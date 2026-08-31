Chourio de los Cerveceros se une al club de élite con otro año de 20 jonrones

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, alcanzó otro hito a medida que se acerca su época favorita del año.

Chourio conectó su vigésimo jonrón de la temporada en la victoria por 5-3 sobre los Rangers de Texas el sábado por la noche. Es el jugador número 17 en lograr tres temporadas de 20 jonrones antes de cumplir 23 años, uniéndose a una fraternidad repleta de estrellas que incluye a los miembros del Salón de la Fama Ted Williams, Eddie Mathews, Mickey Mantle, Frank Robinson y Orlando Cepeda.

Chourio es el segundo jugador en la historia de la franquicia en lograr la hazaña, uniéndose a Ryan Braun (2007-09).

“Me siento muy orgulloso y muy feliz de ser parte de ese grupo y ser mencionado con esos mismos nombres”, dijo Chourio, de 22 años, a través de un intérprete. “Todos esos nombres son grandes ejemplos para seguir adelante”.

Chourio apreció la magnitud del logro a pesar de que no necesariamente tenía un jugador en particular al que admirara más mientras crecía en Venezuela. En cambio, estaba demasiado ocupado jugando.

“Es difícil para mí porque cuando era niño, no era alguien que veía mucho béisbol”, dijo Chourio. “Es una gran pregunta, pero para mí es difícil responderla”.

Los Cerveceros entendieron lo que tenían en Chourio en 2023, cuando lo firmaron con un contrato de ocho años y $82 millones cuando tenía 19 años y aún no había llegado a las Grandes Ligas.

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Desde entonces ha demostrado su valor.

Chourio conectó más de 20 jonrones y robó más de 20 bases en cada una de sus dos primeras temporadas. Alcanzó nuevamente la marca de 20 jonrones este año a pesar de fracturarse un hueso en la mano izquierda mientras jugaba para Venezuela en una exhibición previa al Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque Chourio continuó jugando en el CMB y ayudó a Venezuela a ganar el título, entró en la lista de lesionados cuando los Cerveceros abrieron la temporada y no jugó su primer partido hasta el 4 de mayo. La lesión podría impedirle una tercera temporada consecutiva de 20-20 (actualmente tiene 14 robos), pero Chourio está en camino de alcanzar los máximos de su carrera en promedio de bateo (.281), porcentaje de embase (.342) y porcentaje de slugging (.478).

En sus últimos 11 juegos, Chourio ha bateado .362 con tres jonrones y siete carreras impulsadas.

“Todavía está aprendiendo el juego”, dijo el manager de los Cerveceros, Pat Murphy. “Hombre, él es especial. Sus manos van de A a B tan rápido como cualquiera”.

El rápido ascenso de Chourio lo ha convertido en uno de los jugadores más populares de los Cerveceros. Conectó su vigésimo jonrón de la temporada en una noche en la que los fanáticos de los Cerveceros recibieron tazones de cereal con su nombre y su rostro como parte de un obsequio promocional, aunque aparentemente no había visto ninguno mientras hablaba con los periodistas después del juego.

“No me han regalado ninguno. ¿Crees que tal vez pueda conseguir uno?” Bromeó Chourio.

Chourio está listo para un premio mayor.

Milwaukee ganó su cuarto juego consecutivo el sábado y tiene el mejor récord en las ligas mayores mientras los Cerveceros persiguen su primer título de Serie Mundial. Chourio ya ha demostrado una habilidad para prosperar en octubre en su breve carrera, ya que bateó .341 con cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 12 juegos de postemporada en su carrera.

Cuando se le preguntó el sábado sobre el siguiente paso que podría dar en su carrera, Chourio dejó muy claros sus objetivos.

“El sueño es ganar”, dijo Chourio. “Esa es la esperanza este año: seguir ganando y ganarlo todo”.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.