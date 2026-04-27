Minoristas de zapatos para niños dicen que el cierre de tiendas especializadas está perjudicando la salud de los pies.

Los padres deben cuidar los pies de sus hijos de la misma manera que cuidan sus ojos y dientes, según especialistas en calzado que dicen que están viendo a más jóvenes con condiciones dolorosas como juanetes. Los juanetes son protuberancias óseas en el costado del pie. Las personas pueden tener predisposición genética, pero los zapatos mal ajustados se consideran un factor agravante. Nadia Arden-Scott, cofundadora de Footwear Hub, dijo: “Se ha llevado a los padres a creer que ajustar los zapatos es simple y se puede hacer en casa, cuando la realidad es que el ajuste de zapatos DIY está causando daños a largo plazo en los pies de sus hijos”. Datos de los analistas de propiedades Green Street muestran que más de 1,000 zapaterías han cerrado en Gran Bretaña desde 2020. Con nombres importantes reduciendo sus números de tiendas e independientes cerrando, muchos padres ahora están ordenando en línea para sus hijos. Una investigación de Footwear Hub descubrió que algunos padres tenían que conducir hasta 50 millas para usar un servicio de ajuste. La organización sin ánimo de lucro, formada por 40 tiendas especializadas, ha lanzado la campaña “ajuste bien, crece bien” para tratar de combatir una “disminución en la salud de los pies de los niños”. Su sitio web ofrece consejos gratuitos y enlaces a servicios en todo el Reino Unido. “Queremos que los padres valoren los pies de sus hijos de la misma manera que valoran sus dientes y ojos,” dijo Arden-Scott, quien dirige una zapatería para niños en Farnborough llamada ShuZu. “No se saltarían una cita con el dentista porque creen que pueden revisar los dientes de su hijo en casa”. No hay datos científicos que demuestren que las malas elecciones de calzado en los niños causen directamente deformidades, pero los podólogos dicen que los zapatos mal ajustados pueden causar problemas de por vida en los pies y llevar a problemas en los tobillos, rodillas y espalda. Enumeran arcos caídos, dedos en martillo y en garra, juanetes y problemas musculares como riesgos potenciales. Jill Ferrari, podóloga y académica, dijo: “Los pies de los jóvenes continúan creciendo hasta la mediados de la adolescencia y el calzado mal ajustado puede llevar a deformidades de los dedos, mala función del pie y eficiencia reducida al caminar. En niños más pequeños, las malas elecciones de calzado pueden aumentar el riesgo de tropezar y caer”. Tanya Marriott, cofundadora de Footwear Hub, dijo: “Lo que estamos viendo es profundamente preocupante. A diferencia de otras prendas, los zapatos afectan directamente cómo se mueven, se desarrollan y crecen los niños, y las consecuencias de un ajuste deficiente pueden durar toda la vida”. Los ajustadores de calzado involucrados en la campaña reportan ver un patrón de niños usando zapatos que son demasiado pequeños o estrechos. Marriott, quien ha trabajado como ajustadora de zapatos profesional durante 22 años y dirige SoleLution en Portishead, Somerset, dijo que está viendo más niños con juanetes. Los ajustadores encuentran con frecuencia niños con condiciones de pie existentes, incluidas deformidades de dedos y diferencias estructurales, que no reciben el apoyo de ajuste especializado, dijeron los investigadores de Footwear Hub.