Se revela el engranaje clave de los Wallabies después de que los delanteros sentaran la plataforma para la victoria de Argentina

Puede que los Wallabies hayan caído sobre la línea en San Salvador de Jujuy, pero hubo suficiente atractivo en el desempeño laborioso del grupo delantero de Australia para continuar la tendencia ascendente del equipo bajo el nuevo entrenador Les Kiss.

Australia mejoró a 3-0 bajo el mando del Queenslander con una valiente victoria 27-21 en la primera prueba contra Argentina, los Wallabies hicieron lo suficiente para enfrentar (y desafiar) el aumento de calidad de Japón.

Los Wallabies abrieron el marcador en el minuto siete a través del hooker Brandon Paenga-Amosa y nunca lo cedieron a partir de entonces, aunque Australia perdió toda forma de ataque en un último cuarto de mala calidad cuando la gran altitud pareció absorber la energía de los visitantes.

Selecciones del editor

La buena noticia para Kiss es que su gestión inteligente del equipo permitirá que regresen los descansados ​​Harry Wilson, Taniela Tupou, Josh Nasser, Carlo Tizzano, Lukhan Salakaia-Loto y Len Ikitau, mientras que Angus Bell y Joseph-Aukuso Suaalii deberían estar en condiciones razonables después de 40 y 15 minutos desde el banquillo el domingo por la mañana. [AEST] respectivamente.

Pero un jugador por el que Kiss estará sudando es el medio scrum Ryan Lonergan, quien rápidamente se ha convertido en posiblemente el jugador más importante de los Wallabies.

Porque cuando Lonergan, de quien Kiss luego reveló que había estado luchando contra una enfermedad durante la semana, se vio obligado a retirarse con un pequeño golpe en la cabeza a principios de la segunda mitad, Australia perdió toda forma y dirección en el ataque.

Tate McDermott ha hecho algunas cosas buenas con la camiseta de los Wallabies, entre ellas sus cameos desde el banquillo el año pasado contra los Leones Británicos e Irlandeses, proporcionando durante mucho tiempo la inyección de energía que Australia necesitaba en la segunda mitad.

Pero su servicio y conjunto de habilidades no están en la misma clase que los de Lonergan, cuyo pase ultrarrápido y preciso se encuentra entre los mejores de cualquier No. 9 del mundo en este momento. Lonergan también es un pateador de área más seguro, mientras que sus patadas de meta han aliviado lo que era una seria preocupación para los Wallabies.

Australia extrañó profundamente a Ryan Lonergan cuando fue reemplazado en la primera prueba contra Argentina Ramiro VEGA/AFP vía Getty Images

Lonergan está pateando al 86% desde que asumió la responsabilidad contra Francia el mes pasado, mientras que Ben Donaldson falló una conversión casi reglamentaria una vez que se disparó el No. 9, lo que habría dejado a los Wallabies fuera de siete puntos.

En una buena noticia para Australia, Kiss confirmó que el golpe en la cabeza de Lonergan no era grave y que el plan era que sería reemplazado a principios de la segunda mitad en Jujuy de todos modos porque el corredor había estado enfermo a principios de semana. Pero cualquiera de las dolencias puede ser demasiado para deshacerse en una semana, incluso si es absuelto de una conmoción cerebral, dejando a McDermott como titular en la segunda prueba, a menos que Kiss busque a otro de sus corredores de los Rojos en Kalani Thomas.

Si es McDermott quien gana la titularidad, entonces el corredor veterano debe producir una actuación drásticamente mejor que la que tuvo en Jujuy. Los primeros pases del Queenslander fueron terribles, recibió una patada al área y, aunque estuvo a punto de anotar un try que habría sellado el resultado para Australia, los Wallabies bien podrían haber estado mejor si hubieran optado por otro scrum. También hubo una gran pregunta sobre si los defensores de los Pumas estaban listos tras el rápido toque de McDermott.

Pero no se puede ocultar el hecho de que Australia perdió el rumbo una vez que el ritmo y la precisión de Lonergan desaparecieron del juego.

“Se trata de lograr ese delicado equilibrio en el manejo de esos momentos, poniendo otra fase de presión, presión de posesión, para que podamos lograr el tipo de formas que queríamos, pero también ponerlos bajo presión y tal vez obtener la ventaja de los penales”, evaluó Kiss sobre las últimas luchas de Australia.

“Pero todo el crédito para ellos. [Argentina]siguieron apuntando arriba en defensa… y controlaron mucho la velocidad del ruck; A veces pensé que éramos demasiado abiertos en nuestro ataque, no éramos compactos, no intentábamos pasar lo suficiente, probablemente estábamos demasiado tiempo con el balón en el aire y eso les dio la oportunidad de presionarnos.

“Así que se trata de nuestra ambición de aprovechar nuestras oportunidades, pero también de ser capaces de gestionar la línea de ganancias según nuestros términos y luego poder encontrar el tiro correcto”.

McDermott no estuvo solo en sus errores en el último cuarto, con Carter Gordon pateando un balón justo dentro de la mitad de los Pumas cuando intentaba encontrar la esquina.

Al final, sin embargo, algo de crisis en la defensa de los Wallabies (nada mejor que un monstruoso golpe doble de los reemplazos Billy Pollard y Angus Bell) y un mal manejo de los Pumas resultaron suficientes para que Australia escapara con la victoria por seis puntos.

Rob Valetini continuó su forma estelar con una magnífica actuación en la victoria de Australia por 27-21 sobre Argentina. Ramiro VEGA/AFP vía Getty Images

Australia también tuvo lo mejor en la jugada a balón parado, con un robo tardío de Charlie Cale que le quitó a los Pumas una plataforma de ataque en una tarde en la que los Wallabies interceptaron cuatro tiros al balón de su oponente.

Es poco probable que los anfitriones estén tan mal en su juego (Rodrigo Isgro y Santiago Carreras fueron dos jugadores culpables de simples errores de manejo) dentro de siete días, mientras que Australia no necesitará ningún recordatorio de lo mal que fueron derrotados en las segundas pruebas de sus giras por Argentina en 2022 y 2024.

Las piernas frescas del capitán Wilson, Tupou, Tizzano y compañía. marcará la diferencia, mientras que los Wallabies han desenterrado una joya en Josh Canham, quien nuevamente superó una montaña de trabajo.

Y luego está Rob Valetini, quien ha vuelto a su mejor marca ganadora de la medalla John Eales de 2023 y 2024. Valetini fue implacable en una actuación de 71 minutos que contó con 17 acarreos y 41 metros, y 14 tacleadas en defensa, el máximo del partido.

Tom Hooper lo apoyó hábilmente en la última fila, quien ganó dos pérdidas de balón clave y anotó un try, mientras que McReight estaba tan ocupado como siempre, su pérdida tardía luego de la entrada de Bell-Pollard frustró otra gran oportunidad de los Pumas.

Con un estado de salud casi limpio en el grupo, lo que contrasta con años anteriores, los delanteros de los Wallabies están comenzando a desarrollar la profundidad que necesitarán para ser competitivos en la Copa del Mundo el próximo año.

Y están sentando una excelente plataforma para Lonergan, cuya importancia para los Wallabies no podría haber sido más evidente en Jujuy.