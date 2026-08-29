El préstamo de la estrella del Chelsea finalizó días antes de que se cerrara la ventana en medio de afirmaciones burlonas

Al joven del Chelsea Kendry Paez se le rescindió su cesión con River Plate, según entiende talkSPORT.

Páez pasó la primera mitad de la temporada 2025/26 en Estrasburgo antes de mudarse a Argentina en enero con un contrato de préstamo por un año.

2 Páez deja River Plate tras siete meses cedido Crédito: Getty

Sin embargo, el internacional ecuatoriano jugó sólo 461 minutos de fútbol en 14 partidos en todas las competiciones con Los Millonarios.

El joven de 19 años regresa ahora al Chelsea, al que llegó procedente del Independiente del Valle el verano pasado.

Tanto él como el club de la Premier League están discutiendo sus próximos pasos.

Páez aborda afirmaciones burlonas

Hacia el final de su etapa en River Plate, Páez pareció molestar a los fanáticos con una publicación en las redes sociales.

River Plate fue eliminado de la Copa Sudamericana por penales en octavos de final ante el Independiente Santa Fe colombiano.

Según Radio Gol, una publicación que parecía atribuida a Páez fue vista como una indirecta al club y a sus compañeros tras la derrota.

No participó en ninguno de los partidos ante Santa Fe ya que formó parte de un grupo de jugadores que entrenaban fuera del primer equipo.

Luego, Páez publicó en su Instagram para negar públicamente haber hecho la publicación.

Se tradujo a: “He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del juego y quería aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta.

“No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo.

2 Páez, que jugó el Mundial, podría tener otra cesión Crédito: Getty

“Nunca publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”.

Páez podría jugar para los recién nombrados equipos Cobham Next Gen del Chelsea esta temporada, o tener un tercer período de préstamo fuera del club.

El negocio del verano en el Chelsea continúa

Con la fecha límite de transferencias del 1 de septiembre acercándose, el Chelsea está trabajando duro para finalizar sus entradas y salidas.

Emiliano Martínez llegará procedente del Aston Villa en un movimiento de £ 7,5 millones y firmará un contrato por dos años en Stamford Bridge.

El Chelsea también está ahora en conversaciones con el Mónaco para fichar a Lamine Camara, quien ha sido considerado como un posible reemplazo de Enzo Fernández, vinculado al Manchester City.

Camara, hombre del AS Monaco, está disponible por entre £ 50 y £ 60 millones, y el Chelsea espera acumular el doble de esta cantidad por Fernández.