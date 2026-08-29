River Plate recibe a Santa Fe en partido decisivo de la Sudamericana

River Plate recibirá a Independiente Santa Fe en el Mas Monumental el miércoles 26 de agosto de 2026 para decidir su serie de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana luego de un partido de ida sin goles en Bogotá, Colombia.

El ganador de los 90 minutos en Buenos Aires avanzará a los cuartos de final para jugar contra el Vasco da Gama brasileño. Si el tiempo reglamentario termina en empate, la eliminatoria pasará directamente a la tanda de penaltis sin goles fuera de casa.

En el partido inaugural en El Campín, Santa Fe generó las oportunidades más claras de gol, incluidos dos disparos al poste del delantero Nahuel Bustos. River Plate se mantuvo a la defensiva a pesar de tener dificultades para crear oportunidades significativas durante todo el partido.

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, recibe refuerzos defensivos con el regreso de los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña después de perderse el partido de ida por lesión. Se espera que el creativo mediocampista Thiago Almada y el delantero Sebastián Driussi lideren el ataque local.

River Plate llega al choque tras un empate doméstico 2-2 contra Vélez Sarsfield. El equipo sólo logró una victoria en sus ocho partidos anteriores a ese encuentro, poniendo especial énfasis en la competición continental.

Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, llega al encuentro con una racha de tres partidos invicto en todas las competiciones. El delantero veterano Hugo Rodallega liderará la línea junto a Bustos en una configuración táctica compacta.

El partido de vuelta está programado para comenzar a las 8:30 p.m. hora del Este, mientras que la hora local en Argentina será las 9:30 p.m.