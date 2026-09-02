Delantero clave del Real Madrid sufre lesión con Argentina

Gabriel Deck sufrió un agravamiento de su lesión en el hombro izquierdo durante el segundo cuarto del choque de Argentina contra Canadá. Argentina perdió 97-92 a pesar del esfuerzo de 31 puntos de Nicolás Laprovittola. La gravedad de la lesión de Deck sigue siendo incierta.

Nuevas alarmas han sonado en el plantel de la selección argentina respecto al estado físico de Gabriel Deck, quien sufrió una lesión durante las eliminatorias al Mundial FIBA.

¿Cómo ocurrió la lesión?

Posición

SF, FP Edad

31 Altura

199cm Peso

105 kilogramos lugar de nacimiento

AÃ±atuya, Argentina

Durante el segundo cuarto del crucial enfrentamiento contra Canadá, Deck se vio obligado a abandonar la cancha debido a una lesión en el hombro izquierdo y no regresó por el resto del partido, que Argentina perdió 92-97.

Para colmo, el delantero del Real Madrid sufrió la misma lesión que le había aquejado pocos días antes.

Antes de su salida anticipada del juego, el delantero había registrado 12 minutos de juego, sumando 6 puntos, capturando 1 rebote y repartiendo 2 asistencias.

Su rendimiento ofensivo incluyó un 40% de rendimiento en tiros desde la cancha, habiendo convertido 2 de sus 4 intentos de dos puntos y terminando con 2 de 5 tiros de campo totales, mientras que no logró convertir en su único intento desde territorio de tres puntos.

Problema recurrente para el delantero de la Real

Lo que generó aún mayor malestar en todo el contingente argentino fue que el problema recurrente afectaba su hombro izquierdo, que era la misma articulación que se había lastimado Deck durante el encuentro anterior con Puerto Rico.

Después de ese partido anterior, el jugador reconoció que su hombro izquierdo se salió durante la acción, aunque tranquilizó al personal del equipo y a los aficionados sobre su condición.

Un esfuerzo individual destacado provino de Nicolás Laprovittola, quien lideró a Argentina con unos impresionantes 31 puntos, pero el dolor de la derrota se vio eclipsado por la continua incertidumbre en torno a la lesión en el hombro de Deck y si será autorizado a jugar pronto.

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