La última guerra en Ucrania: el jefe de la CIA ‘propuso cumbre Trump-Putin-Zelensky’

Comentario: ¿Cuál es la verdadera razón por la que el jefe de la CIA, John Ratcliffe, hizo un viaje secreto a Moscú?
A principios de esta semana, un C17 Globemaster aterrizó en el aeropuerto Vnukovo de Moscú. Aunque venía de Riga, Letonia, el avión había partido de la Base de la Fuerza Aérea Andrews, cerca de Washington DC. A bordo iba John Ratcliffe, director de la CIA. Después de ser llevado a la capital rusa en una caravana, unas horas más tarde, Ratcliffe estaba nuevamente en el aire y de camino a casa.
No estaba claro a quién conoció Ratcliffe. La visita no había sido anunciada con antelación en EE.UU., mientras que el portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, afirmó no tener conocimiento ni información sobre la llegada de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense.
No sorprende que se haya especulado mucho sobre por qué la figura más importante de la inteligencia estadounidense había ido personalmente a Moscú. Después de todo, si Ratcliffe tenía un mensaje importante que compartir o comunicar, había otras formas más fáciles y seguras de hacerlo que pasar horas en un avión viajando a Rusia.
Algunos especularon que la misión de Ratcliffe involucraba a Irán, tal vez una solicitud de ayuda de Moscú para centrar la atención de Teherán en un acuerdo viable que podría conducir a la reapertura total del Estrecho de Ormuz, o tal vez una advertencia de que el gobierno de Putin debería tener cuidado en sus tratos con un país que es el foco no sólo de la presión militar sino también económica de Estados Unidos: los lazos entre Rusia e Irán han sido fuertes durante años, siendo este último una fuente de cantidades prodigiosas de drones Shahed que se han utilizado en la guerra contra Ucrania.
Harriet Boucher30 de agosto de 2026 11:00
El número de muertos aumenta a 38 por el ataque más mortífero de Rusia contra Ucrania este año
El número de muertos por el mortal ataque de Rusia en Kiev aumentó a 38 y cuatro personas siguen desaparecidas, dijo el domingo Volodymyr Zelensky.
El ataque del viernes por la noche a la instalación de almacenamiento de municiones provocó explosiones masivas e incendios que arrasaron decenas de casas y edificios cercanos.
El presidente ucraniano dijo que veinte personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que se está preparando para lanzar “ataques masivos” contra la infraestructura energética de Ucrania, luego de una campaña de aviones no tripulados ucranianos contra un minorista denominado “Amazon de Rusia”, así como contra el sector de petróleo y gas del país, que según Kiev financia y alimenta directamente la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Harriet Boucher30 de agosto de 2026 10:20
El director de la CIA propuso una cumbre entre Trump, Putin y Zelensky: informe
Según las fuentes, el director de la CIA había propuesto una reunión entre los líderes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos cuando visitó Moscú.
Durante su reunión secreta con funcionarios rusos, John Ratcliffe había planeado una cumbre con Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky y Donald Trump, informó Axios.
Se produce después de que las conversaciones entre Ucrania y Rusia se suspendieran en febrero, cuando Estados Unidos invadió Irán.
Estados Unidos ha mantenido conversaciones con negociadores de ambas partes en los últimos meses, pero se han logrado pocos avances.
Kyrylo Budanov, jefe de la oficina de Ucrania, dijo esta semana que las conversaciones con Rusia podrían reanudarse en septiembre.
La visita de Ratcliffe a Moscú el martes, que no fue anunciada con antelación, ha provocado muchas especulaciones.
El presidente Trump restó importancia a la visita, diciendo que era “semi-rutinaria”.
Harriet Boucher30 de agosto de 2026 09:40
Ataque con drones en la región rusa de Leningrado alcanza edificios residenciales y provoca incendio
Varios edificios residenciales en la región rusa de Leningrado resultaron dañados después de un ataque, dijo el gobernador Alexander Drozdenko.
Añadió que 62 drones fueron derribados y se produjo un incendio en una zona industrial de la ciudad de Kirishi, pero que ya fue extinguido.
“Las consecuencias del incendio se están evaluando actualmente”, escribió Drozdenko en Telegram.
Harriet Boucher30 de agosto de 2026 09:10
Rusia comienza los preparativos para ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania, dice el Ministerio de Defensa
Moscú ha declarado que lanzará ataques masivos contra las instalaciones energéticas de Ucrania en respuesta a los ataques a la infraestructura civil y energética rusa.
El Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que habían comenzado los preparativos para los ataques.
Agregó que las fuerzas continuaron durante la noche llevando a cabo “ataques” coordinados contra las instalaciones de la industria de defensa de Ucrania.
Harriet Boucher30 de agosto de 2026 08:38
Rusia continúa sus ataques contra Kyiv tras decenas de muertos
Rusia ha continuado sus ataques contra la capital de Ucrania durante la noche después del ataque más mortífero en Kiev este año.
