Cómo Argentina usa las monedas estables, en 5 gráficos

¿En qué parte del mundo la gente usa criptomonedas y cómo? Para empezar, echemos un vistazo a Argentina, donde 1 de cada 5 personas usa criptomonedas, una de las tasas más altas de América Latina.
Sucedió rápido. Las descargas de las 15 principales aplicaciones criptográficas de Argentina casi se duplicaron en 2024, aumentando un 93% respecto al año anterior.
La preferencia de Argentina por los dólares es anterior a las criptomonedas. En 2001-2002, el gobierno congeló los depósitos bancarios y convirtió por la fuerza los depósitos y préstamos denominados en dólares a pesos mediante el Decreto 214/2002. Después de que terminó la vinculación con el dólar, el tipo de cambio cayó de un peso por dólar a casi cuatro, eliminando aproximadamente tres cuartas partes del valor del peso en dólares. La crisis profundizó la desconfianza en el peso y reforzó el hábito de mantener los ahorros en dólares físicos fuera del sistema bancario (pensemos en billetes debajo de los colchones). o en cajas de seguridad.
Las monedas estables comenzaron a cobrar fuerza en Argentina después de que el gobierno reintrodujera los controles cambiarios en 2019. En cuestión de meses, el gobierno había limitado a los argentinos a 200 dólares en compras oficiales en dólares cada mes, mientras que reglas de elegibilidad adicionales excluían a muchas personas por completo. Las monedas estables vinculadas al dólar se convirtieron en otra forma de ahorrar en dólares sin depender del mercado oficial.
Más recientemente, las monedas estables se han convertido en una parte más importante del pago de los contratistas. La inflación interanual alcanzó el 289% en abril de 2024, y la proporción de contratistas con sede en Argentina que recibieron pagos en USDC aumentó durante el mismo período.
Los datos anteriores provienen de la empresa de cartera de a16z, Deel, que ayuda a gestionar la nómina en más de 160 países. Utilizando estos datos como indicador, podemos ver tanto la proporción de contratistas con sede en Argentina que reciben pagos en USDC cada mes como la inflación año tras año.
Dado que las dos métricas están indexadas hasta enero de 2024, estamos viendo cómo cada métrica cambió desde ese punto, en lugar de los valores brutos. Durante un tiempo, las dos métricas parecieron moverse juntas. Luego, la inflación disminuyó y el uso de monedas estables pareció caer con ella. En julio de 2026, ambos se mantenían en aproximadamente una quinta parte de sus respectivos picos.
“Comprar criptomonedas” con pesos significa “comprar dólares” en Argentina. El 94% del comercio de criptomonedas en pesos se destina a monedas estables, la proporción más alta de monedas estables de todas las monedas importantes que Artemis rastrea.
Lo interesante es que durante varios años, el criptodólar cuesta mucho más que un dólar comprado al tipo de cambio oficial.
Para 2023, los controles de capital del país hicieron que los dólares oficiales fueran inaccesibles para muchos argentinos y elevaron la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos por encima del 100%. Las monedas estables se convirtieron en una alternativa porque estaban disponibles las 24 horas del día y no se veían afectadas por los controles. Después de que Argentina levantó la mayoría de las restricciones a la compra de dólares por parte de personas en abril de 2025, los tipos convergieron en gran medida.
Al 28 de agosto de 2026, un dólar digital cuesta alrededor de un 4% más que uno comprado a través del mercado oficial.
La crisis económica en Argentina parece estar enfriándose por ahora. La inflación ha bajado, es legal comprar dólares y las presiones que originalmente llevaron a muchos argentinos a adoptar monedas estables se han aliviado. Es de esperar que el uso desaparezca con ellos. Pero no es así.
El uso de cheques de pago se estabilizó en lugar de desaparecer. Y las descargas de Lemon, una de las carteras criptográficas más grandes de Argentina, aumentaron cada trimestre, incluso cuando la inflación mensual cayó del 25,5% al 2,1%.
Es posible que las monedas estables ya no sean sólo una protección contra la inflación para los argentinos: podrían estar convirtiéndose en un hábito.
Expresiones de gratitud: Gracias a Ryan Holloway por el análisis de datos y los comentarios.
Alejandro Flores es pasante editorial en a16z crypto.
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