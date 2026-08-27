Aeropuerto de Durango busca voluntarios para entrenamiento de emergencias

El Aeropuerto del Condado de Durango-La Plata está reclutando voluntarios antes de su entrenamiento de ejercicios de emergencia del 7 de octubre.

La formación simulará un accidente aéreo y las respuestas de emergencia asociadas al mismo.

Los miembros del personal de Rescate y Bomberos del Aeropuerto se encargarán de la respuesta inicial durante la capacitación, y luego se unirán unidades de ayuda suplementarias, como los Bomberos de Durango, los Bomberos de Upper Pine, la Oficina del Sheriff del Condado de La Plata, la Policía de Durango, la Policía de Southern Ute y los equipos de EMS.

Para que la simulación sea lo más realista posible, DRO solicita unos 100 voluntarios para que desempeñen el papel de pacientes con lesiones falsas.

“Realmente estamos tratando de hacerlo lo más realista posible para los bomberos, los servicios de emergencias médicas y las personas de la ley que están respondiendo sobre cómo sería un incidente real a gran escala como ese”, dijo Tony Vicari, director de aviación del aeropuerto.

Hasta ahora, el aeropuerto tiene alrededor de 45 voluntarios inscritos, pero Vicari tiene la esperanza de que el aeropuerto se acerque a la marca de 100 en el mes previo al simulacro. El aeropuerto está pidiendo a los voluntarios que se presenten a las 7 am, y el ejercicio comenzará a las 8 am. Debe finalizar al mediodía de ese día y se proporcionará almuerzo gratis a todos los voluntarios.

“Creemos que es una forma divertida para que la gente salga, y definitivamente alentamos a cualquiera que esté interesado a inscribirse”, dijo.

El ejercicio entregará a los voluntarios tarjetas de pacientes con información sobre sus lesiones para que las representen ante los socorristas. Las lesiones simuladas pueden ser menores o mayores, dijo Vicari, y algunas podrían llevar al transporte al Mercy Hospital.

Las lesiones permiten a quien atiende a los pacientes falsos pasar por todo el proceso de clasificación y decidir si el paciente necesita ser transportado, dijo. Algunos voluntarios pueden incluso recibir maquillaje para mostrar sus heridas falsas, como pintura roja para simular un corte.

La Administración Federal de Aviación exige el ejercicio de emergencia a gran escala para operar un aeropuerto certificado por la FAA. La capacitación se requiere cada tres años, pero entretanto, DRO realiza lo que Vicari llamó un ejercicio “de mesa”. El ejercicio de mesa es similar al próximo entrenamiento del 7 de octubre, pero sin la simulación física, dijo. Las capacitaciones teóricas anuales son más bien una discusión sobre cómo responderían las unidades ante un accidente o incidente específico.

“Así que pretende ser un ejercicio completo del programa, desde el tipo inicial de respuesta al incendio hasta el transporte de clasificación o el tratamiento de clasificación y el proceso de transporte con el grupo médico”, dijo.

Si bien la capacitación se centra en el aeropuerto, Vicari dijo que cree que es una gran oportunidad de capacitación para todas las unidades de apoyo. Dijo que ayuda a las unidades de ayuda mutua a aprender cómo responder a incidentes a gran escala.

Las operaciones del aeropuerto continuarán como de costumbre el 7 de octubre, dijo, y “las personas que viajan ese día no deben preocuparse”. Dijo que el ejercicio se realizará lejos del aeródromo que los aviones utilizan ese día.

Los interesados ​​en participar pueden inscribirse visitando bit.ly/4d1zv8B.

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