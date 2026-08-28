Eduardo Coudet steps down as River Plate coach after Copa Sudamericana elimination – Buenos Aires Herald

El entrenador de River Plate, Eduardo “Chacho” Coudet, dejará su cargo después de que el club fuera eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Independiente Santa Fe de Colombia el miércoles.

La noticia fue confirmada el jueves en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental a la que asistieron Coudet, el presidente del club, Stefano Di Carlo, y el técnico Enzo Francescoli.

“No tuvimos un buen comienzo en la segunda mitad del año y sabíamos desde el principio que las cosas en River eran insostenibles si los resultados no iban como se esperaba”, dijo Coudet, añadiendo que seguirá “arraigando desde fuera”. También elogió al equipo, diciendo que “ganará muchos campeonatos para el club”.

Leonardo Ponzio actuará como entrenador en jefe interino.

Una amarga derrota

El Millonarioque acaba de vivir su peor comienzo de temporada desde 1911 con cinco derrotas consecutivas, quedó eliminado el miércoles en los penaltis por 8-7 tras empatar 1-1 en el global.

En medio de una atmósfera caldeada en el Monumental En el estadio, lleno de abucheos, insultos y silbidos del público, el partido empezó a favor de River.

El delantero Sebastián Driussi adelantó al equipo de Coudet a los siete minutos del segundo tiempo, antes de que Franco Fagúndez igualara el marcador desde el punto de penalti faltando diez minutos.

Millonario El portero Santiago Beltrán atajó tres penales en la tanda de penaltis, pero ni siquiera eso fue suficiente para River. Con la chance de sellar el triunfo 4-4, Rafael Borré de River mandó su disparo al poste.

La tanda de penaltis terminó en muerte súbita cuando el portero de Independiente, Weibmar Asprilla, aseguró la victoria para el conjunto colombiano.

Un aficionado muerto en las protestas

El ambiente caldeado no se disipó tras el pitido final. Tan pronto como terminó el partido, los socios del club y los fanáticos comenzaron a inundar el salón central del estadio para protestar por el mandato de Coudet, gritando por el regreso del ex entrenador de River, Ramón Díaz.

Como se ve en los vídeos que circulan en las redes sociales, el personal del club intentó cerrar las puertas de entrada, pero finalmente se vio obligado a ceder ante la presión de los aficionados.

Los cánticos de protesta estaban dirigidos a los jugadores, el personal y la actual junta directiva, con imágenes que mostraban a un grupo de seguidores gritando y empujándose en el vestíbulo del estadio.

Fue en ese contexto que un hincha de River, de 66 años, murió tras desplomarse dentro del estadio.

Posteriormente identificado como Norberto Claudio Reale, el hombre se desplomó cerca de la entrada de la tribuna de San Martín Baja y fue trasladado de urgencia a la unidad médica del club. Se realizaron maniobras de reanimación, pero el personal médico no pudo reanimarlo.

La Fiscalía Distrital de Saavedra-Núñez abrió una investigación para determinar la causa de la muerte.

El legado de Coudet en River

Coudet deja un recuerdo agridulce en River, club en el que jugó en dos etapas entre 1999 y 2004.

“Chacho” en realidad comenzó a funcionar después de asumir el cargo en marzo de 2026, tras la salida de Marcelo Gallardo. Obtuvo varios resultados importantes y su primer mandato estuvo marcado por un alto porcentaje de victorias.

Una derrota por 1-0 en casa ante SuperclÃ¡sico Sus rivales Boca Juniors amenazaron con descarrilar su progreso, pero River llegó a la final del Torneo Apertura 2026 como posiblemente el mejor equipo del fútbol argentino. Sin embargo, la derrota por 3-2 ante Belgrano en Córdoba fue otro duro golpe para el técnico.

Una parte controvertida de su mandato fue la decisión de dejar de lado a un grupo de 11 jugadores después de la Copa del Mundo, incluido el ganador de la Copa del Mundo de 2022, Germán Pezzella, el héroe de la Copa del Mundo de 2026 para Paraguay Matías Galarza Fonda, el ex prodigio ecuatoriano Kendry Páez y la ex estrella de Racing Club Maximiliano Salas.

Si bien más tarde se demostró que la decisión fue tomada por el presidente de River, Stefano Di Carlo, la participación de Coudet finalmente afectó la preparación del equipo y la profundidad de la plantilla, ya que el equipo llevó a cabo los preparativos de pretemporada en España con solo 15 jugadores de campo.

El inicio del Torneo Clausura 2026 fue el último clavo en el ataúd para Coudet, con River sufriendo cinco derrotas consecutivas en competiciones nacionales (contando la derrota en la final del Apertura) por primera vez desde 1911, durante la era amateur de Argentina.

Incluso considerando sólo el Torneo Clausura, la racha de cuatro derrotas consecutivas también fue el peor comienzo de campaña del club en la máxima categoría desde el torneo Clausura de 1994, hace 32 años.

Coudet se marcha de River tras haber dirigido 27 partidos, con 13 victorias, seis empates y ocho derrotas, con 36 goles a favor y 21 en contra.