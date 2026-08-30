Predicciones del US Open: ¿Carlos Alcaraz y Coco Gauff? El panel de Sky Sports Tennis elige a sus ganadores y caballos oscuros antes del Grand Slam en Nueva York

El panel de Sky Sports Tennis elige a sus ganadores y caballos oscuros antes del Grand Slam final de 2026 en el US Open.

Tim Henman, Laura Robson, Ryan Harrison, Naomi Broady y Martina Navratilova son solo algunos de los nombres que han elegido a sus ganadores para el último Grand Slam del año de este año.

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Los ganadores de Tim Henman

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Alexander Zverev ganó su primer Grand Slam en el Abierto de Francia





Sasha Zverev: Ha subido un nivel desde que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia y reflexiono sobre sus mejoras en los últimos 12 meses. Es mucho más agresivo, proactivo y toma el balón desde el fondo de la cancha. Su servicio es muy consistente y creo que esto está mucho más abierto porque Jannik Sinner no está aquí y Carlos Alcaraz está regresando de una larga inactividad por lesión, así que creo que tiene confianza para aprovechar la ventaja.

Aryna Sabalenka: No ha estado jugando particularmente bien, pero creo que una jugadora de su estatura, cuando llega a los Grand Slams y a los mejores y más importantes eventos, descubre que hay un engranaje extra en su juego y también una intensidad extra en su enfoque y concentración. Vuelve a ese viejo dicho: la forma es temporal, la clase es permanente.

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Lo más destacado de Zverev contra Tommy Paul en el Abierto de Cincinnati cuando el alemán quedó eliminado



Los caballos oscuros de Tim

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Lo más destacado de la final del Abierto de Cincinnati entre Arthur Fils y Frances Tiafoe



Arturo hijo: Elegí a Fils cuando estaba en los cuartos de final de Cincinnati, así que para que él continúe y se lleve el título allí, quiero decir que es un gran paso adelante y ha luchado contra una lesión, por lo que potencialmente siete partidos al mejor de cinco sets, tiene que mantenerse saludable, pero tiene una buena oportunidad.

Alex Eala: Competidor increíble. La mejora que ha logrado en su juego y sumado a eso el apoyo que tiene, realmente es genial verla. Me encanta su actitud y ese espíritu. Así que, como outsider, estoy muy contento con esa elección.

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Lo más destacado de Alex Eala contra Jessica Pegula en la final de Washington



Los ganadores de Ryan Harrison

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Novak Djokovic regresa a Nueva York por vigésima vez en su dilatada carrera





Novak Djokovic: Creo que es una gran oportunidad. Ha tenido un par de derrotas y no lució espectacular en Cincinnati, pero si nos fijamos en la forma en que jugó en las mayores. Estoy descartando el de arcilla porque la arcilla nunca ha sido su superficie favorita, pero si nos fijamos en su último major en pista dura, llegó a la final del Abierto de Australia y se enfrentó a Carlos Alcaraz. ¡Creo que Novak llega hasta el final!

Coco Gauff: Espero que ella continúe con su tendencia de estar en forma.

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Lo más destacado de la final del Abierto de Cincinnati entre Coco Gauff y Jessica Pegula



Los caballos oscuros de Ryan

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Lo más destacado del partido del Abierto de Canadá entre Learner Tien y Daniel Mérida Aguilar



Lerner Tien: Ha estado en gran forma y ganó muchos partidos y tiene el temperamento emocional adecuado en tres de cinco sets. También obtuvo grandes victorias en el Abierto de Australia.

Sorana Cirstea: Ha sido un gran año para ella y es un año que, según ella, será el último de su temporada y probablemente el mejor de su historia. Simplemente creo que, potencialmente, la última especialización de su carrera, se siente como una buena historia de Cenicienta.

Los ganadores de Naomi Broady

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Lo más destacado del partido del Miami Open entre Arthur Fils y Tommy Paul



Arturo hijo: Está en forma. Posiblemente habría ganado un Grand Slam ahora si no hubiera tenido las lesiones que tuvo. Su trayectoria es muy alta.

Iga Swiatek: Ella es Iga. Está jugando muy bien y creo que su pelota hace mucho daño en estas canchas duras y animadas con sus efectos y siento que en las últimas semanas ha recuperado un poco su poder de estrella.

Los caballos oscuros de Naomi

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Lo más destacado de la final masculina del Abierto de Canadá entre Ben Shelton y Brandon Nakashima, convirtiéndose en el primer hombre en ganar el torneo sin perder un set desde Novak Djokovic hace 10 años.



Ben Shelton: Americano. Jugando bien. Público local. Realmente vibrará con la energía.

