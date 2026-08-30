La Plata: Stud Book Argentino, Boquín y Pellegrini, las carreras en juego por venir

Se aceptaron inscripciones para los próximos dos programas de carreras en la sede sur, con 3 carreras imperdibles a lo largo del camino.

LA PLATA.— Una semana llena de acción con carreras de múltiples clásicos se avecina en el hipódromo local, con el punto culminante programado para el martes 8 de septiembre. Esa tarde, los caballos de ruta darán otro paso hacia el Gran Premio Dardo Rocha (G1) en el ClÃ¡sico Stud Book Argentino (l-2.200 m, tierra), mientras que los de 3 años se enfrentan en las filas de velocidad con el trofeo de la ClÃ¡sico JosÃ© M. BoquÃ­n (l-1.200 m, tierra) en la línea.

En el primer evento, abierto a caballos de 4 años en adelante, se han nominado 19 potenciales corredores, preparando el escenario para una posible revancha entre Nassau (Fragua) y soy perfecto (tías), que vienen de un emocionante final hasta el final en el ClÃ¡sico FederaciÃ³n Argentina de Jockey Clubes e HipÃ³dromos. Borde adorado (Remoto), amuni (tías), Don champán (Sonido de Long Island), El Darwin (El Campeón), y Señor Coqueta (Bodemeister) también figuran en la lista preliminar, que se completa con: El Estanciero (Golpe de fuego), Jangadero (Gobernador Morris), Kico del Triunfo (Cima del Triunfo), El diario (el Ken), Lucas Texano (Nashville texano), Nevada arriba (Puerto Escondido), mar de azul (Orpen), Tifón Moi (El Moisés), lo encontré (Remoto), Sonará (Sonido de Long Island), chico zuma (cambio de mar), y Brasilero Francisco (Isla Lagarto).

En el Boquínmientras tanto, se inscribieron 15 caballos, entre ellos Cádiz (estrategos) y Joy Conquistador (alegría romana). Pueblo del Arco (Ángel), Victoria celta (Gershwin), Gluck (Knockear), ir a bailar ir (chico sugestivo), Jorginho(buscar de nuevo), Lo MÃ¡s de Sandino (Sandino Ruler), Lobito de mar (El mercado), Miguelito Vic (Mascarilla), sensei(Storm Embrujado), Shiawase (Lucullan), Zorro Continental (Muy continental), completo mi (Mástil completo), y Socio Gerente (Aprovechar) completa la alineación.

El jueves 10 de septiembre la atención se centra en el ClÃ¡sico Carlos Pellegrini (1.100 m, tierra) para caballos de 4 años en adelante, donde fueron nominados 14 corredores: el secreto (Caballo Greeley), Isla Cacal (Isla Lagarto), Edición Idiala (Edición igual), Última palabra (Los azules), El pájaro (Isla de la suerte), Marc Vessel (Marconi), Máscaras (Mascarilla), Redentor Scat(Knockear), Espectáculos (Centeno que fluye), La fiesta de la bestia (En la oscuridad), Valdobbio (Golpéalo con una bomba), Vendaval Joy (alegría romana), Vespaciano (Daniel Boone), y Jack del Yukón (Remoto).