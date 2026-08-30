La última guerra en Ucrania: el jefe de la CIA ‘propuso cumbre Trump-Putin-Zelensky’

Comentario: ¿Cuál es la verdadera razón por la que el jefe de la CIA, John Ratcliffe, hizo un viaje secreto a Moscú?

A principios de esta semana, un C17 Globemaster aterrizó en el aeropuerto Vnukovo de Moscú. Aunque venía de Riga, Letonia, el avión había partido de la Base de la Fuerza Aérea Andrews, cerca de Washington DC. A bordo iba John Ratcliffe, director de la CIA. Después de ser llevado a la capital rusa en una caravana, unas horas más tarde, Ratcliffe estaba nuevamente en el aire y de camino a casa.

No estaba claro a quién conoció Ratcliffe. La visita no había sido anunciada con antelación en EE.UU., mientras que el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, afirmó no tener conocimiento ni información sobre la llegada de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense.

No sorprende que se haya especulado mucho sobre por qué la figura más importante de la inteligencia estadounidense había ido personalmente a Moscú. Después de todo, si Ratcliffe tenía un mensaje importante que compartir o comunicar, había otras formas más fáciles y seguras de hacerlo que pasar horas en un avión viajando a Rusia.