La UEFA presentará una denuncia penal contra Infantino

Apenas un día después de que, según informes, la UEFA acordó eliminar su amenaza de boicotear los torneos de la FIFA, el organismo rector del fútbol europeo lanzó una nueva ola de presión sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que renunciara.

La UEFA ha pedido permiso a un tribunal federal estadounidense para obtener testimonios y documentos sobre la creación de la fallida filial FIFA Forward Enterprise (FFE). FFE era el plan de Infantino para vender una participación en los derechos comerciales de la FIFA vinculados a los Mundiales masculino y femenino y al Mundial de Clubes.

“La UEFA y sus abogados están contemplando un proceso penal suizo contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por mala gestión criminal bajo el Artículo 158 del Código Penal suizo”, dijeron los abogados de la UEFA en un documento de 56 páginas visto por La prensa asociada.

La asociación, que ha estado presionando para que Infantino permanezca en el poder desde principios de agosto, afirma que el desarrollo de la FFE por parte de Infantino no cumplió con los procesos de gobierno habituales de la FIFA y sin consultar con el Consejo de la FIFA.

La FIFA aún no ha respondido al avance legal de la UEFA.

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Editado por: Rana Taha

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