Marta Kostyuk: Ha tenido un gran año. Siento que lo siguiente que se pondría en su sombrero sería un Slam.

Los ganadores de Naomi Cavaday

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Carlos Alcaraz habla de su regreso al tenis en el US Open tras una lesión y de la sensación surrealista de que España gane el Mundial



Carlos Alcaraz: ¡Seguramente es el favorito al llegar al torneo! Mientras esté en forma y saludable, creo que estará absolutamente bien. Casi siempre con los múltiples campeones de Slam, ya sea Serena Williams o Rafael Nadal, o quien sea… cada vez que aparecen, dices: ‘Oh, sí, son exactamente como siempre han sido’. Tal vez haga falta uno o dos partidos para llegar allí, pero estoy seguro de que estará genial.

Jessica Pegula: Está jugando muy bien y se pondrá en una gran posición como siempre lo hace. Súper consistente y si otros jugadores simplemente se tambalean en el momento equivocado, los eliminan o no actúan contra Pegula, entonces ella estará lista para atacar. Ha sido finalista antes y es súper consistente.

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Alcaraz y Serena Williams desfilaron con un ambiente increíble en el US Open en dobles mixtos



Los caballos oscuros de Naomi

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Lo más destacado del partido del Abierto de Cincinnati entre Novak Djokovic y Thiago Tirante



Ana Lee: Ha tenido una temporada bastante buena. Ha estado ascendiendo en el ranking y es cabeza de serie para el US Open. Es una jugadora estadounidense con excelentes tiros y se ha ido adaptando a la vida en la gira. Proyecto cosas más grandes y mejores para ella. Creo que ella es un gran talento. Podría enfrentarse a Aryna Sabalenka en cuartos de final.

Thiago Tirante: Es uno de mis jugadores favoritos absolutos. Golpea la pelota con más fuerza que nadie. Logró un golpe de derecha de 120 mph a principios de este año con su servicio a alrededor de 145 mph. Es un jugador tan emocionante. No hay forma de que no pueda estar entre los 20 primeros. ¡Va a ser genial!

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Los ganadores de Jonathan Overend

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Lo más destacado de la final del US Open entre Coco Gauff y Aryna Sabalenka en 2023



Arturo hijo: Cincinnati ha sido un marcador bastante bueno de su forma, pero es una predicción descabellada, ya que le pide que vaya a siete partidos al mejor de cinco relativamente fresco de su lesión, después de haberse perdido tantos Grand Slams. ¿Podría ganar este US Open? En ausencia de Sinner y la incertidumbre de Alcaraz, él está absolutamente en la conversación.

Coco Gauff: Ganó en Cincinnati y luego ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023, entonces, ¿por qué no puede volver a hacerlo este año? He sido de la opinión que todo se arreglará para ella en el sentido de que estas deficiencias técnicas que tantas veces discutimos y vemos en la cancha ante nuestros ojos no desaparecerán sino que se volverán menos obvias.

Me resulta difícil creer que Gauff seguirá toda su carrera con continuas deficiencias.

Los caballos oscuros de Overend

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Alex Eala e Iva Jovic sacan a relucir a sus padres durante la exhibición del US Open ‘Stars of the Open’ en el estadio Arthur Ashe



Frances Tiafoe: Me gusta la forma en que se ha esforzado y ha aumentado el profesionalismo. El trabajo extrajudicial que ha realizado se ha visto recompensado. Sabe que puede llegar hasta el final y, con algo de forma, creo que podría ser alguien a quien observar.

Iva Jovic: Es una jugadora joven fantástica y en el futuro ganará un Grand Slam. Puede que este sea demasiado pronto para ella, pero nunca se sabe cómo podría abrirse el sorteo.

Los ganadores de Laura Robson

Sascha Zverev y Jessica Pegula

Los caballos oscuros de Laura

Arthur Fils y Madison Keys

El ganador de Marion Bartoli

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Novak Djokovic quedó completamente agotado después de un increíble rally de 26 golpes con Jack Draper en Indian Wells a principios de esta temporada.



Novak Djokovic y Coco Gauff

Los caballos oscuros de Marion

Arthur Fils y Sara Bejlek

Los ganadores de Martina Navratilova

Sascha Zverev e Iga Swiatek

Los caballos oscuros de Martina

Jacob Mensik y Naomi Osaka

El US Open estará en vivo por Sky Sports a partir del 30 de agosto. Transmite tenis sin contrato AHORA y la aplicación Sky Sports. También puedes ver la Laver Cup en el O2 de Londres del 25 al 27 de septiembre en vivo por Sky Sports.