Australia lidera de principio a fin para vencer 27-21 a Argentina en la 1ra prueba de rugby

JUJUY, Argentina (AP) — Australia aprovechó sus oportunidades de gol y mostró acero en defensa, liderando de punta a punta para vencer a Argentina 27-21 el sábado en el primero de dos partidos de prueba de rugby.

Los intentos en los primeros 10 minutos al hooker Brandon Paenga-Amoso ​​y al apertura Carter Gordon le dieron a Australia un amortiguador temprano que protegió contra una Argentina aventurera pero menos clínica.

Australia se aferró a su margen final de seis puntos durante los últimos 27 minutos del partido cuando el cansancio inducido por la altitud en el lugar montañoso hizo que algo de descuido e imprecisión invadieran su juego.

Su incapacidad para retener la posesión, especialmente en los últimos 10 minutos, le dio a Argentina oportunidades de lograr la victoria, pero la defensa australiana estuvo a la altura de las circunstancias.

“Aquí, en la altura, duelen los hombros y los pulmones”, dijo el zaguero Tom Hooper, quien anotó el único try de Australia en la segunda mitad. “Fue un partido de prueba difícil y los 23 nos permitieron cruzar la línea”.

Tres victorias para Australia con Kiss

Australia permanece invicta en tres partidos bajo la dirección de la ex estrella de la liga de rugby Les Kiss, quien sucedió a Joe Schmidt como entrenador en jefe.

“Creo que la forma en que Les se comunica es muy relajante”, dijo Hooper. “Ha aportado una muy buena mentalidad en términos de cómo entrenamos y si quieres ser de clase mundial, obtener buenos resultados y levantar algunos trofeos, tienes que entrenar de clase mundial”.

Cuando el sábado se salió de control, Australia buscó principalmente el toque para aplicar presión desde la posición de campo, mientras que Argentina pateó de manera disputada y a menudo recuperó la posesión.

Australia fue más clínica que Argentina en ataque, sumando 18 puntos en sus visitas a los Pumas (22 en la primera mitad) para liderar 22-14 en el entretiempo. No fue hasta la segunda mitad que encadenaron una gran cantidad de fases y llevaron el balón desde lo profundo hasta la línea de gol para crear el try de Hooper en el minuto 53.

Argentina obtuvo sólo siete puntos de sus incursiones en los 22 de Australia en la primera mitad, pero pareció más peligroso cuando atacó desde profundidad, en contra o con pérdidas de balón. Tenía la habilidad de encontrar hombros débiles en la defensa australiana, pero su remate carecía de agudeza.

El cabeza suelta Boris Wenger y el zaguero Joaquín Moro fueron diligentes y ambos anotaron tries, mientras que el fullback Geronimo Piscatelli fue una amenaza de ataque constante, anotando un try y fallando otros dos.

Puntuaciones de Piscatelli

Después de la apertura de dos try de Australia, Piscatelli anotó en el minuto 14 cuando el apertura Santiago Carreras puso al wing Rodrigo Isgro en un hueco para abrir la defensa.

El zaguero ualabí Fraser McReight anotó en una pelea en la línea de gol para poner a Australia arriba 19-7 después de 20 minutos. Moro anotó para Argentina con un tiro libre después de un scrum de cinco metros después de que Australia defendiera firmemente con 14 hombres, con Harry Potter en el contenedor de pecado.

Un penalti de Ryan Lonergan le dio a Australia un margen de ocho puntos en el medio tiempo.

Argentina comenzó fuerte el segundo tiempo y Piscatelli estuvo dos veces cerca de anotar, su segundo intento fue anulado por un pase hacia adelante. Wenger anotó en el minuto 51 para reducir la ventaja a un punto (22-21).

El partido se volvió complicado a mediados de la segunda mitad, pero el primer try de Hooper en tres años, a partir de un quiebre de línea de Hunter Paisami, le dio a Australia el margen que defendió hasta el tiempo completo.

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