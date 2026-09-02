Campeonato del condado: Durham necesita seis balones para completar la victoria en Gloucestershire

Campeonato del condado de Rothesay, división dos, Chester-le-Street (día cuatro)

Gloucestershire 137: Aldridge 5-16 y 250: Hammond 58; Aldridge 4-47

Durham 384: Bedingham 122; Langridge 3-89 y 4-0

Durham (22 puntos) derrotó a Gloucestershire (3 puntos) por 10 terrenos

Cuadro de mando del partido

Durham tardó solo seis entregas para sellar una victoria de 10 terrenos contra Gloucestershire y dar otro gran paso hacia el ascenso a la máxima categoría y el título de la División Dos.

Con Kent, segundo clasificado, y Northamptonshire, tercer clasificado, enfrentándose en esta ronda de partidos, la séptima victoria de la temporada de Durham parece segura que llevará a los líderes más adelante en la cima de la tabla con cuatro partidos por jugar, mientras que Gloucestershire sigue firmemente arraigado en el pie después de sufrir su novena derrota en diez.

Necesitando cuatro carreras para ganar, Durham envió a Matty Potts y Ollie Robinson para abrir su segunda entrada, y fue Potts quien alcanzó el límite ganador con un suave giro de Ollie Price en la última bola del primer over.

Fue otra victoria convincente de los anfitriones con David Bedingham brindando lo más destacado del bateo, logrando un excelente siglo, el quinto en el Campeonato este año, con sus entradas de 122 llevando al bateador sudafricano extranjero a 57 carreras de 1,000 carreras para la temporada.

Eso siguió a un recorrido de cinco terrenos para Kasey Aldridge cuando Gloucestershire fue eliminado por 137 en el día inaugural, donde James Bracey luchó contra 60 como la principal resistencia.

Después de que Durham estableciera una ventaja de 247 carreras en la primera entrada, Aldridge golpeó nuevamente con 4-47 para terminar con cifras de 9-63 para completar una excelente exhibición.

Brydon Carse contribuyó con cuatro terrenos importantes y la inclusión de Carse, Ben Stokes y Matty Potts encabezó la calidad mostrada en este partido para resaltar la fuerza de la competencia.

Miles Hammond hizo 58 cuando los 250 de Gloucestershire dieron a los visitantes la ventaja en la tercera noche antes de que la mala luz impidiera que Durham lograra las cuatro carreras requeridas hasta esta mañana.

Durham viaja a Northampton mientras que Gloucestershire regresa a Bristol para jugar contra Derbyshire, a quien derrotaron por 10 terrenos en abril, en la siguiente ronda de partidos que comienza el miércoles.

Red de periodistas del BCE con el apoyo de Rothesay.