Fallo eléctrico atribuido al incendio de una residencia de ancianos de La Plata que desplazó a 32 residentes – The BayNet

Foto cortesía del Jefe de Bomberos del Estado

THE SILVER, Maryland.— Un mal funcionamiento eléctrico que involucró una luz de seguridad exterior provocó el incendio de la madrugada en el Centro de Enfermería y Rehabilitación de Sage Point en La Plata que obligó a la evacuación de decenas de residentes, según determinaron los investigadores.

El incendio de dos alarmas estalló poco después de las 4 am del 28 de agosto de 2026, y se reportaron llamas y humo denso cerca de la parte trasera y del techo de la instalación.

Los jefes de bomberos estatales adjuntos determinaron que el incendio se originó cerca de una luz de seguridad exterior y se extendió al ático sobre el ala 300 de la instalación.

Aproximadamente 55 bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata y departamentos aledaños respondieron.

Los miembros del personal, los bomberos y las autoridades trabajaron juntos para evacuar a 32 residentes del ala afectada y trasladarlos a otra área de las instalaciones mientras los equipos extinguían el incendio.

Un residente resultó herido durante la evacuación y fue trasladado a un hospital local. Un oficial de policía fue evaluado en el lugar pero no fue transportado.

El sistema de alarma contra incendios del edificio se activó y las puertas contra incendios operaron según lo diseñado, lo que ayudó a contener el humo en el ala afectada.

Aunque el ático no está protegido por rociadores, todas las partes ocupadas del centro de enfermería y rehabilitación están protegidas por un sistema de rociadores contra incendios.

Los bomberos controlaron el incendio en aproximadamente 20 minutos.

Los daños se estimaron en 100.000 dólares a la estructura y 25.000 dólares a su contenido.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado permaneció en las instalaciones con representantes del departamento de salud y funcionarios del código local para verificar que los sistemas de seguridad humana estuvieran funcionando correctamente y determinar si las partes no afectadas del edificio podían permanecer ocupadas de manera segura.

Un total de 32 residentes fueron desplazados del ala afectada.

La respuesta inicial incluyó una segunda alarma y una asignación de víctimas en masa debido a la cantidad de residentes que necesitaban ser evacuados y evaluados.

Finalmente se contabilizó a todos los residentes y al personal y no se reportaron heridos graves adicionales.

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