Enzo Fernández, Dibu Martínez, Julián Álvarez lead European transfer tension – Buenos Aires Herald

Tres estrellas de la selección masculina de fútbol de Argentina han estado en el centro de atención en los últimos días mientras cada uno navega por aguas turbulentas en el mercado de fichajes europeo.

Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez parecen dispuestos a cambiar de club.

De los tres, Álvarez tiene el cielo más oscuro por delante.

La ex estrella de River Plate se encuentra en un punto muerto con su actual club, el Atlético de Madrid, mientras presiona por un movimiento de ensueño al FC Barcelona.

Según el medio español COPE, Álvarez presentó este viernes un parte médico al club citando una depresión como motivo de su ausencia por tercer entrenamiento consecutivo de cara al partido de los colchoneros contra el Sevilla, previsto para el sábado. Posteriormente fue descartado del partido.

El Atlético de Madrid ha adoptado una postura firme contra su venta al FC Barcelona, ​​rival en la carrera por el título de la liga española, al exigir su cláusula de rescisión de 500 millones de euros (583 millones de dólares).

Según medios españoles, el equipo madrileño está abierto a vender al delantero argentino al Arsenal de la Premier League inglesa por 150 millones de euros (poco menos de 174 millones de dólares), una medida que Álvarez y su entorno supuestamente han rechazado.

El pasado domingo, Álvarez fue pitado fuera del campo tras realizar su regreso al club madrileño. Más tarde se dirigió solo al vestuario tras el pitido final, provocando otra ronda de abucheos por parte de la afición.

El técnico del Atlético de Madrid y compañero argentino Diego Simeone explicó más tarde que el club había ordenado al jugador que se marchara por su cuenta para evitar más altercados.

Dibu está pintado de azul.

El mercado de fichajes europeo ha sido mucho más fácil de navegar para “Dibu” Martínez.

El pilar de la Albiceleste entre los postes pasó otra temporada baja rodeado de rumores de transferencias, al igual que la temporada pasada, cuando parecía que iba a pasar del Aston Villa al Manchester United.

Esta vez, parecía estar en proceso un posible traslado a la Juventus antes de fracasar, y los medios deportivos ingleses también informaron sobre el interés del Tottenham.

Sin embargo, el Chelsea intensificó la búsqueda del jugador nacido en Mar del Plata, con informes de que se había acordado una tarifa de transferencia de £7,5 millones (alrededor de US$8,75 millones). El portero viajará el viernes a Londres para firmar un contrato de dos años con opción a un año más.

El ganador de la Copa del Mundo de 2022 fue una de las estrellas más destacadas de Villa durante una temporada en la que el equipo del entrenador Unai Emery levantó el título de la Europa League y terminó entre los cuatro primeros de la Premier League.

La semana pasada, Aston Villa confirmó el fichaje del hombre que sustituirá a Dibu, el portero japonés Zion Suzuki, alimentando las especulaciones sobre un acuerdo con el Chelsea.

A Enzo le gusta Enzo

Justo cuando un ganador de Qatar 2022 se dirige al oeste de Londres, otro parece estar a punto de partir, mientras el mediocampista Enzo Fernández enfrenta cada vez más especulaciones sobre su traslado al Manchester City.

El periodista italiano Fabrizio Romano fue el primero en informar del interés de los Cityzens, diciendo que el club de Manchester estaba “preparado para presentar una oferta formal antes de la fecha límite de transferencia” por Fernández y que el jugador había “dado luz verde” al movimiento.

Un factor clave en el traspaso es, sin duda, el recién nombrado entrenador del Manchester City, el italiano Enzo Maresca. El hombre que reemplazó al legendario entrenador Pep Guardiola fue el entrenador del Chelsea hasta la temporada pasada y, según se informa, Fernández está interesado en reunirse con él.

Si bien aún no hay cifras oficiales, se dice que el acuerdo se completará por más de 140 millones de euros (160 millones de dólares), lo que convertiría al ex jugador de River Plate en el fichaje más caro en la historia de la Premier League.