(NewsNation) – El plan del presidente Donald Trump de importar carne vacuna para reducir costos ha provocado una reacción violenta de algunos consumidores que quieren evitar la carne vacuna de otros países.

El plan ha provocado la ira de los ganaderos, quienes dicen que perjudicará a los agricultores y ganaderos estadounidenses que ya están luchando con el aumento de los costos de la escasez de combustible y fertilizantes debido a la guerra de Irán.

También ha provocado teorías de conspiración sobre el origen de la carne.

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¿Cuál es el problema con la carne?

Algunos han sugerido que la carne importada es en realidad carne de caballo, aunque no hay evidencia que respalde esa afirmación y no se permite vender carne de caballo para consumo humano en los EE. UU.

Otros han sugerido que la carne podría provenir de Argentina y potencialmente ser insegura, luego de que China rechazó un envío de carne de Argentina luego de detectar la presencia del antibiótico cloranfenicol. Eso ha llevado a afirmar que Estados Unidos importará esa carne.

Sin embargo, Trump no ha dicho de dónde vendrá la carne importada y no hay evidencia que sugiera que la carne rechazada esté siendo desviada. El cloranfenicol también está prohibido en Estados Unidos y la carne vacuna sería rechazada si la inspección de importación lo detectara.

¿Pueden los compradores evitar la carne argentina?

Los consumidores que quieran evitar la carne de Argentina, o de cualquiera de los otros países donde Estados Unidos compra carne, tal vez no les resulte más fácil hacerlo.

Estados Unidos importa carne vacuna de varios países, incluidos México, Canadá, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, Nicaragua y Argentina. Pero esto puede no ser evidente en el supermercado.

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El Congreso derogó los requisitos de etiquetado del país de origen para la carne de res y de cerdo en 2015, por lo que no existe ningún requisito para que la carne de res extranjera muestre el país exportador. Un paquete de carne molida sin etiqueta en el estante del supermercado podría provenir de cualquier país.

Para asegurarse de que la carne sea hecha en Estados Unidos, los consumidores pueden buscar etiquetas de Producto de EE. UU. y buscar vendedores más pequeños.

A partir de enero de 2026, los ganaderos estadounidenses pueden utilizar voluntariamente una etiqueta de Producto de EE. UU. en la carne de res siempre que la vaca nazca, se críe y se procese en los EE. UU. Eso es un cambio con respecto a los requisitos anteriores que solo requerían que la carne de res fuera procesada o reenvasada en los EE. UU. para calificar.

Los compradores también pueden saltarse el supermercado y buscar ganaderos locales y CSA que vendan carne vacuna que no sólo se elabora en los EE. UU. sino también cerca de sus propias comunidades.

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