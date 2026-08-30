Australia supera a Argentina en Jujuy

Australia superó a Argentina en Jujuy el sábado. Los Wallabies ganaron 27-21 en el primero de dos partidos de prueba entre los equipos. El cuerpo técnico de Los Pumas tiene mucho en qué pensar antes del segundo juego en Mendoza luego de que los Wallabies fueron mejores en los lineouts, el break y el juego aéreo.

Australia lideró durante todo el concurso. Sus primeros intentos les dieron el control total antes de que Argentina se recuperara para ponerse en desventaja 22-14 en el medio tiempo.

En el try inicial del partido, los dos segundos remeros australianos se combinaron con el hooker Brandon Paenga-Amosa por el lado izquierdo. En el movimiento improbable y espontáneo, los forwards se combinaron como backs con el hooker anotando en la esquina izquierda.

El apertura Carter Gordon anotó en el minuto 10 para darle a los Wallabies una ventaja de 12-0. Su intento nuevamente fue que los Wallabies explotaran la defensa de Los Pumas. La cobertura era demasiado delgada con Carter atravesando la entrada de Simón Benítez Cruz.

Los Pumas necesitaban un gol a continuación y lo lograron. Tras un descanso del lateral Rodrigo Isgró, que recibió un buen pase de Santiago Carreras, el balón reciclado vio al lateral Gerónimo Prisciantelli anotar a los 14 minutos. Sin embargo, cualquier sugerencia de que el impulso estaba en Argentina terminó rápidamente cuando el Jugador del Partido, Fraser McReight, anotó cinco minutos después. Su intento se realizó aunque las imágenes de la cámara dejaron a los espectadores confundidos ya que la base no estaba clara.

Ambos equipos sumaron puntos al final de la mitad. El No. 8 Joaquín Moro anotó para Argentina después de que su equipo ganara un tiro libre de un scrum atacante. Santiago Carreras convirtió. Luego, el medio scrum, Ryan Lonergan añadió un penal para los Wallabies que se fueron al descanso con una ventaja de 8 puntos.

Los Pumas abrieron el marcador del segundo tiempo. El pilar de Loose Head, Boris Wenger, superó un pick-and-go para los locales. Llegó después de un claro cambio de impulso, sin embargo, fue temporal ya que los Wallabies se recuperaron rápidamente con un impresionante ala Tom Hooper anotando para poner el marcador 27-21 en 54 minutos.

Ninguno de los equipos sumaría más puntos. Las condiciones calurosas en el norte de Argentina, combinadas con factores adicionales, significaron unos últimos 26 minutos sin goles. Los factores incluyeron que los Wallabies estuvieran felices de defender su ventaja, que Argentina no brindara unidad como equipo, que las oportunidades no fueran aprovechadas, problemas de disciplina, manejo de errores y concesiones de pérdidas de balón.

Se estudiará el partido y se avanzarán los planes. La presión estará sobre los Pumas de Felipe Contepomi para que respondan en Mendoza. Con sólo 33 lugares en la plantilla para Rugby World Cup 2027, se requiere un gran partido o los jugadores no tendrán más oportunidades. Por el contrario, los Wallabies de Les Kiss están invictos en tres partidos de prueba y ahora apuntan a ganar la serie en Argentina.

A



ARGENTINA (21)

TRY – G Prisciantelli (14â€²), J Moro (36â€²), B Wenger (50â€²)

CON – S Carreras 3/3 (15â€², 37â€², 51â€²)



AUSTRALIA (27)

TRY – B Paenga-Amosa (6â€²), C Gordon (10â€²), F McReight (19â€²), T Hooper (54â€²)

CON – R Lonergan 2/3 (11â€², 20â€²), B Donaldson 0/1

PEN – R Lonergan 1/1 (40€²)

YC – H Potter (24â€²)

A



ARGENTINA

1 Boris Wenger, 2 Ignacio Ruiz, 3 Francisco Moreno, 4 Guido Petti (vicecapitán), 5 Tomás Lavanini, 6 Pablo Matera (capitán), 7 Benjamín Grondona, 8 Joaquín Moro, 9 Simón Benítez Cruz, 10 Sanvigo-Capt. 11 Ignacio Mendy, 12 Faustino Sánchez Valarolo, 13 Lucio Cinti, 14 Rodrigo IsgrÃ3, 15 Gerònimo Prisciantelli

Reemplazos: 16 Leonel Oviedo, 17 Rodrigo Martínez, 18 Tomás Rapetti, 19 Efraín Elías, 20 Juan Penoucos, 21 Agustín Moyano, 22 Nicolás Roger, 23 Matías Moroni



AUSTRALIA

1 Isaac Kailea, 2 Brandon Paenga-Amosa, 3 Allan Alaalatoa (capitán), 4 Josh Canham, 5 Jeremy Williams, 6 Tom Hooper, 7 Fraser McReight, 8 Rob Valetini, 9 Ryan Lonergan, 10 Carter Gordon, 11 Harry Potter, 12 Hunter Paisami, 13 Isaac Henry, 14 Max Jorgensen, 15 Tom Wright

Reemplazos: 16 Billy Pollard, 17 Angus Bell, 18 Massimo de Lutiis, 19 Lachlan Shaw, 20 Charlie Cale, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Joseph-Aukuso Suali

A

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Árbitros asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda), Gianluca Gnecchi (Italia)

Oficial del partido televisivo: Richard Kelly (Nueva Zelanda)

Pantalla dividida/FPRO: Glenn Newman (Nueva Zelanda)