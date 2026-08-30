Las imperfecciones de los Wallabies se muestran en Argentina, pero la más grande podría ser la llamada del capitán

Rob Valetini arrasó, irrumpió y derribó las esperanzas locales en San Salvador de Jujuy durante la victoria de los Wallabies por 27-21 sobre Argentina, la cuarta victoria consecutiva de Australia.

Fue un comienzo inusual para Valetini, reemplazando al capitán Harry Wilson en el número 8 dorado. El hombre al que llaman Bobby V cumple 28 años esta semana y parece estar avanzando hacia su mejor momento justo a tiempo para la Copa del Mundo en casa el próximo año. Sin embargo, la persona que Valetini pudo haber dañado más que nadie con su brutal actuación fue el capitán descansado.

Esta era de los Wallabies está definida por las imperfecciones, y eso volvió a ser obvio en la actuación del fin de semana. “No éramos perfectos, ni ellos tampoco”, dijo el entrenador Les Kiss a Stan Sport después del partido. El extremo Max Jorgensen se hizo eco del sentimiento: “No fue casi perfecto, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero salir con una victoria en Argentina es muy bueno”.

La perfección, por supuesto, es inalcanzable. Cuatro victorias seguidas (incluso si sólo ésta fue contra un oponente de élite) es motivo suficiente de celebración para los sufridos fanáticos del rugby australiano, especialmente considerando lo difícil que es obtener un resultado en Argentina. Pero dentro de la composición actual de los Wallabies todavía hay cierta torpeza, una serie de tareas pendientes.

Joseph-Aukuso Suaalii lució prometedor en sus 15 minutos, incluido un galope y una descarga por la derecha, incluso si se trataba del centro exterior, para gran frustración de quienes querían verlo en el ala. ¿Y dónde podría encajar Angus Crichton, el otro recluta de alto perfil de la liga de rugby que regresará al sindicato el próximo año? Hunter Paisami, quien fue uno de los mejores en la segunda mitad de los Wallabies aquí, y Len Ikitau demuestran la profundidad de Australia en el No. 12.

Hubo patadas cuestionables del medio scrum finalista Tate McDermott, quien tuvo una cargada y otra que no logró encontrar el toque, así como un servicio que podría mejorarse. El apertura Carter Gordon tuvo momentos prometedores y fue valiente al regresar al campo después de una grave lesión facial, pero cometió errores con el botín, incluido enviar una patada tardía a la portería cuando los Wallabies necesitaban una mano más segura.

Joseph-Aukuso Suaalii fue influyente durante un cameo de 15 minutos desde el banco para los Wallabies en la victoria contra Argentina. Fotografía: Marcos Brindici/Getty Images

Kiss ha rotado mucho el grupo y fue recompensado con cuatro robos de lineout y un primer intento brillante diseñado por una combinación improbable por el lado ciego. Fraser McReight encontró a Jeremy Williams, quien se lo dio a Josh Canham, quien se lo devolvió a Williams en un giro que culminó con un derribamiento aéreo de Brandon Paenga-Amosa. Fue el mejor movimiento de defensa de Australia del día, y ni un solo defensa estuvo involucrado.

El entrenador en jefe sabe, sin embargo, que los intentos milagrosos no ganan en el ruck and maul, y su enfoque sigue siendo desarrollar profundidad y refinar la ejecución. Señaló que habrá más cambios para la segunda Prueba en Mendoza esta semana. “Esas opciones se reducirán a medida que nos acerquemos al final del año, pero en esta etapa, estoy muy contento con cómo el grupo avanzado ha aceptado lo que estamos tratando de lograr”, dijo Kiss.

Sin embargo, ninguna imperfección de los Wallabies es más evidente que la que rodea al capitán, una selección que, según el pensamiento tradicional, debería ser la primera en hacerse. Wilson ha sido en ocasiones inspirador con el oro, habiendo estado a punto de liderar un levantamiento contra los Leones Británicos e Irlandeses, y haber marcado en las dos victorias recientes más memorables del equipo contra Inglaterra y Sudáfrica. Su osadía al no conformarse con un gol de penalti y empatar contra Argentina en Townsville el año pasado, logrando en cambio un try y una victoria, no será olvidada.

Sin embargo, Australia cuenta con flancos abiertos de clase mundial como McReight, el hombre del partido contra Los Pumas, y el descansado Carlo Tizzano, y Kiss ha dicho que le gustaría ver a más de la pareja jugando juntos. Luego está el poderoso Tom Hooper, que comenzó como ala ciega contra Argentina y marcó, y el móvil Charlie Cale, un auténtico rompedor en la zaga.

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El empleo de Hooper con los Exeter Chiefs en la Premiership inglesa, donde fue nombrado miembro del equipo de la temporada este año, el primer australiano seleccionado desde Will Skelton en 2019, significa que es probable que se pierda los partidos de los Wallabies en septiembre y octubre contra Sudáfrica y Nueva Zelanda. Pero Kiss ha mostrado compromiso con Hooper, lo cual ha sido correspondido, a pesar de la tensión entre clubes y países que generalmente hace que el rugby australiano sea el perdedor.

El ala de los Wallabies, Fraser McReight, aborda al lateral argentino Geronimo Prisciantelli durante una exhibición sobresaliente en San Salvador de Jujuy. Fotografía: Ramiro Vega/AFP/Getty Images

El jugador de 25 años elogió a sus compañeros de defensa McReight y Valetini después del partido. â€œComo delantero del lineout, sÃ© que sÃ³lo tengo que trabajar un poco, y esos muchachos pueden hacer las cosas llamativas. Bobby puede destrozar a los tipos y Fraser suele husmear en busca de un poco de carne, así que es una buena combinación”, dijo Hooper.

En enero, Kiss nombró a McReight capitán de los Queensland Reds, a pesar de que el grupo de juego también incluye a Wilson. El influyente ex Wallaby Tim Horan, hablando en la transmisión de Stan el domingo, no dio vueltas al tema del liderazgo del equipo cuando discutió el impacto de McReight, quien fue capitán de los Wallabies en ausencia de un Wilson lesionado contra Sudáfrica el año pasado y lideró al equipo contra Argentina cuando Allan Alaalatoa salió en la segunda mitad. “Fue interesante ver cuán animado estaba Fraser McReight en esa segunda mitad”, dijo Horan. “Estoy seguro de que está muy orgulloso de su grupo delantero, pero su liderazgo dio un paso más hoy”.

Wilson sigue siendo un colaborador útil para los Wallabies y conserva la fe de Kiss, quien marcó su regreso para la segunda prueba. Los Wallabies han sido humillados recientemente en su segunda salida en Argentina, incluida una vergüenza por 67-27 hace dos años. Dado el tiovivo de selección para estos Wallabies en proceso, lo único perfecto de esta semana en Mendoza es la oportunidad para el capitán que regresa.