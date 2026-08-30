Banfield vs River Plate: dónde verlo, transmisión en vivo, canal de TV y hora de inicio | Liga Profesional | Goal.com EE. UU.

El partido de hoy entre Banfield y River Plate comenzará el 30 de agosto de 2026 a las 14:00 horas.

El canal de televisión y las opciones de transmisión en vivo del Banfield vs River Plate en los Estados Unidos se enumeran a continuación. Fanatiz y ViX lideran este encuentro de la Liga Profesional.

Banfield recibe a River Plate en la Liga Profesional, y el equipo de Pedro Troglio busca detener una racha de resultados mixtos contra uno de los clubes más reconocibles de Argentina.

Banfield llega a este encuentro habiendo ganado solo dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Una derrota ante Newell’s Old Boys en su último partido de liga los deja necesitados de una respuesta en casa.

River Plate llega a este partido con Eduardo Coudet con sus propias preocupaciones. Los visitantes no han ganado en tres partidos, sumando dos empates y una derrota desde su última victoria en la liga, y su campaña en la Copa Sudamericana ha añadido más congestión de partidos a un tramo ya exigente.

El equipo de Coudet empató 2-2 con Vélez Sarsfield en la Liga Profesional el 23 de agosto y luego sufrió una eliminación en la Copa Sudamericana contra Santa Fe cuatro días después. Esa salida continental dolerá y plantea dudas sobre dónde se encuentra ahora el enfoque de River a medida que regresa a sus deberes domésticos.

Banfield intuirá una oportunidad. Jugando en casa contra un equipo que atraviesa una racha difícil, el equipo de Troglio buscará aprovechar su victoria en la Copa Argentina sobre CA Ferrocarril Midland y la victoria de liga contra Racing Club que la precedió.

El historial de enfrentamientos directos favorece enormemente a River, ya que el club de Buenos Aires ganó tres de los últimos cinco encuentros y anotó libremente en el proceso. Banfield necesitará encontrar una manera de alterar ese patrón.

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Cómo ver Banfield vs River Plate con VPN

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Noticias del equipo y escuadrones

Banfield es dirigido por Pedro Troglio. Actualmente no hay información confirmada sobre lesiones o suspensiones para el equipo local, y no se ha publicado ninguna alineación probable. Las actualizaciones se agregarán más cerca del inicio.

River Plate llega a este partido con Eduardo Coudet. Al igual que con Banfield, no se han confirmado noticias específicas sobre lesiones o suspensiones para el equipo visitante, y no se ha anunciado ninguna alineación probable en este momento. Vuelve a consultar para obtener la información más reciente sobre el equipo a medida que se acerca el partido.

Forma

Banfield ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su salida más reciente fue una derrota por 2-1 ante Newell’s Old Boys en la Liga Profesional el 23 de agosto. Las dos victorias fueron contra CA Ferrocarril Midland en la Copa Argentina, terminando 2-2 ese día pero registrada como una victoria, y una victoria fuera de casa por 1-0 sobre Racing Club el 14 de agosto. Banfield no logró anotar en dos de esos cinco partidos y fue derrotado 2-0 por Belgrano al principio de la carrera.

River Plate ha obtenido una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la eliminación de la Copa Sudamericana contra Santa Fe el 27 de agosto, perdiendo 1-1 ese día. La única victoria en esa racha se produjo el 16 de agosto, por 2-0 sobre Argentinos Juniors en la Liga Profesional. River empató 2-2 con Vélez Sarsfield el 23 de agosto y ha marcado sólo en dos de sus últimos cinco partidos.

Récord cara a cara

El encuentro más reciente entre estos clubes se produjo el 26 de febrero de 2026, cuando River Plate recibió a Banfield en la Liga Profesional y ganó 3-1. Antes de eso, River registró una victoria idéntica por 3-1 sobre Banfield en casa en noviembre de 2024. En los últimos cinco encuentros registrados, River Plate ganó tres, con dos empates y ninguna victoria para Banfield. El único partido disputado en el campo de Banfield en esa racha terminó 1-4 ante River en junio de 2023.

Clasificación

En la clasificación del Grupo B del Clausura, Banfield ocupa actualmente el puesto 11, mientras que River Plate ocupa el puesto 14. En la tabla del Grupo B del Apertura, Banfield ocupa el puesto 12 y River Plate ocupa el segundo lugar.

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