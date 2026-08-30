Los Wallabies muestran coraje para vencer a Los Pumas en Argentina

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INFORME DEL PARTIDO: Los Wallabies han mantenido su racha ganadora bajo la dirección del entrenador Les Kiss, resistiendo contra Argentina para lograr una victoria por 27-21.
Jugando en la ciudad montañosa de San Salvador de Jujuy, los australianos anotaron cuatro tries a dos para obtener una valiente victoria en la primera de dos pruebas en Argentina.
Después de abrir su mandato como entrenador de pruebas con victorias sucesivas sobre Japón, se esperaba que el choque con los Pumas número 7 del mundo fuera la primera gran batalla para los hombres de Kiss.
A los anfitriones les faltaban algunos jugadores clave, mientras que los Wallabies también tenían algunas caras nuevas en el grupo de delanteros titulares, con el capitán Harry Wilson entre los jugadores que descansaron.
Su reemplazo en el número 8, Rob Valetini, se destacó, poniendo a los visitantes en ventaja con algunos grandes acarreos, mientras que Josh Canham también estuvo entre los mejores del equipo.
Los Wallabies lideraban 22-14 en el medio tiempo, con el hooker Brandon Paenga-Amosa, Carter Gordon y Fraser McReight cruzando la línea.
Los intentos del fullback Geronimo Prisciantelli y Joaquín Moro mantuvieron a Argentina en la caza, y el número 8 aprovechó un rápido tiro libre con el brazo corto para dividir la defensa.
Un penalti de Ryan Lonergan después del descanso aseguró la ventaja de ocho puntos.
El corredor fue una de las primeras bajas de la segunda mitad, se lesionó mientras realizaba una entrada para salvar el try, con Tate McDermott entrando en la refriega.
El margen se redujo a un punto en el minuto 52, cuando el pilar de los Pumas, Boris Wegner, se adelantó.
Los visitantes lograron un impresionante intento de equipo tres minutos más tarde, con el ala Tom Hooper anotando cinco puntos.
Parecía que tendrían algo de espacio para respirar en los últimos 10 minutos, pero un intento de Jeremy Williams fue rechazado tras la revisión, y luego McDermott fue retenido sobre la línea para preparar un final angustioso.
Los desesperados Pumas hicieron todo lo posible para encontrar otro intento, pero la defensiva de los Wallabies logró resistirlos y asegurar una importante victoria fuera de casa.
Los goleadores:
Para Argentina:
Intenta: Prisciantelli, Moro, Wenger
Contras: Carreras 3
Para Australia:
Intenta: Paenga-Amosa, Gordon, McReight, Hooper
Contras: Lonergan 2
Bolígrafo: Lonergan
tarjeta amarilla: Harry Potter (Australia, 25 años – juego cínico, golpe deliberado)
Equipos:
Argentina: 15 Gerónimo Prisciantelli, 14 Rodrigo Isgro, 13 Lucio Cinti, 12 Faustino Sánchez Valarolo, 11 Ignacio Mendy, 10 Santiago Carreras, 9 Simón Benítez Cruz, 8 Joaquín Moro, 7 Benjamín Grondona, 6 Pablo Matera (capitán), 5 Tomás Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Francisco Moreno, 2 Ignacio Ruiz, 1 Boris Wenger.
Reemplazos: 16 Leonel Oviedo, 17 Rodrigo Martínez, 18 Tomás Rapetti, 19 Efraín Elías, 20 Juan Penoucos, 21 Agustín Moyano, 22 Nicolás Roger, 23 Matías Moroni.
Australia: 15 Tom Wright, 14 Max Jorgensen, 13 Isaac Henry, 12 Hunter Paisami, 11 Harry Potter, 10 Carter Gordon, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Fraser McReight, 6 Tom Hooper, 5 Jeremy Williams, 4 Josh Canham, 3 Allan Alaalatoa (capitán), 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Isaac Kailea.
Reemplazos: 16 Billy Pollard, 17 Angus Bell, 18 Massimo De Lutiis, 19 Lachlan Shaw, 20 Charlie Cale, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Joseph-Aukuso Suali.
Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)
Árbitros asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda), Gianluca Gnecchi (Italia)
TMO: Richard Kelly (Nueva Zelanda)
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