Campeonatos de la GAA: Sorpresas, drama y récords rotos

Antes del fin de semana, mencionamos los sobresaltos que ya habían tenido lugar en Connacht y Leinster, con Leitrim venciendo a Sligo y Westmeath sorprendiendo a Meath.

Munster no se quedó atrás el sábado, con Kerry y Cork superando a Clare y Tipperary respectivamente, por lo que la atención se trasladó a Ulster.

Con Armagh fuera de alcance contra Fermanagh al medio tiempo en Enniskillen, esa puerta también se cerró a pesar de una lucha encarnizada por parte de los Ernesiders, así que le tocó a Down romper el guión en Letterkenny.

Lo hicieron con una actuación heroica, llena de energía, impulso y valentía para desafiar a los campeones consecutivos de Ulster.

Aunque Down era el equipo menos favorito, sin duda han estado en una curva ascendente y han amenazado con derribar a uno de los grandes durante algunos años – véase Armagh en 2024, además de Donegal y Galway el año pasado.

Con Odhran Murdock, Daniel Guinness, el goleador supremo Miceal Rooney, Pat Havern y el regreso de Caolan Mooney impulsándolos, han abierto de par en par Ulster y mantienen vivas sus esperanzas de jugar por la Copa Sam Maguire este año.

La próxima semana se enfrentarán a Armagh, una perspectiva tentadora ya que parece que el equipo de Conor Laverty ha redescubierto por completo ese estilo característico de Down.

Para Donegal, es un regreso a la realidad después de su victoria en la final de la liga ante Kerry. Estarán decepcionados de que sus esperanzas de un triplete en Ulster se hayan desvanecido, pero sus ojos están puestos en un premio mayor este año.