Argentina presenta caso de regreso de Fórmula 1 a la FIA | Granprix.com

Argentina ha planteado sus ambiciones de regresar al calendario de Fórmula 1 directamente frente a la FIA, utilizando el Congreso Americano de la federación en Buenos Aires para defender su caso.

El presidente Javier Milei y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, abrieron la reunión, que reúne a representantes de 32 clubes automovilísticos de toda América entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.

Entre los temas tratados se encontraban la Fórmula 1 y los demás campeonatos del mundo de la FIA. Milei dijo que Argentina tiene la historia y el apoyo institucional necesarios para volver a albergar grandes eventos internacionales.

Tenemos absolutamente todo, dijo, refiriéndose a un posible regreso de la Fórmula 1 y del Campeonato Mundial de Rally. Tenemos tradición, impulsores y seriedad institucional.

Argentina fue sede de la Fórmula 1 por última vez en 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. La carrera apareció intermitentemente en el calendario entre 1953 y 1998, reflejando generalmente tanto las circunstancias económicas y políticas del país como el entusiasmo de la Fórmula 1 por el mercado.

El interés actual se ha visto favorecido por Franco Colapinto, cuya llegada a la Fórmula 1 restableció la conexión nacional con el campeonato. Un piloto popular es útil, pero un Gran Premio también requiere un promotor, un circuito aceptable para la FIA y un acuerdo financiero a largo plazo con la dirección de la Fórmula Uno.

Ninguno de esos elementos fue anunciado en el congreso, por lo que esto sigue siendo una declaración política más que una confirmación de una carrera. Sin embargo, es una gran oportunidad para que Argentina hable con las personas que deberían aprobar el aspecto deportivo de cualquier propuesta.

Lo mismo se aplica a los rallyes. Argentina tiene una larga historia en el WRC y apareció por última vez en ese calendario en 2019. El apetito es claro; la siguiente tarea es convertirla en una oferta viable.