Rally de Valonia: Bastien Rouard muy decepcionado con su fin de semana, Mazuin y Fiasse contentos

Rally de Valonia 2026 – Rouard ©EDA

Sin embargo, siempre es bueno conseguir una cuarta posición cuando se juega el campeonato cuando dos competidores principales no suman ningún punto. “Si miramos más allá, con vistas al campeonato, está claro que no es una mala operación. Es realmente personal porque vinimos por más que eso. Todavía perdí algunos puntos en la etapa de potencia al hacer una pequeña diferencia”.

Mazuín se lo pasó genial.

Rally de Valonia 2026 – Mazuin ©EDA

En un recorrido que se saben de memoria, Thibaud Mazuin y Samuel Maillen pudieron centrarse en aprender sobre su nuevo coche, el Renault Clio Rally3. “Pudimos concentrarnos realmente en nuestro aprendizaje y todo salió bien. Es realmente positivo. Ya el lunes nos dijimos que había una manera de hacer algo bueno, especialmente con buen tiempo. Trabajamos mucho desde el shakedown. Teníamos un plan de pruebas muy específico y todo salió según lo planeado. Pudimos entender el coche, probar diferentes configuraciones y perfeccionar los reglajes durante todo el fin de semana. Nunca dejamos de progresar, y eso fue evidente a lo largo de las etapas.

Al final, el resultado estuvo a la altura de las expectativas. “Terminar tan bien colocado entre los 10 primeros y por delante de los demás coches de la categoría es realmente positivo. Sobre todo porque detrás de nosotros todavía hay coches más potentes. Está vivo, se mueve, funciona, realmente hay que luchar con ello, pero eso es lo que da placer. Es diferente de lo que he conocido antes, pero realmente muy agradable”.

Fiasse gana RC4

Aunque vieron a todos sus competidores desvanecerse a lo largo de la carrera para dejarles la victoria en bandeja de plata, Corentin Fiasse y Adrien Hauteclair ya se habían puesto en cabeza de antemano. Ganaron el RC4 con una 14ª posición en la general. “Estoy feliz de haber podido tomar la delantera inmediatamente y haber aguantado durante todo el rally. Terminamos en un bonito pelotón con Rally2 y buenos coches a nuestro alrededor, lo que hace que nuestro rendimiento sea excelente. Estamos muy contentos”.