Mujer palestina y equipo de NBC News atacados por colonos israelíes enmascarados en Cisjordania

Colonos israelíes enmascarados atacaron e hirieron el sábado a una mujer palestina y a miembros de un equipo de NBC News que informaba en la Cisjordania ocupada por Israel.

Cuatro miembros de un equipo de NBC estaban entrevistando a Aida Ahmed Abdullah y su familia en la ciudad palestina de Jalud. cerca de Nablús. Abdullah dijo que los colonos israelíes los habían expulsado de su casa y que el equipo caminaba colina abajo hacia la casa.

Un automóvil gris con matrícula israelí luego condujo en reversa cuesta arriba hacia ellos, como muestra el video del incidente.

Un hombre enmascarado, vestido con un chándal azul y sosteniendo un bastón, se asomaba a la ventanilla trasera cuando el vehículo se acercaba. Cuando el coche se detuvo, al menos cuatro hombres vestidos con ropas oscuras y con el rostro cubierto saltaron del vehículo, golpearon a Abdullah y a la tripulación con palos y les arrojaron piedras.

“Saltaron, nos golpearon y luego regresaron al auto”, dijo el corresponsal internacional de NBC News Matt Bradley, quien recibió dos golpes en el brazo y luego fue atendido en una clínica cercana.

Los periodistas de NBC News fueron atacados el sábado por colonos israelíes enmascarados en Cisjordania. Noticias NBC

Abdulá, 51 años, que se encontraba en el terreno después del ataque, fue trasladado para recibir atención médica por parte de la Media Luna Roja. Sus heridas no ponían en peligro su vida, según un comunicado del ejército israelí y de la Policía Fronteriza de Israel. Según su marido, Mahmoud Toubasi, el estado de Abdullah había mejorado, pero ella permaneció en el hospital el sábado por la noche.

Otros tres miembros del equipo de NBC News (un camarógrafo, un productor y un conductor) también resultaron heridos y recibieron tratamiento tras el ataque.

El productor Lawahez Jabari describió cómo el auto subió la colina antes de que sus ocupantes golpearan a los miembros del equipo y dañaran el equipo de cámara y uno de los vehículos del equipo.

“De repente vino un coche hacia nosotros”, dijo después de recibir atención médica. “Los colonos tenían palos, vi un arma, pero no la usaron”.

El camarógrafo Khaldoon Eid, que vive en Cisjordania, dijo que le sorprendió que el ataque se produjera en medio de la aldea.

“No esperábamos eso, que vinieran a atacar”, dijo. “Estábamos en medio de una zona palestina al lado de casas palestinas”.

El ataque se produjo en medio de varios incidentes violentos en la zona.

Las fuerzas de seguridad israelíes dijeron a NBC News que recibieron informes de que “alborotadores israelíes habían llegado a la zona y que se habían producido enfrentamientos violentos, incluido el lanzamiento de piedras contra palestinos y otros civiles”, abordando la violencia en la cercana Qusra, una aldea palestina que ha sido asediada por colonos israelíes durante semanas.

“A su llegada, las fuerzas de seguridad identificaron a docenas de alborotadores que se habían atrincherado dentro de una casa palestina mientras los residentes palestinos estaban dentro”, decía el comunicado.

“Las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar operaron inicialmente para sacar a los alborotadores de la casa y separar los grupos, con el fin de proteger a los residentes dentro de la casa. Además, las fuerzas de seguridad confiscaron vehículos pertenecientes a los alborotadores israelíes que se sospechaba que habían sido utilizados para llegar a la zona”, dice el comunicado.

“Los soldados de las FDI y las fuerzas de la Policía Fronteriza de Israel continúan operando en las áreas de Qusra y Jalud para evitar más disturbios y restablecer el orden en la zona”, añadió.

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu dijo que condenó los “actos criminales de violencia cometidos en las aldeas de Kosra y Jalud por un puñado de alborotadores que violan la ley, causan una enorme injusticia al público de los colonos respetuosos de la ley, obstaculizan a las FDI en el cumplimiento de sus misiones y dañan la posición de Israel en el mundo”.

Ha habido una oleada de violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Entre el 1 de enero y el 24 de julio, las fuerzas o colonos israelíes mató a 76 palestinos, según los últimos datos disponibles de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Los datos muestran que tres israelíes fueron asesinados durante el mismo período.

El gobierno de línea dura de Netanyahu ha sido acusado de hacer la vista gorda ante los ataques de los colonos en Cisjordania, que muchos gobiernos de todo el mundo consideran ocupada ilegalmente. En su declaración después del ataque, las fuerzas de seguridad israelíes dijeron que “condenan enérgicamente todas las formas de violencia”.

Capturada en la guerra de Oriente Medio de 1967, Cisjordania alberga a 3 millones de palestinos y 500.000 colonos israelíes.

La reciente escalada de violencia ha aumentado la presión sobre el ejército israelí para detener a estos grupos armados. Las Naciones Unidas y los trabajadores de los medios de comunicación también han informado de un aumento en los ataques a periodistas extranjeros, palestinos e israelíes en Cisjordania.