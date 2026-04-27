Grupo iraní presenta evidencia de crímenes de guerra de EE.UU. e Israel a la Corte Penal Internacional

Un grupo iraní presenta pruebas de crímenes de guerra de EE.UU. e Israel ante la Corte Penal Internacional

El jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní dijo el sábado que su organización ha presentado pruebas de crímenes de guerra de EE.UU. e Israel ante la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales, buscando responsabilidad por los masivos ataques contra infraestructuras civiles y otras violaciones.

“El fiscal de la CPI anunció que los documentos proporcionados por la SMRI son aceptados como pruebas oficiales,” dijo Pir-Hossein Koulivand, el jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní. “Todos los casos de ataques a civiles están siendo perseguidos legalmente según los Convenios de Ginebra.”

La SMRI estima que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han destruido más de 132,000 estructuras civiles en todo Irán, incluyendo hospitales, edificios de apartamentos, universidades, instalaciones de investigación y puentes. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado repetidamente con destruir todos los puentes y plantas de energía de Irán si el liderazgo del país no cede a las demandas de su administración en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Luis Moreno Ocampo, el fiscal jefe fundador de la CPI, dijo a principios de este mes que Trump podría ser acusado si sigue adelante con sus amenazas.

“Mi sugerencia: Lea la acusación de los rusos, cambie el nombre, y es muy similar,” dijo Ocampo, refiriéndose a las órdenes de arresto de la CPI emitidas contra altos funcionarios rusos en 2024 por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

En una serie de publicaciones en redes sociales el sábado, la SMRI proporcionó imágenes de video y pruebas fotográficas de lo que el grupo describió como crímenes de guerra cometidos por los militares de EE.UU. e Israel.

“Entre los crímenes de guerra más amargos de América e Israel en Irán está el ataque a la casa de Helma, de 19 meses, en Tabriz, en el que murieron cuatro miembros de su familia,” escribió la SMRI el sábado. “La única sobreviviente de esta familia es Helma.”

La CPI tiene la tarea de investigar y enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones del derecho internacional. Irán no es actualmente parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI, por lo que la corte no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en territorio iraní.

Organizaciones de derechos humanos y defensores han implorado a Irán que conceda jurisdicción a la CPI para perseguir la justicia por crímenes de guerra cometidos durante el asalto ilegal de EE.UU. e Israel que comenzó el 28 de febrero. En el primer día de la guerra, EE.UU. bombardeó una escuela primaria en el sur de Irán.

“Desde la matanza de más de 150 estudiantes y profesores hasta los ataques a hospitales llenos de recién nacidos, cada día emergen más pruebas que apuntan a la comisión de graves crímenes de guerra en Irán desde el inicio de la guerra,” dijo Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN. “Las víctimas merecen justicia. Los mecanismos existen, y EE.UU. no tiene veto sobre ellos.”

Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch, escribió a principios de este mes que “el gobierno iraní podría unirse a la corte ahora y concederle jurisdicción retroactiva, similar a lo que hizo Ucrania para permitir el enjuiciamiento de crímenes de guerra rusos.”

El mes pasado, la SMRI solicitó formalmente a la CPI que inicie “una investigación sobre crímenes de guerra derivados de los ataques de los Estados Unidos de América y el régimen israelí contra objetos civiles.”

“Según informes de campo de trabajadores de socorro, documentación operativa y datos registrados por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, una amplia gama de áreas residenciales, instalaciones médicas, escuelas, instalaciones humanitarias, infraestructuras urbanas vitales y lugares públicos fueron directa o indiscriminadamente atacados durante los recientes ataques militares,” escribió el grupo en una carta al principal fiscal de la CPI.