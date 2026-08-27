El desarrollo del Animas Air Park podría ser un impulso económico. Pero los obstáculos parecen altísimos

Se le pide al condado de La Plata que haga algo que generalmente hacen las ciudades: construir y financiar la infraestructura necesaria para hacer posible un importante parque industrial en Animas Air Park, el área en gran parte subdesarrollada al sur de Durango.

Durante años, los líderes empresariales locales han presionado para convertir el área en un centro industrial, diciendo que podría crear espacio para que las empresas medianas se expandan y proporcionar un impulso muy necesario a la estancada economía del condado.

StoneAge, por ejemplo, ha estado ansioso por expandirse, pero ha tenido dificultades para encontrar suficiente espacio para hacerlo.

El producto interno bruto del condado se ha mantenido estable durante la última década y no se ha desarrollado ningún nuevo espacio industrial desde 2018, según un plan estratégico y un estudio de viabilidad recientemente completados para el desarrollo del parque aéreo.

El estudio, realizado por Pioneer Development, fue encargado por la Alianza de Desarrollo Económico de La Plata y varias otras partes interesadas, incluido el condado de La Plata, la ciudad de Durango y la tribu india Ute del Sur.

Fue presentado a la Junta de Comisionados del Condado la semana pasada durante una sesión de trabajo.

Si se desarrolla adecuadamente, según el estudio, el área podría absorber aproximadamente 1 millón de pies cuadrados de espacio industrial y de oficinas en su mayoría ligero durante 20 años, con espacio para hasta 2 millones de pies cuadrados en total. Aumentaría los valores evaluados de la tierra a un estimado de $73 millones y crearía empleos en industrias que generalmente pagan más que aquellas vinculadas a la economía dependiente del turismo de la zona.

Proyectar 20 años de crecimiento podría significar razonablemente 2.000 empleos adicionales para el condado: $150 millones de ingresos laborales privados que no existen hoy y un aumento del 5% al ​​6% en el PIB del condado, dijo Andrew Arnold, fundador de Pioneer Development y líder del estudio.

Pero el mayor obstáculo para el desarrollo sigue siendo la falta de infraestructura crítica.

Sería necesario construir o ampliar sistemas centrales de alcantarillado y agua, mejoras de carreteras, retención de aguas pluviales e infraestructura eléctrica antes de que el área pueda soportar un desarrollo industrial significativo.

“Es fácil culpar a las regulaciones o políticas por la falta de desarrollo”, dijo Arnold. “La realidad es que todo se reduce a dinero”.

Construir la infraestructura necesaria costaría aproximadamente 29 millones de dólares, con un 25% de contingencia, dijo.

Para que la construcción sea económicamente viable, sería necesario desarrollar una zonificación nueva y predecible, según el estudio. Básicamente, la zonificación euclidiana tradicional que crea áreas estrictas de uso único de la tierra. La mayor parte del condado opera bajo un código de zonificación más flexible que requiere que cada proyecto pase por un proceso de planificación más largo y extenso.

Según el estudio, en una zona industrial sería esencial disponer de zonas claramente delimitadas.

Esta sería una ventaja competitiva que reduciría el cronograma y atraería empresas industriales y desarrolladores que de otro modo podrían elegir condados pares.

Por el momento, la mayor parte de la carga parece recaer en gran medida sobre los hombros del condado.

“Nuestra conclusión es que ésta es una oportunidad económica real. Si podemos hacer todo bien, podremos ver algunas ventajas sorprendentes”, afirmó Arnold. “Pero tampoco podemos ocultar el hecho de que esto va a ser un verdadero desafío. Hay múltiples partes interesadas en juego. Creo… que el condado está en condiciones de liderar realmente esto”.

En Colorado, las ciudades suelen anexar terrenos y dividirlos en zonas para uso industrial con el fin de construir y financiar importantes infraestructuras para parques empresariales. Sin embargo, en este caso, la anexión está esencialmente descartada porque una gran parte de las parcelas de tierra en el corredor de La Posta Road pertenecen a la tribu india Ute del Sur.

La ciudad de Durango estaba considerando anexar el área en 2024, pero los líderes tribales expresaron una fuerte objeción.

Eso deja al condado como el principal responsable del desarrollo y altamente dependiente del aporte de la tribu.

La sesión de trabajo fue probablemente la primera de muchas si finalmente el proyecto propuesto despega. El estudio aún debe presentarse a la tribu y otras partes interesadas.

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