están viendo un volumen menor de solicitantes que antes”, dijo Smith.

Ha sido una cuestión de menos solicitantes y menos solicitantes que califican para el puesto, dijo.

Otras preocupaciones citadas fueron una cuestión cultural no resuelta y las consecuencias de la rendición de cuentas tras el arresto de Ed Aber, según la presentación del NIC. Aber está acusado de ver más de 100 videos de búsqueda de desnudos de reclusas para gratificación sexual.

La presentación del NIC dijo que los miembros del personal carcelario existente fueron serviciales y profesionales durante todo el proceso de evaluación.

El número de reservas por día se ha mantenido estable, pero la duración de la estancia de las personas encarceladas ha ido disminuyendo porque los casos avanzan más rápidamente en los tribunales, dijo Richardson.

Aun así, la falta de un centro de desintoxicación especializado dentro de la cárcel sigue siendo un problema generalizado. Según la presentación del NIC, una enfermera es responsable de más de 100 reclusos las 24 horas del día.

Las sobredosis relacionadas con el fentanilo son una preocupación constante dentro de la instalación. En marzo, dos mujeres sobrevivieron a una sobredosis de narcóticos en la cárcel después de contrabandear drogas durante el proceso de ingreso.

Los arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol representan el 10% de la población carcelaria promedio diaria, según la presentación del NIC. Porter-Norton dijo que durante la presentación se destacó que era extraordinariamente alto.

“Si miras la norma de DUI, verás que, de repente, la cárcel del condado es un proveedor de desintoxicación”, dijo.

La pérdida de infraestructura de desvío, como el programa de liberación laboral recientemente concluido, ha llevado más casos a la cárcel y al expediente general, según la presentación del NIC. También existe una “puerta giratoria” de reincidentes, lo que supone una fuga persistente de recursos.

La falta de un organismo coordinador permanente ha hecho que sea más difícil lograr eficiencias en el sistema, ya que el Comité Coordinador de Justicia Penal del condado se disolvió hace años, según la presentación.

La evaluación del NIC dijo que el condado no está reservando ningún financiamiento para una nueva instalación. El presupuesto de la Oficina del Sheriff representa aproximadamente el 42% del fondo general y el 26% del presupuesto del condado, según un gráfico compilado por Adam Rodgers, director de Finanzas del condado de La Plata.

Las detenciones, específicamente, representan alrededor del 21% del fondo general y el 13% del presupuesto del condado, según el gráfico.

“Debido a la situación presupuestaria en la que nos encontramos y a muchos otros factores, no tenemos una partida reservada que hayamos estado ahorrando para la cárcel”, dijo Porter-Norton.

En un correo electrónico a los participantes sobre la evaluación, Smith dijo que a la Junta de Comisionados del Condado le gustaría tener un plan para la cárcel en el futuro cercano. Dijo que espera convocar a un grupo para decidir si siguen adelante con una evaluación formal de necesidades o un plan arquitectónico.

Porter-Norton precisó que el presupuesto actual no ha destinado a un nuevo plan de construcción.

“No estamos hablando de participar en un proyecto de 10 millones de dólares”, dijo. “Son millones y millones de dólares”.

Cuando quedan dos años y cuatro meses del segundo mandato de Porter-Norton, dijo que le gustaría saber la trayectoria de un plan específico para la cárcel.

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Una versión anterior de esta historia indicaba erróneamente la duración restante del segundo mandato de la comisionada del condado de La Plata, Marsha Porter-Norton. Le quedan dos años y cuatro meses de mandato.