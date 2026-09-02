El hijo de Netanyahu provoca furiosa reacción por decir que las Malvinas pertenecen a Argentina

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El hijo de Benjamín Netanyahu se enfrenta a una creciente reacción después de declarar su apoyo al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas y arremeter contra Gran Bretaña por su “hipocresía y hostilidad hacia Israel”.

Yair Netanyahu, el segundo hijo del primer ministro israelí, escribió en X que las islas del Atlántico Sur “pertenecen a Argentina” después de que Donald Trump dijera que la posición de Estados Unidos sobre las islas estaba bajo revisión.

Su publicación generó críticas de todo el espectro político británico, incluido Rupert Lowe, del partido de extrema derecha Restore Britain, quien dijo que era “completamente legítimo” cuestionar la posición oficial de Israel sobre la soberanía de las Malvinas a la luz de los comentarios.

Yair Netanyahu redobló su apuesta con una publicación que decía que Israel debería “dejar de reconocer las Malvinas” – el nombre argentino de las islas – sólo una vez que Gran Bretaña deje de “reconocer a Palestina”.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu (izq.) y su hijo Yair en 2015 ( THOMAS COEX/AFP/Getty Images )

El podcaster israelí, de 35 años, condenó “la hipocresía y la hostilidad británicas hacia Israel con su reconocimiento de ‘Palestina’ en la mitad de nuestra tierra y de nuestra capital”. Y añadió: “Su país está siendo ocupado”. [sic] ¡Por el Islam radical! ¡Métete en tus propios asuntos!

Netanyahu también trazó una equivalencia entre la continuación de la guerra en Gaza por parte de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre y los ataques de Gran Bretaña contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que, según dijo, mataron a “millones” de civiles alemanes.

“Desde la mayor masacre de judíos desde el Holocausto el 7 de octubre, no hemos experimentado nada más que hostilidad, antisemitismo y libelos de sangre por parte de su gobierno”, afirmó. “Una alianza va en ambos sentidos”.

Bajo el gobierno laborista de Sir Keir Starmer, el Reino Unido reconoció formalmente al Estado de Palestina como un Estado soberano independiente en septiembre del año pasado “para proteger la viabilidad de una solución de dos Estados y crear un camino hacia una paz duradera para los pueblos israelí y palestino”.

El gobierno británico ha sostenido durante mucho tiempo que el estatus de Jerusalén “debería determinarse en un acuerdo negociado entre israelíes y palestinos” para garantizar que la ciudad santa sea una “capital compartida de Israel y un Estado palestino”.

Los jugadores argentinos celebraron con una pancarta que hacía referencia al conflicto de las Malvinas tras la victoria sobre Inglaterra durante el Mundial, en medio de crecientes tensiones por el archipiélago. ( Cable PA )

Gran Bretaña ha criticado al Estado israelí por sus tácticas en Gaza, que han provocado la muerte de al menos 76.000 personas desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Sir Conor Burns, ex ministro conservador, dijo en una publicación en las redes sociales que los comentarios de Netanyahu serían “perjudiciales” para la “causa de derecha” de Israel.

Escribió: “Reflexionando sobre esto. Ha sido un tiempo solitario para ser amigo de Israel. [sic] últimamente. Este estúpido tuit del hijo del primer ministro lo hará aún más difícil”.

El comentarista británico Konstantin Kisin se sumó a la reacción y escribió: “Qué cosa tan estúpida e infantil para decir. Hay millones de personas en Gran Bretaña que han apoyado a Israel a pesar de que, como ya sabrán, no es algo universalmente popular o, para algunos, ni siquiera seguro”.

“Este tipo de comportamiento es precisamente la razón por la que Israel ha perdido completamente la guerra de relaciones públicas. Sigue así y literalmente no tendrás amigos en Occidente”, escribió.

Tropas británicas que llegan a las Islas Malvinas durante la Guerra de las Malvinas ( Getty )

El presentador de GB News, Alex Armstrong, dijo: “El Reino Unido ha ayudado a Israel, incluso militarmente, durante generaciones y ha contado con un fuerte apoyo de la derecha de la política británica. No ocurre lo mismo con Argentina. Comentarios como este sólo servirán para cambiar posiciones de larga data de esas personas”.

Sin abordar directamente la publicación de Netanyahu, el activista de extrema derecha Tommy Robinson, que recientemente visitó Israel, compartió una publicación en la que insistía en que “las Islas Malvinas son británicas” como un “hecho verdadero”.

Las Islas Malvinas, escasamente pobladas, son un territorio británico de ultramar frente a las costas de América del Sur. El capitán inglés John Strong realizó el primer desembarco registrado en el archipiélago, entonces desocupado, en 1690, antes de establecerse en West Falkland en 1765.

Argentina hizo su primer reclamo sobre las islas en 1820, poco después de obtener su independencia de España, y las islas siguieron siendo un punto de discordia política hasta que el dictador militar Leopoldo Galtieri finalmente las invadió en 1982.

Trump dijo a los periodistas que estaba revisando la posición de Estados Unidos en el territorio británico de ultramar. ( Getty )

Gran Bretaña derrocó a la fuerza argentina en la posterior Guerra de las Malvinas, pero el tema ha seguido siendo delicado desde entonces, exacerbado por el gobierno de Trump planteando un cambio en la política estadounidense sobre las islas.

Si bien Estados Unidos ha evitado durante mucho tiempo tomar partido, a principios de este año se supo que el Pentágono estaba considerando cambiar su posición sobre las Malvinas por lo que Trump afirmó era una falta de apoyo a la impopular guerra con Irán.

Trump dijo el lunes que el estatus de las Malvinas era sólo “uno de muchos” que estaba revisando cuando se le preguntó sobre la soberanía de las islas.

Un alto funcionario estadounidense dijo El telégrafo que se entendía que los funcionarios del Pentágono estaban revisando los compromisos de los aliados de la OTAN en un intento por garantizar que comprometieran el 5 por ciento al gasto de defensa, y que el Reino Unido recibiría “atención especial” según la evaluación.