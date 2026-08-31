A una madre de California le amputan ambas piernas después de que un conductor sospechoso se estrellara contra la mesa del almuerzo de su restaurante.

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A una anciana madre de California le amputaron ambas piernas después de que un presunto conductor ebrio se estrelló contra el comedor al aire libre de un restaurante donde ella estaba almorzando.

Cristina Vargas, de 81 años, estaba disfrutando de un almuerzo en una mesa en la acera afuera de Los Cinco Puntos en Boyle Heights de Los Ángeles con su hija, Gabriela Vargas, y su amigo cuando la camioneta los atropelló alrededor de las 3:30 pm del 7 de julio.

Las imágenes de vigilancia obtenidas por KTLA muestran una camioneta virando hacia la acera y hacia el comedor al aire libre.

Se escuchó un chirrido de neumáticos justo antes de que el SUV golpeara al grupo, haciendo volar a los clientes, la mesa y otros artículos.

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“Recuerdo que escuché un chirrido y estaba levantando la cabeza y vi unos faros y un parachoques y escuché un gran estruendo”, dijo Gabriela a KTLA. “Lo siguiente que supe fue que estaba en el aire”.

La parte inferior del cuerpo de Cristina quedó atrapada debajo del vehículo y Gabriela sufrió un traumatismo craneoencefálico y una laceración profunda en la rodilla. Las dos mujeres y su amigo fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir tratamiento.

Desde entonces, Gabriela y su amigo se recuperaron de sus heridas, pero las de Cristina fueron significativamente peores y enfrenta un largo camino hacia la recuperación.

Cristina fue sometida a tres cirugías y luego le amputaron ambas piernas. Dijo que está agradecida de estar viva y ha mantenido una mentalidad positiva.

Ha estado recibiendo fisioterapia en un centro de rehabilitación y pronto se le permitirá regresar a casa.

Cristina, viuda y madre de dos hijos, dijo que espera estar rodeada de su familia y amigos.

“Mi objetivo es brindarle la mejor calidad de atención de ahora en adelante”, dijo Gabriela sobre su madre.

Un informe policial alega que el conductor estaba ebrio en el momento del accidente. La mujer no identificada fue arrestada y acusada de múltiples delitos graves, según KTLA.

Un GoFundMe creado por un amigo para la familia Vargas ha recaudado más de $30,000 hasta el domingo por la noche. El recaudador de fondos dijo que la familia enfrenta enormes facturas médicas, rehabilitación continua y gastos de vida diarios.

“Cristina necesitará un apoyo significativo para adaptarse a su nueva discapacidad, lo que incluye hacer que su hogar sea accesible y cubrir los costos de la atención especializada. El camino por delante es largo y desafiante, pero con su ayuda, pueden concentrarse en la curación en lugar del abrumador estrés financiero”, se lee en el evento para recaudar fondos.

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El recaudador de fondos describió a Cristina como una “persona vibrante y social con un verdadero deseo de vivir”.

“Le encantaba bailar y asistía habitualmente a los eventos del centro para personas mayores, llevando alegría y energía dondequiera que iba”, se lee en GoFundMe. “Su espíritu vivaz y su amor por conectarse con los demás la convirtieron en un miembro querido de la comunidad. Este cambio repentino es especialmente desgarrador para alguien que siempre ha abrazado la vida de manera tan plena y activa”.

En una actualización del 17 de agosto, Gabriela agradeció a sus seguidores y dijo que la recuperación avanzaba lentamente.

“Gracias a todos por su cariño y apoyo. Lo apreciamos mucho. Es una recuperación lenta pero día a día lo vamos superando. El ánimo de mi mamá sigue esperanzado al igual que el mío. La recuperación es muy dolorosa pero ella está dándolo todo”, dijo Gabriela.