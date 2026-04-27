Acuerdo de distribución de huelga amarilla reinventada de Nordisk Film Production en Snake Killer de Prime Video, Asesinatos de Sogn de TV2 Noruega, Tercer título (EXCLUSIVO)

La importante productora escandinava Nordisk Film Production y la destacada empresa nórdica de ventas, financiamiento y producción Reinvent Yellow acaban de firmar un acuerdo de distribución para tres series de crimen de alta calidad.

Las series del pacto incluyen “Snake Killer” (“Slangedræber”), la primera serie original danesa de Prime Video que está teniendo su estreno internacional en competencia en Canneseries esta semana, “Sogn Murders” (“Mord i Sogn”) de TV2 Noruega, basada en los libros más vendidos de Jørgen Jæger, y otro programa en una etapa temprana.

“No puede ser nombrado aún, pero es un esperado IP nórdico de crimen”, dijo Marike Muselaers, VP internacional de financiamiento y coproducciones de Nordisk Film Production. Reinvent Yellow supervisará la distribución global fuera de los países nórdicos para “Snake Killer” y fuera de los países nórdicos y territorios de habla alemana para “Sogn Murders”.

El CEO de Nordisk Film Production, Katrine Vogelsang, y Muselaers expresaron: “Contar con un socio que invierta en tres series a la vez es increíblemente valioso, especialmente en el mercado actual, y la confianza de Reinvent Yellow refleja la calidad de nuestra nueva selección de series de televisión. Estamos en esto para crear entretenimiento de larga duración con las tres series de crimen, y con Reinvent Yellow a bordo estamos convencidos de que el mercado internacional sentirá lo mismo”.

Rikke Ennis, CEO adjunta de Reinvent Yellow, dijo: “Reinvent Yellow tiene una estrategia de crecimiento muy ambiciosa y planeamos invertir en numerosas series y largometrajes nórdicos y de habla inglesa en los próximos años. Esta adquisición subraya esa estrategia. Creemos en asociaciones sólidas y fructíferas donde podamos crecer juntos y estamos muy orgullosos de representar estas series de alta calidad producidas por Nordisk Film”.

“Snake Killer” y “Sogn Murders” son una combinación perfecta para Reinvent Yellow, especialmente desde una perspectiva de ventas internacionales”, señaló Helene Aurèl de Reinvent Yellow. “Se alinean estrechamente con el tipo de contenido de crimen premium y centrado en personajes que buscamos activamente llevar al mercado global, lo que los hace una fuerte combinación para nuestra estrategia de contenido, más allá de un simple ángulo de producción”.

Agregó: “Es la fuerza de la narración, el tono distintivo y su atractivo internacional lo que los hace tan adecuados para nuestro catálogo. Ambas series encarnan el tipo de contenido audaz y atractivo que viaja bien y resuena con las audiencias en todo el mundo”.

Lanzada exclusivamente por Prime Video en los países nórdicos el 16 de enero, “Snake Killer” es un thriller policial impactante escrito y dirigido por Anders Ølholm, con Mette Høst Hansen y Mia Marie Borup como productoras. La serie de cuatro partes, inspirada en eventos reales, tiene como protagonista al corrupto policía Smiley interpretado por Pilou Asbæk, jefe de la unidad de policía Uropatruljen en Copenhague. “Es como ‘Dirty Harry’, pero más sucio”, dijo Albin Lewi, director artístico de Canneseries a Variety.

En un tono mucho más ligero, el programa noruego “Sogn Murders”, producido por Sigurd Mikal Karoliussen, se desarrolla en el dramático paisaje del fiordo de Sogne en el oeste de Noruega. Seguimos al detective Ole Vik (Kristofer Hivju, “Game of Thrones”, “Beck”) y a su improbable pareja Cecilie Hopen (Eili Harboe, “Thelma”, “The Architect”) mientras navegan por tensiones profesionales y personales para resolver un caso de asesinato.

La serie, creada y dirigida por Kristoffer Metcalfe, se lanzó con éxito en su país de origen el 19 de marzo en TV2 Play, con más de un millón de espectadores y una tasa de finalización del 98%, según Muselaers, quien la describe como “un crimen de cielo azul adecuado para ver en familia, con preadolescentes y adolescentes”.

Después de Noruega, el acogedor crimen ha tenido un sólido comienzo en la cadena asociada MTV Finlandia. Los siguientes en la lista son DR en Dinamarca, TV4 en Suecia y ARD en Alemania.

En cuanto a la estrategia general de Nordisk Film Production, Muselaers dijo que la compañía planea lanzar, a partir de 2027, seis o siete series al año en Dinamarca, Noruega y Suecia, “centrándose en entretenimiento relevante y de larga duración que deja un ‘resplandor residual’, una mezcla inteligente de géneros para diversos formatos y plataformas”. La productora Egmont Group, parte de la venerable Nordisk Film de 120 años de antigüedad, también ve con buenos ojos los nuevos reembolsos fiscales del 25% en Dinamarca para renovar su estrategia de coproducción internacional a través de apuestas de coproducción minoritarias.

“Las coproducciones van en ambas direcciones para nosotros. Queremos impulsar el mercado local y aspiramos a ser un socio internacional estable,” añadió Muselaers, citando el escenario virtual Short Cut 360 LED y las instalaciones de postproducción en la sede del grupo en Valby de Nordisk Films como características únicas para atraer socios internacionales.