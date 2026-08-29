Santa Fe aturde a River Plate en un thriller de 22 penales para llegar a cuartos de final de la Sudamericana

Hugo Rodallega de Santa Fe, capitán de la selección colombiana. Crédito: Independientesantafe.com

Independiente Santa Fe eliminated Argentina’s River Plate en uno de los partidos más dramáticos de la Copa Sudamericana de 2026, ganando una extraordinaria tanda de penales en el Estadio Monumental de Buenos Aires para llegar a los cuartos de final.

El club colombiano sobrevivió al empate 1-1 a los 90 minutos y luego se impuso 8-7 en penalesponiendo fin a la campaña continental de River Plate frente a más de 80.000 aficionados locales. La serie requirió 22 tiros penales ante el portero santafesino Weimar Asprilla convirtió el intento decisivo.

El resultado envía a Santa Fe al Cuartos de final de la Copa Sudamericanadonde el conjunto colombiano se enfrentará al club brasileño Vasco da Gama. Para River Plate, la eliminación representa una gran decepción en un torneo en el que el gigante argentino esperaba llegar lejos.

River Plate toma el control pero no logra rematar a Santa Fe

El partido de vuelta en Buenos Aires comenzó con River Plate tomando la iniciativa. El equipo argentino presionó alto, recuperó la posesión rápidamente y creó varias oportunidades durante los primeros compases.

Sebastián Driussi estuvo entre los jugadores más peligrosos de River, mientras que Ángel Correa y Thiago Almada también amenazaron a la defensa colombiana. El portero santafesino Asprilla jugó un papel importante al mantener a su equipo al alcance de la mano mientras River controlaba gran parte del primer tiempo.

River finalmente abrió el marcador siete minutos después del descanso. Driussi marcó en el minuto 52dando ventaja de 1-0 a los locales y poniendo por delante a River en una eliminatoria que había terminado 0-0 en la ida en Bogotá.

Santa Fe, sin embargo, se negó a colapsar.

Como el equipo colombiano necesitaba un gol para mantener viva la eliminatoria, Franco Fagundez dio un paso al frente. El delantero uruguayo convirtió un penalti en el minuto 80 para marcar el gol. 1-1enviando el partido hacia una tanda de penaltis decisiva.

El empate cambió los ánimos en el interior del Monumental. River había dominado buena parte del partido pero no pudo encontrar el segundo gol, mientras Santa Fe había vuelto a demostrar la disciplina defensiva que ha definido su campaña continental.

Una tanda de penaltis que parecía no tener fin

Lo que siguió fue una de las tandas de penales más notables de la temporada Sudamericana.

Ambos equipos convirtieron repetidamente bajo enorme presión. El portero de River, Santiago Beltrán, pareció darle ventaja a los locales al salvar tres penales de Santa Fe, incluidos los intentos de Emanuel Olivera, Jhojan Torres y Jeison Angulo.

Pero el penalti de Beltrán finalmente resultó decisivo.

Con la tanda en su segundo ciclo, el portero de River dio un paso al frente para ejecutar el intento número 11 de su equipo y enviar el balón por encima del travesaño. Eso dejó a Santa Fe con la oportunidad de ganar la eliminatoria.

Asprilla se encargó del puntapié final. El portero colombiano convirtió con tranquilidad, sellando un Victoria de penalti 8-7 y desatando salvajes celebraciones entre los jugadores visitantes.

El sueño continental de Santa Fe continúa

La victoria es particularmente significativa para Santa Fe porque el club es el 2015 Copa Sudamericana champion y sigue siendo el único equipo colombiano que ha ganado la competencia. Once años después de levantar el trofeo, el club vuelve a estar entre los ocho finalistas del torneo.

Entrenador Pablo Repetto Ahora ha guiado a Santa Fe a través de otra eliminatoria exigente después de que el equipo previamente eliminara a Caracas con una victoria global de 5-0. La victoria sobre River fue considerablemente más difícil: requirió dos empates y una maratónica tanda de penales.

La parte colombiana centrará ahora su atención en Vasco de Gama en cuartos de final. Vasco avanzó tras eliminar al Olimpia por 4-1 en el global.

Para los aficionados al fútbol internacional, la victoria de Santa Fe es otro recordatorio de la imprevisibilidad de las competiciones de clubes sudamericanas. River Plate tuvo la ventaja de jugar en casa, mayor posesión y varias oportunidades de resolver la eliminatoria durante el tiempo reglamentario. Pero Santa Fe mantuvo la calma cuando más importaba. Y luego de 22 penales, fue un portero colombiano quien tuvo la última palabra en el Monumental.