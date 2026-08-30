Argentina XV derrota a Paraguay y abre el Americas Rugby Championship 2026 – Americas Rugby News

Argentina XV derrotó a Paraguay 58-11 el sábado en Talcahuano, Chile. El partido fue el partido inaugural del Campeonato de Rugby de las Américas (ARC) 2026. Paraguay luchó en la primera mitad y llegó al descanso 15-3 abajo.

El partido se jugó en el barro. Las condiciones afectaron el juego, un ejemplo fue el capitán de Argentina XV, Ignacio Dogliani, pateando al 0%. Un ejemplo adicional fue que los primeros intentos vinieron desde el lineout hasta los movimientos de maul.

Argentina XV Martín Vaca anotó un doblete. El primero llegó a los 10 minutos de juego. El segundo fue similar, con Vaca acercándose y el extremo Franco Rossetto disponible para rematar. Rossetto también anotó dos veces en el partido. Su segundo fue el último intento de la mitad. Llegó tras un descanso de Ignacio Dogliani.

Paraguay anotó los puntos finales del primer tiempo. Joaquín Mussi conectó un penal para poner el marcador 15-3 al final de la mitad.

La segunda parte comenzó con Dogliani anotando un try bien aprovechado para los argentinos. Los frustrados paraguayos fueron castigados con la tarjeta amarilla de Juan Martín Sebriano. La ventaja numérica jugó a favor de Argentina XV con Vaca anotando nuevamente desde un lineout hasta maul y medio scrum, Nicolás Viola anotó su primero de un doblete.

Los cansados ​​paraguayos concedieron cuatro intentos más. El hooker reemplazante Juan Ignacio Gresing Revol anotó desde un lineout hasta maul, mientras que el extremo Luciano Avaca y el centro Pedro Coll también se adelantaron, además de Viola anotó su segundo.

El segundo try de Viola fue el marcador final del partido. Ocurrió minutos después de que el medio scrum paraguayo Diego Miño intentara su propio intento. El marcador final de 58-11 ve a Argentina XV reclamando el máximo de puntos de la competencia antes de los partidos restantes contra Chile XV y Uruguay XV.

A



ARGENTINA XV (58)

TRY – M Vaca 2 (10â€², 52â€²), F Rossetto 2 (14â€², 33â€²) I Dogliani (43â€²), N Viola 2 (55â€², 77â€²), JI Greising Revol (62â€²), L Avaca (66â€²), P Coll (69â€²)

CON – F Serpa 4 (56â€², 67â€², 70â€², 78â€²)



PARAGUAY (11)

PRUEBA – D Miño (74â€²)

PEN – J Mussi (38€2), T Guzmán (46€2)

YC – JM Sebriano (51â€²)

A



Argentina XV

1 Diego Correa, 2 Martín Vaca, 3 Enzo Avaca, 4 Francisco Sluga, 5 Joaquín Domínguez, 6 Ignacio Gandini, 7 Joaquín Pascual Viale, 8 Juan Pedro Bernasconi, 9 Alejo Sugasti, 10 Ignacio Dogliani (capitán), 11 Franco Rossetto, 12 Bautista Estelles, 13 Peter Coll, 14 Bautista Lescano, 15 Simon Pfister

Reemplazos: 16 Juan Ignacio Greising Revol, 17 Nicolás Revol Pitt, 18 Bautista Salinas Mallea, 19 Rodrigo Fernández Criado, 20 Thiago Sbrocco, 21 Nicolás Viola, 22 Federico Serpa, 23 Luciano Avaca



PARAGUAY

1 JosÃ© Mazzocotte, 2 AgustÃ­n BenÃ­tez, 3 Enrique Quinteros, 4 Nahuel Kacerosky, 5 Juan MartÃ­n Sebriano, 6 Francisco Bareiro, 7 Ariel NÃºÃ±ez, 8 Leonardo Segovia, 9 Diego MiÃ±o, 10 Thomas GuzmÃ¡n, 11 Juan GonzÃ¡lez, 12 Ramiro Amarilla (capt.), 13 Gianfranco Aranda, 14 Arturo LÃ³pez, 15 JoaquÃ­n Mussi

Reemplazos: 16 Jordi Chávez, 17 Sebastián Ortiz, 18 Marcelo Fretes, 19 Emmanuel Caceres, 20 Carlos Martins, 21 Thiago Fernández Bedoya, 22 Patricio Cabrera, 23 Facundo Paiva

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