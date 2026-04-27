Franco Colapinto atrae a 600.000 aficionados mientras Argentina presiona por el regreso de la F1

Argentina ha estado ausente del calendario de Fórmula 1 durante casi 30 años, sin embargo, el domingo Buenos Aires atrajo en un solo día a una multitud mayor de lo que normalmente se ve en muchos grandes premios, todos ansiosos por ver a Franco Colapinto en acción.

El joven de 22 años se ha convertido en una sensación nacional desde que debutó en la F1 con Williams a mediados de 2024 antes de pasar a Alpine en 2025, y salió a las calles en el Lotus E20 2012 propulsado por un motor Renault V8, el mismo paquete con el que Kimi Raikkonen ganó en Abu Dhabi ese año.

El lugar, para el deleite de los cientos de miles de asistentes, fue un circuito callejero especialmente creado en Palermo, uno de los distritos más pintorescos de la ciudad.

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Colapinto completó dos carreras de alrededor de 15 minutos cada una en el Lotus, que ahora porta los colores actuales de Alpine, y se aseguró de que el público viviera la experiencia completa desatando el rugido del V8 por la Avenida Libertador mientras realizaba donuts en cada sector del circuito. Tal y como había prometido previamente, el final llegó con el coche literalmente en llamas tras más de un minuto de giros continuos con el motor a pleno régimen.

El evento también proporcionó un vínculo entre el presente y el pasado de la Fórmula 1, así como la propia historia de Argentina en el deporte, cuando Colapinto condujo una réplica del Mercedes W196, el auto con el que Juan Manuel Fangio ganó el campeonato mundial en 1954 y 1955.

En ese momento, el argentino se bajó de la Flecha de Plata en varios puntos del circuito para saludar a los aficionados, pareciendo decidido a reconocer a tantos como fuera posible.

Más tarde, para cerrar la jornada, volvió a poner a prueba su resistencia bajándose del camión en el que completó una vuelta de despedida antes de sumergirse de nuevo entre la multitud.

Franco Colapinto acelerÃ³ en las calles de Buenos Aires (Foto Nico Ferreyra)

Colapinto también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la Fórmula 1 ante la gran afluencia de público en Buenos Aires.

“Amo a los argentinos. Somos los mejores fanáticos del mundo y es genial demostrarlo, porque le estamos mostrando a la Fórmula 1 que merecemos volver al calendario y que merecemos tener una carrera nuevamente.

“Fue un gran día. Honestamente, lo disfruté mucho personalmente; es un sueño hecho realidad. Estoy muy contento con el día que tuvimos hoy, disfrutándolo con todos, con toda mi gente que me ha apoyado durante tanto tiempo”.

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Los comentarios de Colapinto sobre un posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina no fueron coincidencia, ya que visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez a principios de semana. Actualmente, el lugar está siendo remodelado para albergar MotoGP a partir de principios de 2027.

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Sin embargo, la ambición final es traer la Fórmula 1 de regreso al país, que no ha organizado un gran premio desde 1998. Si bien las conversaciones con los responsables del campeonato aún se encuentran en una etapa temprana, las imágenes del evento del domingo, junto con el mensaje de Colapinto, seguramente llegarán al CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Quién sabe, tal vez la próxima vez que Colapinto conduzca un auto de F1 en Argentina, será en el gran premio de su casa…

Franco Colapinto saluda a los fans en el road show de Buenos Aires (Foto Vicky Dragonetti)

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– El equipo de Motorsport.com