Las autoridades enviaron varias alertas de ataques aéreos cuando se informaron incendios en toda la ciudad, informó Kyiv Independent.
Según informes, un edificio residencial en el distrito Obolonskyi de Kiev fue alcanzado por un dron el sábado por la noche, provocando un incendio.
En Klitschko se informó de otro dron derribado, donde también se produjo un incendio.
Harriet Boucher30 de agosto de 2026 07:35
Dos muertos y 27 heridos en ataques rusos en la región ucraniana de Kherson
Los ataques rusos alcanzaron el sábado casas y bloques de apartamentos en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, matando a dos personas e hiriendo a otras 27, incluido un niño, dijo el jefe regional Oleksandr Prokudin en un comunicado.
Prokudin había dicho a principios de semana que Rusia había intensificado sus ataques contra infraestructura crítica en la región, alrededor del 70 por ciento de la cual está bajo control ruso.
Instó a decenas de miles de residentes a trasladarse a regiones más seguras, citando la posibilidad de cortes prolongados de energía y calefacción este invierno.
Stuti Mishra30 de agosto de 2026 06:15
Rusia afirma que el almacén de Myla contenía componentes de drones
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó un almacén en Myla, una aldea en el distrito ucraniano de Bucha, cerca de Kiev, que almacenaba componentes y propulsores de lanzamiento para drones de largo alcance, lo que contradice la descripción que Ucrania hace del sitio como donde se almacenan proyectiles, minas y otras municiones.
El almacén fue alcanzado por un ataque con aviones no tripulados rusos el viernes por la noche que provocó explosiones e incendios, matando a 37 personas, la mayoría de ellas residentes de una residencia de ancianos cercana, en el ataque más mortífero de la guerra este año.
Los funcionarios ucranianos han dicho que el sitio era una instalación de almacenamiento de las Fuerzas de Defensa y han abierto un proceso penal por cargos de negligencia oficial en el almacenamiento de municiones cerca de las casas.
El ministerio también dijo que había atacado los puertos de Mykolaiv e Izmail, junto con un centro logístico y almacenes en la región de Kiev que, según dijo, almacenaba piezas para los misiles de crucero Flamingo de Ucrania.
Stuti Mishra30 de agosto de 2026 05:45
Los residentes de Myla recuerdan el pánico cuando el ataque con drones provocó incendios que arrasaron las casas
Los residentes de Myla describieron escenas de pánico cuando un ataque con aviones no tripulados rusos alcanzó un almacén en la aldea el viernes por la noche, provocando explosiones masivas e incendios que arrasaron docenas de casas y edificios cercanos y mataron a 37 personas.
El ataque del viernes por la noche al almacén en Myla, una aldea en el distrito de Bucha, fue el ataque más mortífero de la guerra este año y se produjo en el segundo de tres días de ataques rusos casi las 24 horas del día que han perturbado gravemente la vida en la capital ucraniana y sus alrededores.
El ataque al almacén provocó incendios que arrasaron casas y dañaron al menos 50 edificios residenciales, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local. Más tarde, los medios locales lo citaron diciendo que 34 de las personas asesinadas eran residentes de una residencia para ancianos y discapacitados. Más de 370 personas fueron evacuadas.
Las explosiones sacudieron Myla y provocaron que la gente buscara refugio desesperadamente.
“Sobre las ocho de la tarde, el dron impactó en algún lugar de un almacén y luego comenzó la detonación”, dijo a Associated Press Oleksandr Vodolaz, un residente del pueblo. “Nadie sabía que allí se almacenaban armas”.
Otra local, Zhanna Kravchuk, dijo que tenía muchas preguntas sobre lo sucedido.
“¿Por qué armas como esta… están en los almacenes y no en el frente donde ayudarían?” ella dijo.
Stuti Mishra30 de agosto de 2026 05:15
El primer ministro de Ucrania dice que la tragedia del almacén de Myla repite la “negligencia criminal” observada en la huelga de Vyshneve en julio
El primer ministro ucraniano, Serhii Koretskyi, dijo que el ataque al almacén de Myla se hizo eco de un ataque de julio contra un depósito de municiones en el suburbio de Vyshneve en Kiev, que mató a 22 personas y provocó detonaciones e incendios similares en casas cercanas.
“Desafortunadamente, ya podemos ver que la terrible tragedia de Vyshneve no se convirtió en una lección”, afirmó el señor Koretskyi. “En el quinto año de una invasión a gran escala, cometer los mismos errores es negligencia criminal”.
“Y todos los culpables, sin excepción, deben ser castigados severamente para que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir”, afirmó.
Los 37 muertos en el ataque del viernes superaron a los 31 que murieron en un ataque del 2 de julio en Kiev, que había sido el ataque más mortífero de la guerra en lo que va de año.
Stuti Mishra30 de agosto de 2026 04:40