¡La gira por Asia se cancela tras la decisión de Lionel Messi! Argentina traza el regreso a casa a tres partidos para la próxima fecha FIFA

Tres partidos en casa planeados

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está elaborando planes para una serie de tres partidos en casa durante la ventana internacional de la FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, según informó ESPNArgentina. El choque inaugural está previsto para El Monumental contra un rival sudamericano o un rival de la CONCACAF. Mientras tanto, los dos partidos restantes parecen encaminarse a las provincias, con Córdoba y Rosario emergiendo como favoritos para albergar el regreso a casa del equipo.

Se descartan planes de gira por Asia

Reportando en la edición matutina de Sportscenter, Diego Monroig, periodista de ESPN. reveló que el equipo de Scaloni tiene muchas posibilidades de jugar toda la ventana en casa. Monroig afirmó que el equipo tiene “un 90 por ciento de posibilidades” de jugar en casa tras el fracaso de sus planes iniciales de viaje al extranjero. La decisión de Messi de poner fin a su carrera internacional puso fin abruptamente a los planes de una gira por Asia, en la que anteriormente se había calificado como “casi confirmado” un partido propuesto contra China.

Formato de clasificación en revisión

Más allá de los preparativos amistosos, la CONMEBOL está enfrascada en conversaciones con la FIFA para establecer la asignación final de clasificación de Sudamérica para el próximo mundial. Las discusiones clave se centran en si las plazas automáticas entregadas a Argentina, Uruguay y Paraguay como coanfitriones se deducirán de las cinco plazas y media estándar del continente o se añadirán a ellas. Independientemente del fallo final del organismo rector, la Albiceleste ha solicitado formalmente participar plenamente durante toda la campaña de clasificación.

Un calendario agotador espera a Scaloni

El próximo calendario de otoño de tres partidos ofrece a Scaloni una plataforma vital para remodelar su plan táctico tras la estrecha derrota de julio. Derrota 1-0 en la final del Mundial ante España. Una lista internacional implacable espera a Argentina, con otra ventana designada por la FIFA próximamente entre el 9 y el 17 de noviembre. El período de transición representa una oportunidad esencial para que el cuerpo técnico se acoste con una nueva generación sin su talismán ex capitán antes de que comience el calendario 2027.